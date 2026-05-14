У Харківській міськраді провели обшуки у департаменті цифрової трансформації

У Харківській міській раді правоохоронці провели обшуки у Департаменті цифрової трансформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це підтвердили у пресслужбі обласної прокуратури.

Обшуки тривали від ранку

За наявною інформацією, слідчі дії у будівлі міськради розпочалися зранку. Обшуки проводили співробітники Служби безпеки України разом із прокуратурою.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що дізнався про ситуацію зі ЗМІ та наголосив на відсутності недоторканих у міській владі, пише "Суспільне".

"У нас немає недоторканих, і якщо будуть виявлені порушення, кожен нестиме відповідальність", - зазначив він.

Терехов також додав, що у місті планують створити окрему робочу групу для протидії корупції та можливим зловживанням.

Справу пов’язують із бюджетними коштами

За інформацією громадських організацій, обшуки можуть бути пов’язані зі справою щодо можливих махінацій із бюджетними коштами.

Йдеться про перевірку закупівель та використання фінансів, які перебували у розпорядженні структур міської ради.

Наразі офіційні деталі уточнюються.

