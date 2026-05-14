Российская экономика ушла в минус и потянула за собой Беларусь, - СВРУ

Российская и белорусская экономики завершили первый квартал 2026 года со спадом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВРУ, экономика Беларуси сократилась на 0,4%, а российская – на 0,3%.

Почему ухудшилась ситуация

В разведке заявили, что дополнительный удар по экономике РФ нанесла борьба Центробанка России с инфляцией.

После повышения учетной ставки кредиты для бизнеса и промышленности резко подорожали, что привело к торможению производства.

В СВРУ отмечают, что Беларусь сильно зависит от российского рынка, поэтому экономический кризис ощущает вместе с РФ.

Что прогнозируют в разведке

В СВРУ заявили, что белорусской экономике угрожает стагфляция – одновременное падение экономики и рост цен.

Там также отметили, что разница в стоимости продуктовой корзины между Польшей и Беларусью существенно сократилась.

В разведке считают, что даже завершение войны не позволит России быстро восстановить экономику из-за накопившихся структурных проблем.

Для Беларуси, по оценке СВРУ, последствия могут быть еще более сложными из-за усиления экономической зависимости от РФ.

