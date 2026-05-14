Новости Состояние российской экономики
3 059 17

Российская экономика ушла в минус и потянула за собой Беларусь, - СВРУ

Экономики РФ и Беларуси сократились в первом квартале 2026 года

Российская и белорусская экономики завершили первый квартал 2026 года со спадом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВРУ, экономика Беларуси сократилась на 0,4%, а российская – на 0,3%.

Почему ухудшилась ситуация

В разведке заявили, что дополнительный удар по экономике РФ нанесла борьба Центробанка России с инфляцией.

После повышения учетной ставки кредиты для бизнеса и промышленности резко подорожали, что привело к торможению производства.

В СВРУ отмечают, что Беларусь сильно зависит от российского рынка, поэтому экономический кризис ощущает вместе с РФ.

Что прогнозируют в разведке

В СВРУ заявили, что белорусской экономике угрожает стагфляция – одновременное падение экономики и рост цен.

Там также отметили, что разница в стоимости продуктовой корзины между Польшей и Беларусью существенно сократилась.

В разведке считают, что даже завершение войны не позволит России быстро восстановить экономику из-за накопившихся структурных проблем.

Для Беларуси, по оценке СВРУ, последствия могут быть еще более сложными из-за усиления экономической зависимости от РФ.

Топ комментарии
+6
Вже чотири роки економіка свинособак стагнує, ***** ось-ось здохне, кацапське гарматне м'ясо закінчується, ракет вже немає, на віслюках ********** підвозять та тра та та... А кацапня підзбирає шахедів з ракетама та нищить час від часу наші міста та інфраструктуру. Чому по мАЦквЄ *** не летять ХВламінги?! Чому не палають брянськ, курськ, бєлгород, вороніж та ті великі мухосранськи які ближче до нас?!
14.05.2026 17:03 Ответить
+5
1500+ дронів за два дні + ракети...нічого собі економіка пішла вниз..а якщо буде на самому дні то що? І 2000 за дві доби буде? І вони ще й під дуже "пекельними" санкціями, а нам весь світ допомагає, але більша частина цієї допомоги осідає в карманах кооператива династія.
14.05.2026 17:03 Ответить
+5
Сзр може досить пиз**іти про загниваючу економіку рашки, за дві доби українці відчули на собі це, на кого оцей висер розрахований?
14.05.2026 17:06 Ответить
Поки товстий (россія) всхоне - худий (бєлоруссія) здохне.
14.05.2026 16:58 Ответить
На Іран подивіться.
14.05.2026 17:06 Ответить
Цього слід було й очікувати після помилування їх на парад.Хіба неясно було,що вони за цей час накопичать і запустять помаксимуму.
14.05.2026 17:10 Ответить
Ти не чув? 4 роки тому в них ракет зосталося всього на два три тижні і всьо! Ти не віриш цій правдивій владі?!
14.05.2026 17:04 Ответить
Фламинго улетели в землю обетованную, теплые края. Миллиарды затраченнных долларов- тоже).
14.05.2026 17:16 Ответить
Ви ж тут були ніби одним із адекватних. А зараз якось дуже на емоціях. Може заспокоїтесь і трохи проаналізуєте по яких цілях мають летіти ХВламінги на мАЦкву, а найголовніше - навіщо? Я сьогодні пережив дуже цікаву ніч в Києві, такого вже давно не було. Але я пережив, як і всі попередні атаки за більш ніж 4 роки. Ну і що ця атака дала - я кудись втік, почалась паніка та істерика чи що це дало? Так і кацапи адаптуються. Іноді загроза застосування зброї страшніше за її застосування. І чим вам не подобаються задимлення в туапсе, новоросійську, приморську, усьть-лузі, пермі та ще багато де? Мені дуже подобаються, дізнався що таке мазутний дощ.
14.05.2026 18:23 Ответить
Все ви правильно говорите. Емоції, знаєте, після сьогоднішньої ночі, мене теж добре зачепило, поряд це було... Рвав би кацапів на шматки, але фізично, на жал , цього робити вже не можу... Вік та здоров'я вже не дозволяють... На жаль...
14.05.2026 18:39 Ответить
Це не висер, економіка в рашці і справді в дупі.
14.05.2026 17:10 Ответить
Економіка росії йде в мінус кожного року, але при цьому атаки на Україну тільки збільшуються.
14.05.2026 17:08 Ответить
Це вам гадалка спєрмака сказала?
14.05.2026 17:11 Ответить
Економіка кацапів дихає на ладан а виробництво Шахедів і ракет збільшується
14.05.2026 17:15 Ответить
Ага, прям як при совку. Фінал, я думаю, всім відомий.
14.05.2026 18:34 Ответить
забыли- скоро путен подохне и мы захватим мацкву
14.05.2026 17:18 Ответить
Гасіть НПЗ !! От де капут кощєєвий !! І бульбоПюрера
15.05.2026 01:38 Ответить
 
 