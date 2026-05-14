Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай и провел встречу с Си Цзиньпином в центре Пекина. Лидеры обсудят вопросы торговли, технологий и Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Торжественная церемония
Си Цзиньпин поприветствовал Трампа рукопожатием, после чего американский президент поздоровался с членами китайской и американской делегаций. Лидеры прошли по красной дорожке под сопровождение почетного караула, торжественной музыки и при участии детей, которые приветствовали стороны флагами обоих государств.
Трампа сопровождают высокопоставленные чиновники его администрации, в частности госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также представители крупного бизнеса, среди которых руководители Nvidia и Apple.
Ключевые темы переговоров
В ходе визита стороны планируют провести двусторонние переговоры, культурную программу и государственный банкет. Среди основных тем встречи - торговые отношения, технологическая конкуренция и международная безопасность, включая вопрос об Иране.
"Трамп сейчас выглядит «максимально слабо за все два его срока», в то время как Пекин чувствует в себе силы на равных противостоять Вашингтону по ключевым вопросам.
Неравносторонний треугольник Трамп прибыл в Китай, куда вскоре приедет и Путин. Президент США обещал «разъединить» Пекин и Москву, но, похоже, лишь сблизил их.
Одна из возможных тем для обсуждения - дружба Китая и России, «разъединить» которые Трамп обещал неоднократно.
Де-факто же вместо того, чтобы вбить клин между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президент США своими действиями лишь усилил их тактическое партнерство. Или, точнее говоря, отношения, предполагающие неуклонно растущую зависимость России от Китая.
Ревизию двусторонних связей Си и Путин на днях проведут лично: российский лидер посетит Пекин сразу после Трампа.
О том, чего ждать от этих двух визитов, а также о настоящем и будущем взаимоотношений в треугольнике «Вашингтон - Пекин - Москва» (с) https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/13/neravnostoronnii-treugolnik