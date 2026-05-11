Бійка зі стріляниною сталася у Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру. ФОТО

Через нічну стрілянину у Подільському районі столиці двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Детальніше про стрілянину

Зазначимо, що подія відбулась минулими вихідними у дворі житлового комплексу на вулиці Данченка.

Встановлено, що пізно ввечері під час раптового конфлікту один із чоловіків здійснив декілька пострілів у бік іншого, внаслідок чого 30-річний місцевий мешканець дістав поранення ноги та живота. У відповідь потерпілий пошкодив стрілку автомобіль, завдавши по ньому ударів ногою.

За вказаною адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, наряди поліції та лікарі. Обох учасників інциденту було затримано в процесуальному порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти зривали бузок біля приватного будинку: чоловік відкрив стрілянину в Черкасах, - Нацполіція

З місця події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направлено на проведення експертних досліджень.







Підозра

Дії 43-річного киянина, який вчинив стрілянину, кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, іншого учасника - за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Обом чоловікам правоохоронці повідомили про підозри.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що бійка зі стріляниною сталася у Подільському районі Києва: поліція затримала стрільця.

Також читайте: Стрілянина сталася в Одесі: чоловіка затримали, без постраждалих, - поліція