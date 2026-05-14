Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні

Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю та провів зустріч із Сі Цзіньпіном у центрі Пекіна. Лідери обговорять торгівлю, технології та Іран.

Урочиста церемонія

Сі Цзіньпін привітав Трампа рукостисканням, після чого американський президент привітав членів китайської та американської делегацій. Лідери пройшли червоною доріжкою під супровід почесної варти, урочистої музики та за участі дітей, які вітали сторони прапорами обох держав.

Трампа супроводжують високопосадовці його адміністрації, зокрема держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, а також представники великого бізнесу, серед яких керівники Nvidia та Apple.

Ключові теми переговорів

Протягом візиту сторони планують провести двосторонні переговори, культурну програму та державний банкет. Серед основних тем зустрічі — торговельні відносини, технологічна конкуренція та міжнародна безпека, включно з питанням Ірану.

