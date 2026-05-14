В Харьковском горсовете провели обыски в департаменте цифровой трансформации
В Харьковском городском совете правоохранители провели обыски в Департаменте цифровой трансформации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.
Обыски продолжались с утра
По имеющейся информации, следственные действия в здании горсовета начались утром. Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Мэр Игорь Терехов заявил, что узнал о ситуации из СМИ и подчеркнул отсутствие неприкосновенных в городской власти, пишет "Суспільне".
"У нас нет неприкасаемых, и если будут выявлены нарушения, каждый понесет ответственность", — отметил он.
Терехов также добавил, что в городе планируют создать отдельную рабочую группу для противодействия коррупции и возможным злоупотреблениям.
Дело связывают с бюджетными средствами
По информации общественных организаций, обыски могут быть связаны с делом о возможных махинациях с бюджетными средствами.
Речь идет о проверке закупок и использования финансов, которые находились в распоряжении структур городского совета.
В настоящее время официальные детали уточняются.
чи означає це, що в Харкові протидії корупції та можливим зловживанням до сих пір не було? а якщо було, то що тепер буде з тими, хто боровся-боровся і всрався? чи це їм на підмогу за бюджетні кошти ще підкинуть борцунів з корупцією?