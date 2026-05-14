Последствия вражеской атаки на Киев: повреждены жилые дома, продолжаются спасательные работы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев, нанеся удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре в нескольких районах столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, ведутся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.
В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля.
В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части.
В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию и на трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попали в 25-этажную недостройку, есть пострадавшие.
В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший. По другому адресу - попадание БПЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано повреждение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.
Последствия атаки
Тількм шо зграя знову прооетіла.
Zahar Kindrat
Ви що півні, з одного інкубатора? 😀
Добре хоч, що ЦАР та ЦАРИЦЯ виїхали перед мацковитським налітом до Румунії і не постраждали ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ!
А як би не виїхали? Це ж як хвилювались би за їх,бідолашних, долю та безпеку щасливі переможці73%!
ЯКЕ ЩАСТЯ, ЩО ЦАР ТА ЦАРИЦЯ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕУШКОДЖЕНИМИ!
СЛАВІМО, ПЕРЕМОЖЦІ73%, ПАНА ВОЛАНДА!