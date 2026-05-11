Драка со стрельбой произошла в Подольском районе Киева: двум участникам конфликта сообщено о подозрении. ФОТО

В связи с ночной перестрелкой в Подольском районе столицы двум участникам конфликта предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Отметим, что инцидент произошел в минувшие выходные во дворе жилого комплекса на улице Данченко.

Установлено, что поздно вечером во время внезапного конфликта один из мужчин произвел несколько выстрелов в сторону другого, в результате чего 30-летний местный житель получил ранения ноги и живота. В ответ потерпевший повредил автомобиль стрелявшего, нанеся по нему удары ногой.

По указанному адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения, наряды полиции и врачи. Оба участника инцидента были задержаны в процессуальном порядке.

С места происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направлены на проведение экспертных исследований.







Действия 43-летнего киевлянина, совершившего стрельбу, квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, другого участника - по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Обоим мужчинам правоохранители сообщили о подозрениях.

