Російська економіка пішла в мінус і потягнула за собою Білорусь, - СЗРУ

Російська та білоруська економіки завершили перший квартал 2026 року зі скороченням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, економіка Білорусі скоротилася на 0,4%, а російська – на 0,3%.

Чому погіршилася ситуація

У розвідці заявили, що додатковий удар по економіці РФ завдала боротьба Центробанку Росії з інфляцією.

Після підвищення облікової ставки кредити для бізнесу та промисловості різко подорожчали, що призвело до гальмування виробництва.

У СЗРУ зазначають, що Білорусь сильно залежить від російського ринку, тому економічну кризу відчуває разом із РФ.

Що прогнозують у розвідці

У СЗРУ заявили, що білоруській економіці загрожує стагфляція – одночасне падіння економіки та зростання цін.

Там також зазначили, що різниця у вартості продуктового кошика між Польщею та Білоруссю суттєво скоротилася.

У розвідці вважають, що навіть завершення війни не дозволить Росії швидко відновити економіку через накопичені структурні проблеми.

Для Білорусі, за оцінкою СЗРУ, наслідки можуть бути ще складнішими через посилення економічної залежності від РФ.

