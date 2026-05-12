Новини Фото Стрілянина на Кіровоградщині по поліцейських
7 661 28

У Світловодській міськраді стрілянина: "Не підходьте до мене. Стоять, сука! Стоять, бл#дь!". ВIДЕО (оновлено)

У приміщенні Світловодської міськради на Кіровоградщині пролунали постріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Світловодської міськради.

Увага! Ненормативна лексика!

Деталі

Як зазначається, сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

Стрілянина в Світловодську

Є постраждала людина

Відомо про постраждалого - одна з осіб дістала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога.

Також зазначається, що Савич поводився агресивно, висловлював погрози та вживав нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. 

Більше інформації на цю мить не відомо.

Деталі від поліції

  • Наразі поліція працює на місці стрілянини у будівлі Світловодської міської ради.
  • Попередньо відомо, що відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Дві особи зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини.
  • Деталі будуть опубліковані згодом.

Топ коментарі
Слуги народу не поділили кеш.
12.05.2026 13:29 Відповісти
Першим ділом евакуюйте з місьради поліцаїв-вони від звуків пострілів можуть отримати психологічну травму. Он і на світлині сержант в окулярах уже в ступорі стоїть.
12.05.2026 13:44 Відповісти
З травмата ,з п'яну,пульнув у секретаря. ...не поділили секретарку....Новину подають,як стрільба у Білому Домі!! Капець...
12.05.2026 13:34 Відповісти
зімбабве, ****, дике поле, бмлять.
показати весь коментар
12.05.2026 14:52 Відповісти
Слово і пістолет виглядають більш переконливо - чим тільки слово
показати весь коментар
12.05.2026 13:30 Відповісти
А секретарка хоч стоїть того?
показати весь коментар
12.05.2026 13:39 Відповісти
После второго пузыря.
показати весь коментар
12.05.2026 14:42 Відповісти
Ще не відомо що то за рада... Можливо така, як в Бучі на початку війни. То там всіх тре обнулити...
показати весь коментар
12.05.2026 13:39 Відповісти
Легалізуйте право на володіння зброєю)
показати весь коментар
12.05.2026 13:48 Відповісти
Да-да и как можно быстрее.
показати весь коментар
12.05.2026 14:43 Відповісти
зараз короткоствол заборонений, чого ти дохнеш тут?
показати весь коментар
12.05.2026 19:24 Відповісти
Як завжди - грошові чи земельні питання. Не виділили щось вкрасти.
показати весь коментар
12.05.2026 13:53 Відповісти
те ж переймаються за долю, несправедливо оббреханого андрєя?
пуляють один в одного....
показати весь коментар
12.05.2026 14:07 Відповісти
Мы делили апельсины - много наших полегло.
показати весь коментар
12.05.2026 14:23 Відповісти
Дозвольте короткостволи-казали вони
показати весь коментар
12.05.2026 14:28 Відповісти
а що тобі не так? короткоствол зараз заборонений.
показати весь коментар
12.05.2026 19:25 Відповісти
Громадяни прийшли на прийом до чиновника і у відповідь отримали кулю з травматичної зброї. Питання до поліції: " Яка сволота надала цьому чиновнику дозвіл на травматичну зброю?" Чому поліція охорони не захистила відвідувачів від дій неадекватного психопата- чиновника? А стріляв би цей поц у громадян, якби знав, що міг би у відповідь кулю з короткоствола в межах необхідної оборони?
показати весь коментар
12.05.2026 14:28 Відповісти
Сволота це ти. Сергій Савич - свободівець, учасник революції гідності, учасник ще АТО. По професії лікар.
показати весь коментар
12.05.2026 15:01 Відповісти
А що, у учасників АТО є право стріляти у відвідувачів?
показати весь коментар
12.05.2026 18:16 Відповісти
Судячи з його поведінки - йому самому необхідна допомога іншого лікаря , бажано - з госпіталізацією та примусовим лікуванням ((
показати весь коментар
12.05.2026 21:18 Відповісти
На переосвідчення до психіатра .
показати весь коментар
12.05.2026 14:50 Відповісти
Та ні , там не на переосвідчення , а на примусове лікування , якщо експертиза визнає за необхідне , або до СІЗО .
показати весь коментар
12.05.2026 21:20 Відповісти
Нарізка з фільму "Законослухняний громадянин",2009рік.,герой влаштовує розправу над судовою та міською системою, включаючі сцени в мерії
показати весь коментар
12.05.2026 14:53 Відповісти
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
показати весь коментар
12.05.2026 15:10 Відповісти
кто же так стреляет, вы же так не застрелитесь
показати весь коментар
12.05.2026 15:42 Відповісти
Покі головних психіатрів тримають під вартою, в міськраду краще не заходити
показати весь коментар
12.05.2026 15:55 Відповісти
З побаченого: нормальна, здорова поведінка озброєної людини: продемонстрував зброю і наказав не зменшувати між ним та потенційними нападниками дистанцію. Поспілкуватися і передати "клопотання" та парери вони могли і на обумовленній дистанції, на початку столу. А от чому борщі почали зближуватися після попередження - питання до них.
А скавчить лише тупий охлос, завдяки якому у нас ніколи ні порядку, ні безпеки, ні процвітання не буде ((
показати весь коментар
12.05.2026 16:39 Відповісти
Роздивися уважніше хто там на зближення пішов , бо здається що стрілець , а не потерпілі .
показати весь коментар
12.05.2026 21:22 Відповісти
 
 