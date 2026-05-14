В Харьковском горсовете провели обыски в департаменте цифровой трансформации

В Харьковском городском совете правоохранители провели обыски в Департаменте цифровой трансформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обыски продолжались с утра

По имеющейся информации, следственные действия в здании горсовета начались утром. Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Мэр Игорь Терехов заявил, что узнал о ситуации из СМИ и подчеркнул отсутствие неприкосновенных в городской власти, пишет "Суспільне".

"У нас нет неприкасаемых, и если будут выявлены нарушения, каждый понесет ответственность", — отметил он.

Терехов также добавил, что в городе планируют создать отдельную рабочую группу для противодействия коррупции и возможным злоупотреблениям.

Дело связывают с бюджетными средствами

По информации общественных организаций, обыски могут быть связаны с делом о возможных махинациях с бюджетными средствами.

Речь идет о проверке закупок и использования финансов, которые находились в распоряжении структур городского совета.

В настоящее время официальные детали уточняются.

