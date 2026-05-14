Массированная атака РФ на Киевскую область: пострадали люди, повреждены дома и предприятия
В ночь на 14 мая Киевская область вновь подверглась массированному удару российских ракет и беспилотников. Враг атаковал жилые районы и гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.
Пострадавшие
В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам оказали медицинскую помощь на месте.
Также в Фастовском районе травмирована женщина 1984 года рождения. Медицинская помощь оказана на месте.
Удары по гражданской инфраструктуре
Последствия атаки зафиксированы как минимум в шести районах области. В Бучанском районе возник пожар в складском здании и сгорели два автомобиля. В Обуховском районе повреждены частные дома, в Броварском - жилье, автомобили и предприятие.
В Бориспольском районе зафиксированы повреждения многоэтажного и частных домов, автомобилей, хозяйственных построек и предприятия. В Фастовском районе повреждено многоэтажное здание, а в Белоцерковском - частный дом.
На местах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, пожары тушат экстренные службы. Калашник сообщил об организации помощи пострадавшим жителям и восстановлении поврежденного жилья.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль