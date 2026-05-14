Двух граждан Эстонии, которые попросили политического убежища в РФ, отправили в СИЗО и на принудительную психиатрическую экспертизу
В России двух граждан Эстонии, которые пересекли границу по льду Чудского озера и просили политического убежища, арестовали и отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы российских СМИ, в частности "Медиазоны", 42-летний Рандо и 25-летний Данил (имена изменены) пересекли границу в январе и феврале 2026 года.
После ареста суд в Псковской области обвинил их в незаконном пересечении границы и отправил в СИЗО, а в марте продлил арест до июня.
Один из мужчин в письме журналистам рассказал, что во время содержания их вывозили на "осмотр" в психиатрическую больницу, где сделали инъекции без объяснения причин. По данным российских СМИ, вероятно, речь идет о специализированном учреждении в Санкт-Петербурге.
В своем обращении Даниил написал, что содержится в холодной, сырой одиночной камере с мышами, не имеет средств гигиены и не получает надлежащего питания.
"Я в двух штанах, в двух теплых кофтах, шапке – и все равно холодно. Отопление отключили, а туалетной бумаги я так и не дождался", – рассказал он.
Он пояснил, что попросил политического убежища в России из-за сложных жизненных обстоятельств и отсутствия возможностей найти работу в Эстонии.
Российская правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя ситуацию, напомнила, что в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, люди, обращающиеся за политическим убежищем, не должны нести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
Це його адаптують до життя у Раші.
А в загальному чому він жаліється? Це ж і є справжня росія - ГУЛАГ, де політичних лікують в дурці електротерапією.
болючих, кожні дві години!
Туалетний папір залишився у спогадах про Естонію.
Росєянє навчать родіну любіть...