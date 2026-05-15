В Стамбуле проведут мероприятия ко Дню вышиванки в поддержку украинских военных

В Стамбуле ко Дню вышиванки пройдут благотворительные мастер-классы в поддержку ВСУ.

Как отметят День вышиванки в Стамбуле

Украинская община Турции отметит двадцатую годовщину Всемирного дня вышиванки благотворительным мероприятием. Мероприятие объединит совместную молитву, знакомство с традиционными техниками декорирования одежды и сбор средств для украинских военных.

Мероприятие состоится 17 мая на территории храма Святого Николая Чудотворца в районе Cibali. Программа начнется в 10:00 с совместной молитвы. После этого участники смогут присоединиться к творческим мастер-классам.

Мастер-классы и благотворительная помощь

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и ярмарка. В частности, посетители смогут принять участие в мастер-классе по выбивке, где собственноручно нанесут украинские орнаменты на футболки или экосумки.

Также состоится мастер-класс по вышиванию. Участники будут создавать изображение тризуба. Готовые работы можно будет оставить себе или передать военным в качестве оберегов.

Кроме того, запланирована благотворительная ярмарка. Гости смогут попробовать и приобрести украинские блюда и лакомства. Все мастер-классы являются благотворительными, а собранные средства направят на поддержку Вооруженных Сил Украины.

"Вышиванка сегодня - это не просто одежда, это символ того, что Украина живет и борется, это и молитва, и оружие, и память", - говорят организаторы ипризывают приходить в вышитом наряде, чтобы поддержать традиции и показать единство.

