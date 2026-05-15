У Стамбулі проведуть заходи до Дня вишиванки на підтримку українських військових

У Стамбулі до Дня вишиванки проведуть благодійні майстер-класи на підтримку ЗСУ.

Як відзначать День вишиванки у Стамбулі

Українська громада Туреччини відзначить двадцяту річницю Всесвітнього дня вишиванки благодійним заходом. Подія поєднає спільну молитву, знайомство з традиційними техніками декорування одягу та збір коштів для українських військових.

Захід відбудеться 17 травня на території храму Святого Миколая Чудотворця у районі Cibali. Програма розпочнеться о 10:00 зі спільної молитви. Після цього учасники зможуть долучитися до творчих майстерень.

Майстер-класи і благодійна допомога

У межах заходу заплановані майстер-класи та ярмарок. Зокрема, відвідувачі зможуть взяти участь у майстер-класі з вибійки, де власноруч нанесуть українські орнаменти на футболки або екосумки.

Також відбудеться майстер-клас із вишивання. Учасники створюватимуть зображення тризуба. Готові роботи можна буде залишити собі або передати військовим як обереги.

Крім того, заплановано благодійний ярмарок. Гості зможуть скуштувати та придбати українські страви і смаколики. Усі майстер-класи є благодійними, а зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних Сил України.

"Вишиванка сьогодні це не просто одяг це символ того що Україна живе і бореться це і молитва і зброя і памʼять", - кажуть організатори та закликають приходити у вишитому вбранні, щоб підтримати традиції та показати єдність.

