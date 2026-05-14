Російська економіка пішла в мінус і потягнула за собою Білорусь, - СЗРУ

Економіки РФ і Білорусі скоротилися у першому кварталі 2026 року

Російська та білоруська економіки завершили перший квартал 2026 року зі скороченням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, економіка Білорусі скоротилася на 0,4%, а російська – на 0,3%.

Чому погіршилася ситуація

У розвідці заявили, що додатковий удар по економіці РФ завдала боротьба Центробанку Росії з інфляцією.

Після підвищення облікової ставки кредити для бізнесу та промисловості різко подорожчали, що призвело до гальмування виробництва.

У СЗРУ зазначають, що Білорусь сильно залежить від російського ринку, тому економічну кризу відчуває разом із РФ.

Що прогнозують у розвідці

У СЗРУ заявили, що білоруській економіці загрожує стагфляція – одночасне падіння економіки та зростання цін.

Там також зазначили, що різниця у вартості продуктового кошика між Польщею та Білоруссю суттєво скоротилася.

У розвідці вважають, що навіть завершення війни не дозволить Росії швидко відновити економіку через накопичені структурні проблеми.

Для Білорусі, за оцінкою СЗРУ, наслідки можуть бути ще складнішими через посилення економічної залежності від РФ.

Вже чотири роки економіка свинособак стагнує, ***** ось-ось здохне, кацапське гарматне м'ясо закінчується, ракет вже немає, на віслюках ********** підвозять та тра та та... А кацапня підзбирає шахедів з ракетама та нищить час від часу наші міста та інфраструктуру. Чому по мАЦквЄ *** не летять ХВламінги?! Чому не палають брянськ, курськ, бєлгород, вороніж та ті великі мухосранськи які ближче до нас?!
14.05.2026 17:03 Відповісти
1500+ дронів за два дні + ракети...нічого собі економіка пішла вниз..а якщо буде на самому дні то що? І 2000 за дві доби буде? І вони ще й під дуже "пекельними" санкціями, а нам весь світ допомагає, але більша частина цієї допомоги осідає в карманах кооператива династія.
14.05.2026 17:03 Відповісти
Сзр може досить пиз**іти про загниваючу економіку рашки, за дві доби українці відчули на собі це, на кого оцей висер розрахований?
14.05.2026 17:06 Відповісти
Поки товстий (россія) всхоне - худий (бєлоруссія) здохне.
14.05.2026 16:58 Відповісти
14.05.2026 17:03 Відповісти
На Іран подивіться.
14.05.2026 17:06 Відповісти
Цього слід було й очікувати після помилування їх на парад.Хіба неясно було,що вони за цей час накопичать і запустять помаксимуму.
14.05.2026 17:10 Відповісти
Ти не чув? 4 роки тому в них ракет зосталося всього на два три тижні і всьо! Ти не віриш цій правдивій владі?!
14.05.2026 17:04 Відповісти
Фламинго улетели в землю обетованную, теплые края. Миллиарды затраченнных долларов- тоже).
14.05.2026 17:16 Відповісти
Ви ж тут були ніби одним із адекватних. А зараз якось дуже на емоціях. Може заспокоїтесь і трохи проаналізуєте по яких цілях мають летіти ХВламінги на мАЦкву, а найголовніше - навіщо? Я сьогодні пережив дуже цікаву ніч в Києві, такого вже давно не було. Але я пережив, як і всі попередні атаки за більш ніж 4 роки. Ну і що ця атака дала - я кудись втік, почалась паніка та істерика чи що це дало? Так і кацапи адаптуються. Іноді загроза застосування зброї страшніше за її застосування. І чим вам не подобаються задимлення в туапсе, новоросійську, приморську, усьть-лузі, пермі та ще багато де? Мені дуже подобаються, дізнався що таке мазутний дощ.
14.05.2026 18:23 Відповісти
Все ви правильно говорите. Емоції, знаєте, після сьогоднішньої ночі, мене теж добре зачепило, поряд це було... Рвав би кацапів на шматки, але фізично, на жал , цього робити вже не можу... Вік та здоров'я вже не дозволяють... На жаль...
14.05.2026 18:39 Відповісти
14.05.2026 17:06 Відповісти
Це не висер, економіка в рашці і справді в дупі.
14.05.2026 17:10 Відповісти
Економіка росії йде в мінус кожного року, але при цьому атаки на Україну тільки збільшуються.
14.05.2026 17:08 Відповісти
Це вам гадалка спєрмака сказала?
14.05.2026 17:11 Відповісти
Економіка кацапів дихає на ладан а виробництво Шахедів і ракет збільшується
14.05.2026 17:15 Відповісти
Ага, прям як при совку. Фінал, я думаю, всім відомий.
14.05.2026 18:34 Відповісти
забыли- скоро путен подохне и мы захватим мацкву
14.05.2026 17:18 Відповісти
Гасіть НПЗ !! От де капут кощєєвий !! І бульбоПюрера
15.05.2026 01:38 Відповісти
 
 