Двох громадян Естонії, які попросили політичного притулку в РФ, відправили до СІЗО та на примусову психіатричну експертизу

У Росії двох громадян Естонії, які перейшли кордон через лід Чудського озера та просили політичного притулку, заарештували та відправили на примусову психіатричну експертизу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали російських ЗМІ, зокрема "Медіазони", 42‑річний Рандо і 25‑річний Данил (імена змінені) перетнули кордон у січні та лютому 2026 року.

Після арешту суд у Псковській області звинуватив їх у незаконному перетині кордону й відправив до СІЗО, а в березні продовжив арешт до червня.

Один із чоловіків у листі журналістам розповів, що під час утримання їх вивозили на "огляд" до психіатричної лікарні, де зробили ін’єкції без пояснення причин. За даними росЗМІ, імовірно, йдеться про спеціалізовану установу в Санкт-Петербурзі.

У своєму зверненні Данил написав, що утримується в холодній, сирій одиночній камері з мишами, не має засобів гігієни й не отримує належного харчування.

"Я в двох штанах, у двох теплих кофтах, шапці – і все одно холодно. Опалення відключили, а туалетного паперу я так і не дочекався", – розповів він.

Він пояснив, що попросив політичного притулку в Росії через складні життєві обставини й брак можливостей знайти роботу в Естонії.

Російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна, коментуючи ситуацію, нагадала, що відповідно до Конвенції про статус біженців, люди, які звертаються по політичний притулок, не повинні нести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.

