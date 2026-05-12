Новости Фото Стрельба на Кировоградщине по полицейским
7 626 28

В Светловодском горсовете стрельба: "Не підходьте до мене. Стоять, сука! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО (обновлено)

В здании Светловодского горсовета в Кировоградской области раздались выстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Светловодского горсовета.

Увага! Ненормативна лексика!

Детали

Как отмечается, сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.

Стрельба в Светловодске

Есть пострадавший

Известно о пострадавшем — один из людей получил ранение из травматического оружия. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также отмечается, что Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. 

Более подробной информации на данный момент нет.

Подробности от полиции

  • Сейчас полиция работает на месте стрельбы в здании Светловодского городского совета.
  • Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства.
  • Детали будут опубликованы позже.

Автор: 

горсовет (639) стрельба (3331) Кировоградская область (713) Александрийский район (10) Светловодск (4)
Слуги народу не поділили кеш.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:29 Ответить
зімбабве, ****, дике поле, бмлять.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:52 Ответить
Слово і пістолет виглядають більш переконливо - чим тільки слово
показать весь комментарий
12.05.2026 13:30 Ответить
З травмата ,з п'яну,пульнув у секретаря. ...не поділили секретарку....Новину подають,як стрільба у Білому Домі!! Капець...
показать весь комментарий
12.05.2026 13:34 Ответить
А секретарка хоч стоїть того?
показать весь комментарий
12.05.2026 13:39 Ответить
После второго пузыря.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:42 Ответить
Ще не відомо що то за рада... Можливо така, як в Бучі на початку війни. То там всіх тре обнулити...
показать весь комментарий
12.05.2026 13:39 Ответить
Першим ділом евакуюйте з місьради поліцаїв-вони від звуків пострілів можуть отримати психологічну травму. Он і на світлині сержант в окулярах уже в ступорі стоїть.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:44 Ответить
Легалізуйте право на володіння зброєю)
показать весь комментарий
12.05.2026 13:48 Ответить
Да-да и как можно быстрее.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:43 Ответить
зараз короткоствол заборонений, чого ти дохнеш тут?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:24 Ответить
Як завжди - грошові чи земельні питання. Не виділили щось вкрасти.
показать весь комментарий
12.05.2026 13:53 Ответить
те ж переймаються за долю, несправедливо оббреханого андрєя?
пуляють один в одного....
показать весь комментарий
12.05.2026 14:07 Ответить
Мы делили апельсины - много наших полегло.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:23 Ответить
Дозвольте короткостволи-казали вони
показать весь комментарий
12.05.2026 14:28 Ответить
а що тобі не так? короткоствол зараз заборонений.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:25 Ответить
Громадяни прийшли на прийом до чиновника і у відповідь отримали кулю з травматичної зброї. Питання до поліції: " Яка сволота надала цьому чиновнику дозвіл на травматичну зброю?" Чому поліція охорони не захистила відвідувачів від дій неадекватного психопата- чиновника? А стріляв би цей поц у громадян, якби знав, що міг би у відповідь кулю з короткоствола в межах необхідної оборони?
показать весь комментарий
12.05.2026 14:28 Ответить
Сволота це ти. Сергій Савич - свободівець, учасник революції гідності, учасник ще АТО. По професії лікар.
показать весь комментарий
12.05.2026 15:01 Ответить
А що, у учасників АТО є право стріляти у відвідувачів?
показать весь комментарий
12.05.2026 18:16 Ответить
Судячи з його поведінки - йому самому необхідна допомога іншого лікаря , бажано - з госпіталізацією та примусовим лікуванням ((
показать весь комментарий
12.05.2026 21:18 Ответить
На переосвідчення до психіатра .
показать весь комментарий
12.05.2026 14:50 Ответить
Та ні , там не на переосвідчення , а на примусове лікування , якщо експертиза визнає за необхідне , або до СІЗО .
показать весь комментарий
12.05.2026 21:20 Ответить
Нарізка з фільму "Законослухняний громадянин",2009рік.,герой влаштовує розправу над судовою та міською системою, включаючі сцени в мерії
показать весь комментарий
12.05.2026 14:53 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
показать весь комментарий
12.05.2026 15:10 Ответить
кто же так стреляет, вы же так не застрелитесь
показать весь комментарий
12.05.2026 15:42 Ответить
Покі головних психіатрів тримають під вартою, в міськраду краще не заходити
показать весь комментарий
12.05.2026 15:55 Ответить
З побаченого: нормальна, здорова поведінка озброєної людини: продемонстрував зброю і наказав не зменшувати між ним та потенційними нападниками дистанцію. Поспілкуватися і передати "клопотання" та парери вони могли і на обумовленній дистанції, на початку столу. А от чому борщі почали зближуватися після попередження - питання до них.
А скавчить лише тупий охлос, завдяки якому у нас ніколи ні порядку, ні безпеки, ні процвітання не буде ((
показать весь комментарий
12.05.2026 16:39 Ответить
Роздивися уважніше хто там на зближення пішов , бо здається що стрілець , а не потерпілі .
показать весь комментарий
12.05.2026 21:22 Ответить
 
 