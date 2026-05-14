РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости
830 6

В Харьковском горсовете провели обыски в департаменте цифровой трансформации

В Харьковском горсовете провели обыски

В Харьковском городском совете правоохранители провели обыски в Департаменте цифровой трансформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обыски продолжались с утра

По имеющейся информации, следственные действия в здании горсовета начались утром. Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Мэр Игорь Терехов заявил, что узнал о ситуации из СМИ и подчеркнул отсутствие неприкосновенных в городской власти, пишет "Суспільне".

"У нас нет неприкасаемых, и если будут выявлены нарушения, каждый понесет ответственность", — отметил он.

Терехов также добавил, что в городе планируют создать отдельную рабочую группу для противодействия коррупции и возможным злоупотреблениям.

Читайте также: "Дія.Бізнес" возвращается в Харьков: первый центр сети возобновил работу после перерыва

Дело связывают с бюджетными средствами

По информации общественных организаций, обыски могут быть связаны с делом о возможных махинациях с бюджетными средствами.

Речь идет о проверке закупок и использования финансов, которые находились в распоряжении структур городского совета.

В настоящее время официальные детали уточняются.

Читайте также: В Светловодском горсовете стрельба: "Не підходьте до мене. Стоять, сука! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

горсовет (640) обыск (1944) прокуратура (4979) Харьков (7836) Терехов Игорь (269) Харьковская область (2647) Харьковский район (857)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це трансформацiя цифрова iменi хведiрова чи нi?
показать весь комментарий
14.05.2026 19:42 Ответить
Имени Терехова.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:25 Ответить
Мабуть, вони там крипту барижили, поки війна та обстріли!!??
показать весь комментарий
14.05.2026 20:54 Ответить
не те, щоб без сумнiсу, але слушна думка!
показать весь комментарий
14.05.2026 21:00 Ответить
Обшуки у Департаменті цифрової трансформації - не смішно???
показать весь комментарий
14.05.2026 20:25 Ответить
Терехов також додав, що у місті планують створити окрему робочу групу для протидії корупції та можливим зловживанням Джерело: https://censor.net/ua/n4003286

чи означає це, що в Харкові протидії корупції та можливим зловживанням до сих пір не було? а якщо було, то що тепер буде з тими, хто боровся-боровся і всрався? чи це їм на підмогу за бюджетні кошти ще підкинуть борцунів з корупцією?
показать весь комментарий
14.05.2026 20:46 Ответить
 
 