Последствия вражеской атаки на Киев: повреждены жилые дома, продолжаются спасательные работы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев, нанеся удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре в нескольких районах столицы.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, ведутся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля.

В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию и на трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попали в 25-этажную недостройку, есть пострадавшие.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший. По другому адресу - попадание БПЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано повреждение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

Последствия атаки 

Киев под массированным ударом РФ: комбинированная атака ракетами и дронами
Зате зєлєнскій парад дозволив провести
показать весь комментарий
14.05.2026 05:53 Ответить
І повідомлення пуйлу передав через фіцо «Батя, як тільки я прибуду в Румунію - можеш бомбити.»
показать весь комментарий
14.05.2026 08:13 Ответить
бомбити парад заборонив трамп, заспогойся
показать весь комментарий
14.05.2026 08:21 Ответить
Як тільки Зєля збирається бомбити парад, як чорт з конопель, вистрибує Трамп і забороняє йому це робити!
показать весь комментарий
14.05.2026 08:49 Ответить
Ага, і ще обмін 1000х1000 обіцяний зейлом не забувай. Ну зараз то ж вже можна крємль бомбить, чи досі нельзя? Зєльц- рашист і мацкву бомбить не буде.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:11 Ответить
Нічого.Зате поржали,коли Зеленський дозволив указом пврад провести.І це ще не кінець.
Тількм шо зграя знову прооетіла.
показать весь комментарий
14.05.2026 06:22 Ответить
Тільки на указ той його Трамп "надихнув", не безпосередньо *****.
показать весь комментарий
14.05.2026 07:11 Ответить
На що ще його Трамп надихнув?на домік R1 в дінастії під@рів?мо ще в дупу його поцілуєш?або бісером портрет вишьєш та повісиш на стену? Мабуть пора вже відкрити оченята....
показать весь комментарий
14.05.2026 08:00 Ответить
Твоїй паРаші кінець, не гальмуй
показать весь комментарий
14.05.2026 09:35 Ответить
Yan Pastars #604706
Zahar Kindrat

Ви що півні, з одного інкубатора? 😀
показать весь комментарий
14.05.2026 06:54 Ответить
ЖАХ, ЖАХ, ЖАХ !

Добре хоч, що ЦАР та ЦАРИЦЯ виїхали перед мацковитським налітом до Румунії і не постраждали ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ!

А як би не виїхали? Це ж як хвилювались би за їх,бідолашних, долю та безпеку щасливі переможці73%!

ЯКЕ ЩАСТЯ, ЩО ЦАР ТА ЦАРИЦЯ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕУШКОДЖЕНИМИ!

СЛАВІМО, ПЕРЕМОЖЦІ73%, ПАНА ВОЛАНДА!
показать весь комментарий
14.05.2026 07:21 Ответить
Треба молитися Богу про захист та в своїх гріхах каятись
показать весь комментарий
14.05.2026 08:06 Ответить
Росіяни стягнули всі ППО до москви, то треба було лупити по Омську, де найбільший НПЗ в Раші
показать весь комментарий
14.05.2026 08:22 Ответить
Так співпало, що наймасованіші атаки коли під загрозою опинились два патріоти - зеленський та єрмак. Порохоботи можуть подумати, що путін відволікає увагу та змушує племя консолідуватись навколо незмінного Лідора
показать весь комментарий
14.05.2026 08:40 Ответить
Ось вам угоди з рашистами і з Тромбом як гарантом угод і міру. До дебілів нажаль не доходить що ні рашисти ні Тромб жодних угод і гарантій не збираються виконувати
показать весь комментарий
14.05.2026 08:45 Ответить
Можно проти Тромба піти - і без "Старлінка" залишитись, наприклад.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:26 Ответить
а піськограй указ підпише,??
показать весь комментарий
14.05.2026 09:50 Ответить
Балістика треба по лігву виродків - масквабаду. Але схоже на те, що не буде цього. Бо дєрмакам, міндічам, сахарманам треба за щось собі маєтки будувати...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:15 Ответить
мага і їх месія трумп адабряєт тероризм - америка в екстазі... Згадав доречі вчора про лже пророка перед кінцем світу що видаватиме себе за Ісуса... Може це вже воно???
показать весь комментарий
14.05.2026 09:49 Ответить
Не згоден із коментарями, що звірячий обстріл став наслідком указу Зеленського. Болотні діти інцесту ********, бо можуть це робити і ніхто їх за це не карає. Скоріше за все результатом того указу стане відміна обміну полоненими. Нажаль.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:54 Ответить
а 45 хвилин параду були без повітряних тревог...
показать весь комментарий
14.05.2026 13:16 Ответить
 
 