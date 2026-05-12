В Светловодском горсовете стрельба: "Не підходьте до мене. Стоять, сука! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО (обновлено)
В здании Светловодского горсовета в Кировоградской области раздались выстрелы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Светловодского горсовета.
Увага! Ненормативна лексика!
Детали
Как отмечается, сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.
Есть пострадавший
Известно о пострадавшем — один из людей получил ранение из травматического оружия. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Также отмечается, что Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко.
Более подробной информации на данный момент нет.
Подробности от полиции
- Сейчас полиция работает на месте стрельбы в здании Светловодского городского совета.
- Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства.
- Детали будут опубликованы позже.
пуляють один в одного....
А скавчить лише тупий охлос, завдяки якому у нас ніколи ні порядку, ні безпеки, ні процвітання не буде ((