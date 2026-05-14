Двух граждан Эстонии, которые попросили политического убежища в РФ, отправили в СИЗО и на принудительную психиатрическую экспертизу

В России двух граждан Эстонии, которые пересекли границу по льду Чудского озера и просили политического убежища, арестовали и отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы российских СМИ, в частности "Медиазоны", 42-летний Рандо и 25-летний Данил (имена изменены) пересекли границу в январе и феврале 2026 года.

После ареста суд в Псковской области обвинил их в незаконном пересечении границы и отправил в СИЗО, а в марте продлил арест до июня.

Один из мужчин в письме журналистам рассказал, что во время содержания их вывозили на "осмотр" в психиатрическую больницу, где сделали инъекции без объяснения причин. По данным российских СМИ, вероятно, речь идет о специализированном учреждении в Санкт-Петербурге.

В своем обращении Даниил написал, что содержится в холодной, сырой одиночной камере с мышами, не имеет средств гигиены и не получает надлежащего питания.

"Я в двух штанах, в двух теплых кофтах, шапке – и все равно холодно. Отопление отключили, а туалетной бумаги я так и не дождался", – рассказал он.

Он пояснил, что попросил политического убежища в России из-за сложных жизненных обстоятельств и отсутствия возможностей найти работу в Эстонии.

Российская правозащитница Светлана Ганнушкина, комментируя ситуацию, напомнила, что в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, люди, обращающиеся за политическим убежищем, не должны нести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.

Топ комментарии
+66
Цілком згоден- треба бути божевільним, щоб просити притулок у мордора
14.05.2026 10:13 Ответить
+36
Звичайно, тільки психи можуть шукати політичного притулку у кацапів
14.05.2026 10:16 Ответить
+32
та да. таких и лечить бесполезно. такое учудить могли только больные на всю голову
14.05.2026 10:27 Ответить
кацапи цілком усвідомлюють , що адекватно мисляча людина не буде там простити притулку після Естонії. Тому цілком логічно припустити , що вони агенти, шпигуни. Ну або у крайньому разі дійсно божевільні.
14.05.2026 11:10 Ответить
"примусову психіатричну експертизу" = згоден з лікарями.
14.05.2026 10:15 Ответить
Звичайно, тільки психи можуть шукати політичного притулку у кацапів
14.05.2026 10:16 Ответить
русскій мір - форма божевілля, так що....
14.05.2026 10:17 Ответить
- Куме! Хочете - дивину розкажу?
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
14.05.2026 10:37 Ответить
Вполне резонно.
14.05.2026 10:17 Ответить
"Я в двох штанах, у двох теплих кофтах, шапці - і все одно холодно. Опалення відключили, а туалетного паперу я так і не дочекався"...
Це його адаптують до життя у Раші.
14.05.2026 10:18 Ответить
"попросив притулку в росії через брак знайти роботу..., а туалетного паперу я так і не дочекався... " - в Естонії йому туалетного паперу не вистачало, а в ЄС він роботу не міг знайти...
А в загальному чому він жаліється? Це ж і є справжня росія - ГУЛАГ, де політичних лікують в дурці електротерапією.
14.05.2026 10:20 Ответить
Нічого дивного..тільки відправляти потрібно в дурку потрібно було ще в Естонії
14.05.2026 10:24 Ответить
А навіщо Естонії, такі "й*бнуті"? Утримувать, за рахунок бюджету? Вони, краще, за ті гроші, нам БПЛА більше зберуть, чи снарядів підкинуть...
14.05.2026 10:35 Ответить
Або психічно хворим, або великим крадієм іншим на московії робити нічого
14.05.2026 10:25 Ответить
***. удачі обом сторонам
14.05.2026 10:26 Ответить
і уколів побільше!
болючих, кожні дві години!
14.05.2026 10:26 Ответить
а туалетного паперу я так і не дочекався

Туалетний папір залишився у спогадах про Естонію.
Росєянє навчать родіну любіть...
14.05.2026 10:34 Ответить
Навіть самі кацапи в шокЄ від того шо до них на мордор політичного притулку пА льду прийшли просити
14.05.2026 10:36 Ответить
Треба було відправити до ху... лостану, там вони отримали теж саме, але вам витрачатися, на їх утримання не довелося
14.05.2026 10:43 Ответить
Так они туда и сбежали
14.05.2026 11:07 Ответить
Кацапи самі розуміють , що психічно здорова людина сама в рашку не буде лізти
14.05.2026 10:53 Ответить
Логічно.
14.05.2026 10:54 Ответить
Навіть росіяни були здивовані і вирішили перевірити у психлікарні.
14.05.2026 11:04 Ответить
Прям здивувало - адекватне рішення у кацапів. Дійно, хіба людина у здоровому глузді буде просити політичного притулку у московитів.
14.05.2026 11:20 Ответить
Навіть кацапи засумнівались в нормальності людей з ЄС, які попросили притулок в Лаптєстані.
14.05.2026 11:23 Ответить
А кацапи себе добре знають. Тільки божевільний поїде до них в пошуках політичного притулку
14.05.2026 11:38 Ответить
Хай ці "політичноприторкані" згниють у в'язниці другим на урок....
14.05.2026 12:24 Ответить
Справедливо - лише особи несповна розуму проситимуть політичного притулку в рашці.
14.05.2026 18:37 Ответить
 
 