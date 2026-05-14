У Харківській міськраді провели обшуки у департаменті цифрової трансформації

У Харківській міській раді правоохоронці провели обшуки у Департаменті цифрової трансформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це підтвердили у пресслужбі обласної прокуратури.

Обшуки тривали від ранку

За наявною інформацією, слідчі дії у будівлі міськради розпочалися зранку. Обшуки проводили співробітники Служби безпеки України разом із прокуратурою.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що дізнався про ситуацію зі ЗМІ та наголосив на відсутності недоторканих у міській владі, пише "Суспільне".

"У нас немає недоторканих, і якщо будуть виявлені порушення, кожен нестиме відповідальність", - зазначив він.

Терехов також додав, що у місті планують створити окрему робочу групу для протидії корупції та можливим зловживанням.

Справу пов’язують із бюджетними коштами

За інформацією громадських організацій, обшуки можуть бути пов’язані зі справою щодо можливих махінацій із бюджетними коштами.

Йдеться про перевірку закупівель та використання фінансів, які перебували у розпорядженні структур міської ради.

Наразі офіційні деталі уточнюються.

міськрада обшук прокуратура Харків Терехов Ігор Харківська область Харківський район
це трансформацiя цифрова iменi хведiрова чи нi?
14.05.2026 19:42 Відповісти
Имени Терехова.
14.05.2026 20:25 Відповісти
Мабуть, вони там крипту барижили, поки війна та обстріли!!??
14.05.2026 20:54 Відповісти
не те, щоб без сумнiсу, але слушна думка!
14.05.2026 21:00 Відповісти
Обшуки у Департаменті цифрової трансформації - не смішно???
14.05.2026 20:25 Відповісти
Терехов також додав, що у місті планують створити окрему робочу групу для протидії корупції та можливим зловживанням Джерело: https://censor.net/ua/n4003286

чи означає це, що в Харкові протидії корупції та можливим зловживанням до сих пір не було? а якщо було, то що тепер буде з тими, хто боровся-боровся і всрався? чи це їм на підмогу за бюджетні кошти ще підкинуть борцунів з корупцією?
14.05.2026 20:46 Відповісти
 
 