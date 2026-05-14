Наслідки ворожої атаки на Київ: люди перебувають під завалами, тривають рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, завдавши ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в кількох районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де завалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьохповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою адресою - влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

