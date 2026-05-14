Российская экономика ушла в минус и потянула за собой Беларусь, - СВРУ
Российская и белорусская экономики завершили первый квартал 2026 года со спадом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.
По данным СВРУ, экономика Беларуси сократилась на 0,4%, а российская – на 0,3%.
Почему ухудшилась ситуация
В разведке заявили, что дополнительный удар по экономике РФ нанесла борьба Центробанка России с инфляцией.
После повышения учетной ставки кредиты для бизнеса и промышленности резко подорожали, что привело к торможению производства.
В СВРУ отмечают, что Беларусь сильно зависит от российского рынка, поэтому экономический кризис ощущает вместе с РФ.
Что прогнозируют в разведке
В СВРУ заявили, что белорусской экономике угрожает стагфляция – одновременное падение экономики и рост цен.
Там также отметили, что разница в стоимости продуктовой корзины между Польшей и Беларусью существенно сократилась.
В разведке считают, что даже завершение войны не позволит России быстро восстановить экономику из-за накопившихся структурных проблем.
Для Беларуси, по оценке СВРУ, последствия могут быть еще более сложными из-за усиления экономической зависимости от РФ.
