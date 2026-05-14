Последствия вражеской атаки на Киев: повреждены жилые дома, продолжаются спасательные работы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев, нанеся удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре в нескольких районах столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, ведутся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля.

В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию и на трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попали в 25-этажную недостройку, есть пострадавшие.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший. По другому адресу - попадание БПЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано повреждение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

Последствия атаки


















