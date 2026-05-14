Двух граждан Эстонии, которые попросили политического убежища в РФ, отправили в СИЗО и на принудительную психиатрическую экспертизу

В России двух граждан Эстонии, которые пересекли границу по льду Чудского озера и просили политического убежища, арестовали и отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы российских СМИ, в частности "Медиазоны", 42-летний Рандо и 25-летний Данил (имена изменены) пересекли границу в январе и феврале 2026 года.

После ареста суд в Псковской области обвинил их в незаконном пересечении границы и отправил в СИЗО, а в марте продлил арест до июня.

Один из мужчин в письме журналистам рассказал, что во время содержания их вывозили на "осмотр" в психиатрическую больницу, где сделали инъекции без объяснения причин. По данным российских СМИ, вероятно, речь идет о специализированном учреждении в Санкт-Петербурге.

В своем обращении Даниил написал, что содержится в холодной, сырой одиночной камере с мышами, не имеет средств гигиены и не получает надлежащего питания.

"Я в двух штанах, в двух теплых кофтах, шапке – и все равно холодно. Отопление отключили, а туалетной бумаги я так и не дождался", – рассказал он.

Он пояснил, что попросил политического убежища в России из-за сложных жизненных обстоятельств и отсутствия возможностей найти работу в Эстонии.

Российская правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя ситуацию, напомнила, что в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, люди, обращающиеся за политическим убежищем, не должны нести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.

