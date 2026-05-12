У Світловодській міськраді стрілянина: "Не підходьте до мене. Стоять, сука! Стоять, бл#дь!". ВIДЕО (оновлено)
У приміщенні Світловодської міськради на Кіровоградщині пролунали постріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Світловодської міськради.
Увага! Ненормативна лексика!
Деталі
Як зазначається, сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.
Є постраждала людина
Відомо про постраждалого - одна з осіб дістала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога.
Також зазначається, що Савич поводився агресивно, висловлював погрози та вживав нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Деталі від поліції
- Наразі поліція працює на місці стрілянини у будівлі Світловодської міської ради.
- Попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Дві особи зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини.
- Деталі будуть опубліковані згодом.
пуляють один в одного....
А скавчить лише тупий охлос, завдяки якому у нас ніколи ні порядку, ні безпеки, ні процвітання не буде ((