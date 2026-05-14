Наслідки ворожої атаки на Київ: люди перебувають під завалами, тривають рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, завдавши ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в кількох районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де завалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьохповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою адресою - влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Наслідки атаки 

Київ під масованим ударом РФ: комбінована атака ракетами і дронами
Зате зєлєнскій парад дозволив провести
14.05.2026 05:53 Відповісти
Нічого.Зате поржали,коли Зеленський дозволив указом пврад провести.І це ще не кінець.
Тількм шо зграя знову прооетіла.
14.05.2026 06:22 Відповісти
ЖАХ, ЖАХ, ЖАХ !

Добре хоч, що ЦАР та ЦАРИЦЯ виїхали перед мацковитським налітом до Румунії і не постраждали ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ!

А як би не виїхали? Це ж як хвилювались би за їх,бідолашних, долю та безпеку щасливі переможці73%!

ЯКЕ ЩАСТЯ, ЩО ЦАР ТА ЦАРИЦЯ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕУШКОДЖЕНИМИ!

СЛАВІМО, ПЕРЕМОЖЦІ73%, ПАНА ВОЛАНДА!
14.05.2026 07:21 Відповісти
Зате зєлєнскій парад дозволив провести
14.05.2026 05:53 Відповісти
І повідомлення пуйлу передав через фіцо «Батя, як тільки я прибуду в Румунію - можеш бомбити.»
14.05.2026 08:13 Відповісти
бомбити парад заборонив трамп, заспогойся
14.05.2026 08:21 Відповісти
Як тільки Зєля збирається бомбити парад, як чорт з конопель, вистрибує Трамп і забороняє йому це робити!
14.05.2026 08:49 Відповісти
Ага, і ще обмін 1000х1000 обіцяний зейлом не забувай. Ну зараз то ж вже можна крємль бомбить, чи досі нельзя? Зєльц- рашист і мацкву бомбить не буде.
14.05.2026 10:11 Відповісти
Нічого.Зате поржали,коли Зеленський дозволив указом пврад провести.І це ще не кінець.
Тількм шо зграя знову прооетіла.
14.05.2026 06:22 Відповісти
Тільки на указ той його Трамп "надихнув", не безпосередньо *****.
14.05.2026 07:11 Відповісти
На що ще його Трамп надихнув?на домік R1 в дінастії під@рів?мо ще в дупу його поцілуєш?або бісером портрет вишьєш та повісиш на стену? Мабуть пора вже відкрити оченята....
14.05.2026 08:00 Відповісти
Твоїй паРаші кінець, не гальмуй
14.05.2026 09:35 Відповісти
Yan Pastars #604706
Zahar Kindrat

Ви що півні, з одного інкубатора? 😀
14.05.2026 06:54 Відповісти
ЖАХ, ЖАХ, ЖАХ !

Добре хоч, що ЦАР та ЦАРИЦЯ виїхали перед мацковитським налітом до Румунії і не постраждали ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ!

А як би не виїхали? Це ж як хвилювались би за їх,бідолашних, долю та безпеку щасливі переможці73%!

ЯКЕ ЩАСТЯ, ЩО ЦАР ТА ЦАРИЦЯ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕУШКОДЖЕНИМИ!

СЛАВІМО, ПЕРЕМОЖЦІ73%, ПАНА ВОЛАНДА!
14.05.2026 07:21 Відповісти
Треба молитися Богу про захист та в своїх гріхах каятись
14.05.2026 08:06 Відповісти
Росіяни стягнули всі ППО до москви, то треба було лупити по Омську, де найбільший НПЗ в Раші
14.05.2026 08:22 Відповісти
Так співпало, що наймасованіші атаки коли під загрозою опинились два патріоти - зеленський та єрмак. Порохоботи можуть подумати, що путін відволікає увагу та змушує племя консолідуватись навколо незмінного Лідора
14.05.2026 08:40 Відповісти
Ось вам угоди з рашистами і з Тромбом як гарантом угод і міру. До дебілів нажаль не доходить що ні рашисти ні Тромб жодних угод і гарантій не збираються виконувати
14.05.2026 08:45 Відповісти
Можно проти Тромба піти - і без "Старлінка" залишитись, наприклад.
14.05.2026 09:26 Відповісти
а піськограй указ підпише,??
14.05.2026 09:50 Відповісти
Балістика треба по лігву виродків - масквабаду. Але схоже на те, що не буде цього. Бо дєрмакам, міндічам, сахарманам треба за щось собі маєтки будувати...
14.05.2026 09:15 Відповісти
мага і їх месія трумп адабряєт тероризм - америка в екстазі... Згадав доречі вчора про лже пророка перед кінцем світу що видаватиме себе за Ісуса... Може це вже воно???
14.05.2026 09:49 Відповісти
Не згоден із коментарями, що звірячий обстріл став наслідком указу Зеленського. Болотні діти інцесту ********, бо можуть це робити і ніхто їх за це не карає. Скоріше за все результатом того указу стане відміна обміну полоненими. Нажаль.
14.05.2026 12:54 Відповісти
а 45 хвилин параду були без повітряних тревог...
14.05.2026 13:16 Відповісти
 
 