В Светловодском горсовете стрельба: "Не підходьте до мене. Стоять, сука! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО (обновлено)

В здании Светловодского горсовета в Кировоградской области раздались выстрелы.

Детали

Как отмечается, сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.

Есть пострадавший

Известно о пострадавшем — один из людей получил ранение из травматического оружия. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также отмечается, что Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко.

Более подробной информации на данный момент нет.

