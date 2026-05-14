Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні
Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю та провів зустріч із Сі Цзіньпіном у центрі Пекіна. Лідери обговорять торгівлю, технології та Іран.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Урочиста церемонія
Сі Цзіньпін привітав Трампа рукостисканням, після чого американський президент привітав членів китайської та американської делегацій. Лідери пройшли червоною доріжкою під супровід почесної варти, урочистої музики та за участі дітей, які вітали сторони прапорами обох держав.
Трампа супроводжують високопосадовці його адміністрації, зокрема держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, а також представники великого бізнесу, серед яких керівники Nvidia та Apple.
Ключові теми переговорів
Протягом візиту сторони планують провести двосторонні переговори, культурну програму та державний банкет. Серед основних тем зустрічі — торговельні відносини, технологічна конкуренція та міжнародна безпека, включно з питанням Ірану.
дуже фантастична зустріч.
неймовірно поговорили.
веліколєпно провели час.
- Карасьо.
"Трамп сейчас выглядит «максимально слабо за все два его срока», в то время как Пекин чувствует в себе силы на равных противостоять Вашингтону по ключевым вопросам.
Неравносторонний треугольник Трамп прибыл в Китай, куда вскоре приедет и Путин. Президент США обещал «разъединить» Пекин и Москву, но, похоже, лишь сблизил их.
Одна из возможных тем для обсуждения - дружба Китая и России, «разъединить» которые Трамп обещал неоднократно.
Де-факто же вместо того, чтобы вбить клин между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президент США своими действиями лишь усилил их тактическое партнерство. Или, точнее говоря, отношения, предполагающие неуклонно растущую зависимость России от Китая.
Ревизию двусторонних связей Си и Путин на днях проведут лично: российский лидер посетит Пекин сразу после Трампа.
О том, чего ждать от этих двух визитов, а также о настоящем и будущем взаимоотношений в треугольнике «Вашингтон - Пекин - Москва»