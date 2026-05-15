В Стамбуле проведут мероприятия ко Дню вышиванки в поддержку украинских военных
В Стамбуле ко Дню вышиванки пройдут благотворительные мастер-классы в поддержку ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Украинского общества взаимопомощи в Стамбуле в Facebook.
Как отметят День вышиванки в Стамбуле
Украинская община Турции отметит двадцатую годовщину Всемирного дня вышиванки благотворительным мероприятием. Мероприятие объединит совместную молитву, знакомство с традиционными техниками декорирования одежды и сбор средств для украинских военных.
Мероприятие состоится 17 мая на территории храма Святого Николая Чудотворца в районе Cibali. Программа начнется в 10:00 с совместной молитвы. После этого участники смогут присоединиться к творческим мастер-классам.
Мастер-классы и благотворительная помощь
В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и ярмарка. В частности, посетители смогут принять участие в мастер-классе по выбивке, где собственноручно нанесут украинские орнаменты на футболки или экосумки.
Также состоится мастер-класс по вышиванию. Участники будут создавать изображение тризуба. Готовые работы можно будет оставить себе или передать военным в качестве оберегов.
Кроме того, запланирована благотворительная ярмарка. Гости смогут попробовать и приобрести украинские блюда и лакомства. Все мастер-классы являются благотворительными, а собранные средства направят на поддержку Вооруженных Сил Украины.
"Вышиванка сегодня - это не просто одежда, это символ того, что Украина живет и борется, это и молитва, и оружие, и память", - говорят организаторы ипризывают приходить в вышитом наряде, чтобы поддержать традиции и показать единство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але у розпал геноциду пора ставити питання - ДЕ системна програма по вивозу мирняка в глубокий тил та інші безпечні території ???!!!