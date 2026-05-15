Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Рязани

В ночь на 15 мая беспилотники нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу - одному из крупнейших НПЗ России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые взрывы прогремели около двух часов ночи. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, после которых в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар. Над промышленным объектом зафиксировали густой дым и сильное возгорание.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в результате атаки повреждена территория предприятия и несколько жилых домов. О пострадавших пока нет информации.

Удары по регионам РФ

Также взрывы этой ночью раздавались в Брянске, Таганроге и Ейске, где зафиксирован дым в районе военного аэродрома. Из-за угрозы атак были введены временные ограничения в работе ряда российских аэропортов.

Рязанский НПЗ: что известно?

Рязанский НПЗ (Рязанская нефтеперерабатывающая компания, РФ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, принадлежащий "Роснефти" и имеющий стратегическое значение для поставок топлива, в частности для московского региона и военной логистики.

Проектная мощность - около 17 млн тонн нефти в год.

Производит:

бензин,

дизельное топливо,

авиационное топливо,

мазут,

другие нефтепродукты.

Имеет важное значение для обеспечения армии РФ авиационным топливом.

Рязанский НПЗ неоднократно становился целью ударов в 2024-2026 годах.

В 2025 году он несколько раз останавливал или сокращал работу после повреждений.

По оценкам открытых источников, это один из наиболее систематически поражаемых российских НПЗ.

Поражение Рязанского НПЗ:

сокращает производство топлива,

затрудняет военную логистику,

создает дефицит на внутреннем рынке РФ,

увеличивает расходы России на восстановление инфраструктуры.

Фактически это один из важнейших ударов по российскому энергетическому сектору, поскольку Рязанский НПЗ входит в число ключевых предприятий топливной системы страны.

