Наслідки ворожої атаки на Київ: люди перебувають під завалами, тривають рятувальні роботи. ФОТОрепортаж
Російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, завдавши ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в кількох районах столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де завалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.
В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.
В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.
У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.
В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьохповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.
У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою адресою - влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.
Наслідки атаки
Тількм шо зграя знову прооетіла.
Zahar Kindrat
Ви що півні, з одного інкубатора? 😀
Добре хоч, що ЦАР та ЦАРИЦЯ виїхали перед мацковитським налітом до Румунії і не постраждали ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ!
А як би не виїхали? Це ж як хвилювались би за їх,бідолашних, долю та безпеку щасливі переможці73%!
ЯКЕ ЩАСТЯ, ЩО ЦАР ТА ЦАРИЦЯ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕУШКОДЖЕНИМИ!
СЛАВІМО, ПЕРЕМОЖЦІ73%, ПАНА ВОЛАНДА!