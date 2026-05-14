Масована атака РФ на Київщину: постраждали люди, пошкоджені будинки та підприємства

У ніч проти 14 травня Київщина знову опинилась під масованим ударом російських ракет та безпілотників. Ворог атакував житлові райони та цивільну інфраструктуру у кількох громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Постраждалі

У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

Також у Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Медична допомога надана на місці.

Удари по цивільній інфраструктурі

Наслідки атаки зафіксовано щонайменше у шести районах області. У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та згоріли два автомобілі. В Обухівському районі пошкоджено приватні будинки, у Броварському - житло, автомобілі та підприємство.

У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового та приватних будинків, автомобілів, господарських споруд і підприємства. У Фастівському районі пошкоджено багатоповерхівку, а в Білоцерківському - приватний будинок.

На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів, пожежі гасять екстрені служби. Калашник повідомив про організацію допомоги постраждалим мешканцям та відновлення пошкодженого житла.

