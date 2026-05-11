Драка со стрельбой произошла в Подольском районе Киева: двум участникам конфликта сообщено о подозрении. ФОТО
В связи с ночной перестрелкой в Подольском районе столицы двум участникам конфликта предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Подробнее о стрельбе
Отметим, что инцидент произошел в минувшие выходные во дворе жилого комплекса на улице Данченко.
Установлено, что поздно вечером во время внезапного конфликта один из мужчин произвел несколько выстрелов в сторону другого, в результате чего 30-летний местный житель получил ранения ноги и живота. В ответ потерпевший повредил автомобиль стрелявшего, нанеся по нему удары ногой.
По указанному адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения, наряды полиции и врачи. Оба участника инцидента были задержаны в процессуальном порядке.
С места происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направлены на проведение экспертных исследований.
Подозрение
Действия 43-летнего киевлянина, совершившего стрельбу, квалифицированы по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, другого участника - по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Обоим мужчинам правоохранители сообщили о подозрениях.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что драка со стрельбой произошла в Подольском районе Киева: полиция задержала стрелявшего.
Реальні ковбої Дикого Заходу це насамперед наймані працівники, пастухи та помічники на ранчо, а не кіношні стрілки. Це важка, брудна праця, що включає перегін худоби, таврування та догляд за кіньми, яку виконували люди різних національностей: близько 25% були афроамериканцями, багато - мексиканцями (вакеро). Ковбої працювали по 15-18 годин на добу, часто спали землі і харчувалися простою їжею, приготовленою на багатті.
Одяг був функціональним - чапси (шкіряні штани) для захисту від колючок, бандана від пилу, крислатий капелюх від сонця. Револьвери носили рідко, переважно для захисту худоби від хижаків чи самооборони.
Поясніть, яким чином принцип побудови літературних творів має бути аргументом для правового регулювання реального життя?
2021 р.: 273 правопорушення з використанням вогнепальноi зброi
2022 р.: 1267 правопорушень з використанням вогнепальноi зброi
I це не теорiя, це практика що потрапила до статистики.
А доки громадяни мiряються та калiчать один одного - зброю зась.
Перш за все, в краiнi повинен бути порядок.
I якщо б ти був за порядок, ти б наполягав на виконаннi полiцiею своiх обов'язкiв, а вiд влади примусу полiцii до виконання своiх обов'язкiв.
Але ти не за порядок, ти за безкiнченi розборки, просто хочеш щоб тобi дали можливiсть вийти з них переможцем
І це зараз комендатська година і маса блок-постів, то бидло або дома відсижується, або ще скромно поводиться. А почнеться мирний час, нечисть повилазить з берлог, накупить стволів і почне показувати які вони вільні люди
Передивіться інтерв'ю або якщо є можливість, то запитайте у кваліфікованого інструктора - яка ймовірність, що непідготовлена або малопідготовлена людина ефективно застосує зброю у екстримальній обстановці. Відповідь буде - 0,01% ймовірності. А от шкоди собі або оточуючим завдасть з ймовірністю 90%
А потім з'явилися мужні поліцаї і всіх врятували.