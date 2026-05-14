Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
2 920 9

Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Трамп начал официальный визит в Китай со встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай и провел встречу с Си Цзиньпином в центре Пекина. Лидеры обсудят вопросы торговли, технологий и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Торжественная церемония

Си Цзиньпин поприветствовал Трампа рукопожатием, после чего американский президент поздоровался с членами китайской и американской делегаций. Лидеры прошли по красной дорожке под сопровождение почетного караула, торжественной музыки и при участии детей, которые приветствовали стороны флагами обоих государств.

Трампа сопровождают высокопоставленные чиновники его администрации, в частности госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также представители крупного бизнеса, среди которых руководители Nvidia и Apple.

Ключевые темы переговоров

В ходе визита стороны планируют провести двусторонние переговоры, культурную программу и государственный банкет. Среди основных тем встречи - торговые отношения, технологическая конкуренция и международная безопасность, включая вопрос об Иране.

Щоб ви обидва на тому банкеті урочисто задавалися!
14.05.2026 06:06 Ответить
Після закінчення візиту регіт в Пекіні не затихатиме тижнів зо два...
14.05.2026 06:07 Ответить
І десь там маленьки вовочка другу добу бомбить Україну, ніби намагаючись сказати "дядєнькі, дядєнькі, а как жє я?! Я вєдь тожє коє-что могу, коє-что значу, смотрітє!"
14.05.2026 06:12 Ответить
Украiна, Iран, Венгрiя... Де ще не обiсрався Трамп?
14.05.2026 06:17 Ответить
Шо там з обмiном 1000 полонених? Уже обсудiлi?
14.05.2026 06:30 Ответить
сєятель міра і пожиратєль бамбука.
дуже фантастична зустріч.
неймовірно поговорили.
веліколєпно провели час.
14.05.2026 07:21 Ответить
- Сап, бро?
- Карасьо.
14.05.2026 07:22 Ответить
Ця зустріч обовязково матиме результати !!! Чекаємо...
14.05.2026 07:47 Ответить
Трампівський "дипломатичний" гоп-стоп китайська культура стратагем. Це як гра у шахи з партнером, який, замість зосередитися над розташуванням фігур, думати над ходами, жонглює канделябром.

"Трамп сейчас выглядит «максимально слабо за все два его срока», в то время как Пекин чувствует в себе силы на равных противостоять Вашингтону по ключевым вопросам.

Неравносторонний треугольник Трамп прибыл в Китай, куда вскоре приедет и Путин. Президент США обещал «разъединить» Пекин и Москву, но, похоже, лишь сблизил их.

Одна из возможных тем для обсуждения - дружба Китая и России, «разъединить» которые Трамп обещал неоднократно.

Де-факто же вместо того, чтобы вбить клин между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президент США своими действиями лишь усилил их тактическое партнерство. Или, точнее говоря, отношения, предполагающие неуклонно растущую зависимость России от Китая.

Ревизию двусторонних связей Си и Путин на днях проведут лично: российский лидер посетит Пекин сразу после Трампа.

О том, чего ждать от этих двух визитов, а также о настоящем и будущем взаимоотношений в треугольнике «Вашингтон - Пекин - Москва» (с) https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/13/neravnostoronnii-treugolnik
14.05.2026 08:20 Ответить
 
 