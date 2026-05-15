У Стамбулі проведуть заходи до Дня вишиванки на підтримку українських військових
У Стамбулі до Дня вишиванки проведуть благодійні майстер-класи на підтримку ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Українського товариства взаємодопомоги у Стамбулі.
Як відзначать День вишиванки у Стамбулі
Українська громада Туреччини відзначить двадцяту річницю Всесвітнього дня вишиванки благодійним заходом. Подія поєднає спільну молитву, знайомство з традиційними техніками декорування одягу та збір коштів для українських військових.
Захід відбудеться 17 травня на території храму Святого Миколая Чудотворця у районі Cibali. Програма розпочнеться о 10:00 зі спільної молитви. Після цього учасники зможуть долучитися до творчих майстерень.
Майстер-класи і благодійна допомога
У межах заходу заплановані майстер-класи та ярмарок. Зокрема, відвідувачі зможуть взяти участь у майстер-класі з вибійки, де власноруч нанесуть українські орнаменти на футболки або екосумки.
Також відбудеться майстер-клас із вишивання. Учасники створюватимуть зображення тризуба. Готові роботи можна буде залишити собі або передати військовим як обереги.
Крім того, заплановано благодійний ярмарок. Гості зможуть скуштувати та придбати українські страви і смаколики. Усі майстер-класи є благодійними, а зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних Сил України.
"Вишиванка сьогодні це не просто одяг це символ того що Україна живе і бореться це і молитва і зброя і памʼять", - кажуть організатори та закликають приходити у вишитому вбранні, щоб підтримати традиції та показати єдність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але у розпал геноциду пора ставити питання - ДЕ системна програма по вивозу мирняка в глубокий тил та інші безпечні території ???!!!