Двох громадян Естонії, які попросили політичного притулку в РФ, відправили до СІЗО та на примусову психіатричну експертизу

У Росії двох громадян Естонії, які перейшли кордон через лід Чудського озера та просили політичного притулку, заарештували та відправили на примусову психіатричну експертизу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали російських ЗМІ, зокрема "Медіазони", 42‑річний Рандо і 25‑річний Данил (імена змінені) перетнули кордон у січні та лютому 2026 року.

Після арешту суд у Псковській області звинуватив їх у незаконному перетині кордону й відправив до СІЗО, а в березні продовжив арешт до червня.

Один із чоловіків у листі журналістам розповів, що під час утримання їх вивозили на "огляд" до психіатричної лікарні, де зробили ін’єкції без пояснення причин. За даними росЗМІ, імовірно, йдеться про спеціалізовану установу в Санкт-Петербурзі.

У своєму зверненні Данил написав, що утримується в холодній, сирій одиночній камері з мишами, не має засобів гігієни й не отримує належного харчування.

"Я в двох штанах, у двох теплих кофтах, шапці – і все одно холодно. Опалення відключили, а туалетного паперу я так і не дочекався", – розповів він.

Він пояснив, що попросив політичного притулку в Росії через складні життєві обставини й брак можливостей знайти роботу в Естонії.

Російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна, коментуючи ситуацію, нагадала, що відповідно до Конвенції про статус біженців, люди, які звертаються по політичний притулок, не повинні нести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.

Цілком згоден- треба бути божевільним, щоб просити притулок у мордора
14.05.2026 10:13 Відповісти
Звичайно, тільки психи можуть шукати політичного притулку у кацапів
14.05.2026 10:16 Відповісти
та да. таких и лечить бесполезно. такое учудить могли только больные на всю голову
14.05.2026 10:27 Відповісти
14.05.2026 10:13 Відповісти
та да. таких и лечить бесполезно. такое учудить могли только больные на всю голову
14.05.2026 10:27 Відповісти
кацапи цілком усвідомлюють , що адекватно мисляча людина не буде там простити притулку після Естонії. Тому цілком логічно припустити , що вони агенти, шпигуни. Ну або у крайньому разі дійсно божевільні.
14.05.2026 11:10 Відповісти
"примусову психіатричну експертизу" = згоден з лікарями.
14.05.2026 10:15 Відповісти
14.05.2026 10:16 Відповісти
русскій мір - форма божевілля, так що....
14.05.2026 10:17 Відповісти
- Куме! Хочете - дивину розкажу?
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
14.05.2026 10:37 Відповісти
Вполне резонно.
14.05.2026 10:17 Відповісти
"Я в двох штанах, у двох теплих кофтах, шапці - і все одно холодно. Опалення відключили, а туалетного паперу я так і не дочекався"...
Це його адаптують до життя у Раші.
14.05.2026 10:18 Відповісти
"попросив притулку в росії через брак знайти роботу..., а туалетного паперу я так і не дочекався... " - в Естонії йому туалетного паперу не вистачало, а в ЄС він роботу не міг знайти...
А в загальному чому він жаліється? Це ж і є справжня росія - ГУЛАГ, де політичних лікують в дурці електротерапією.
14.05.2026 10:20 Відповісти
Нічого дивного..тільки відправляти потрібно в дурку потрібно було ще в Естонії
14.05.2026 10:24 Відповісти
А навіщо Естонії, такі "й*бнуті"? Утримувать, за рахунок бюджету? Вони, краще, за ті гроші, нам БПЛА більше зберуть, чи снарядів підкинуть...
14.05.2026 10:35 Відповісти
Або психічно хворим, або великим крадієм іншим на московії робити нічого
14.05.2026 10:25 Відповісти
***. удачі обом сторонам
14.05.2026 10:26 Відповісти
і уколів побільше!
болючих, кожні дві години!
14.05.2026 10:26 Відповісти
а туалетного паперу я так і не дочекався

Туалетний папір залишився у спогадах про Естонію.
Росєянє навчать родіну любіть...
14.05.2026 10:34 Відповісти
Навіть самі кацапи в шокЄ від того шо до них на мордор політичного притулку пА льду прийшли просити
14.05.2026 10:36 Відповісти
Треба було відправити до ху... лостану, там вони отримали теж саме, але вам витрачатися, на їх утримання не довелося
14.05.2026 10:43 Відповісти
Так они туда и сбежали
14.05.2026 11:07 Відповісти
Кацапи самі розуміють , що психічно здорова людина сама в рашку не буде лізти
14.05.2026 10:53 Відповісти
Логічно.
14.05.2026 10:54 Відповісти
Навіть росіяни були здивовані і вирішили перевірити у психлікарні.
14.05.2026 11:04 Відповісти
Прям здивувало - адекватне рішення у кацапів. Дійно, хіба людина у здоровому глузді буде просити політичного притулку у московитів.
14.05.2026 11:20 Відповісти
Навіть кацапи засумнівались в нормальності людей з ЄС, які попросили притулок в Лаптєстані.
14.05.2026 11:23 Відповісти
А кацапи себе добре знають. Тільки божевільний поїде до них в пошуках політичного притулку
14.05.2026 11:38 Відповісти
Хай ці "політичноприторкані" згниють у в'язниці другим на урок....
14.05.2026 12:24 Відповісти
Справедливо - лише особи несповна розуму проситимуть політичного притулку в рашці.
14.05.2026 18:37 Відповісти
 
 