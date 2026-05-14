Массированная атака РФ на Киевскую область: пострадали люди, повреждены дома и предприятия

В ночь на 14 мая Киевская область вновь подверглась массированному удару российских ракет и беспилотников. Враг атаковал жилые районы и гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.

Пострадавшие

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте.

Также в Фастовском районе травмирована женщина 1984 года рождения. Медицинская помощь оказана на месте.

Удары по гражданской инфраструктуре

Последствия атаки зафиксированы как минимум в шести районах области. В Бучанском районе возник пожар в складском здании и сгорели два автомобиля. В Обуховском районе повреждены частные дома, в Броварском - жилье, автомобили и предприятие.

В Бориспольском районе зафиксированы повреждения многоэтажного и частных домов, автомобилей, хозяйственных построек и предприятия. В Фастовском районе повреждено многоэтажное здание, а в Белоцерковском - частный дом.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, пожары тушат экстренные службы. Калашник сообщил об организации помощи пострадавшим жителям и восстановлении поврежденного жилья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, 11 пострадавших (обновлено)