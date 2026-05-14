Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай и провел встречу с Си Цзиньпином в центре Пекина. Лидеры обсудят вопросы торговли, технологий и Ирана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Торжественная церемония

Си Цзиньпин поприветствовал Трампа рукопожатием, после чего американский президент поздоровался с членами китайской и американской делегаций. Лидеры прошли по красной дорожке под сопровождение почетного караула, торжественной музыки и при участии детей, которые приветствовали стороны флагами обоих государств.

Трампа сопровождают высокопоставленные чиновники его администрации, в частности госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также представители крупного бизнеса, среди которых руководители Nvidia и Apple.

Ключевые темы переговоров

В ходе визита стороны планируют провести двусторонние переговоры, культурную программу и государственный банкет. Среди основных тем встречи - торговые отношения, технологическая конкуренция и международная безопасность, включая вопрос об Иране.

