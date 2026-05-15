Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Рязани
В ночь на 15 мая беспилотники нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу - одному из крупнейших НПЗ России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Первые взрывы прогремели около двух часов ночи. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, после которых в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар. Над промышленным объектом зафиксировали густой дым и сильное возгорание.
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в результате атаки повреждена территория предприятия и несколько жилых домов. О пострадавших пока нет информации.
Удары по регионам РФ
Также взрывы этой ночью раздавались в Брянске, Таганроге и Ейске, где зафиксирован дым в районе военного аэродрома. Из-за угрозы атак были введены временные ограничения в работе ряда российских аэропортов.
Рязанский НПЗ: что известно?
Рязанский НПЗ (Рязанская нефтеперерабатывающая компания, РФ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, принадлежащий "Роснефти" и имеющий стратегическое значение для поставок топлива, в частности для московского региона и военной логистики.
Проектная мощность - около 17 млн тонн нефти в год.
Производит:
- бензин,
- дизельное топливо,
- авиационное топливо,
- мазут,
- другие нефтепродукты.
Имеет важное значение для обеспечения армии РФ авиационным топливом.
Рязанский НПЗ неоднократно становился целью ударов в 2024-2026 годах.
В 2025 году он несколько раз останавливал или сокращал работу после повреждений.
По оценкам открытых источников, это один из наиболее систематически поражаемых российских НПЗ.
Поражение Рязанского НПЗ:
- сокращает производство топлива,
- затрудняет военную логистику,
- создает дефицит на внутреннем рынке РФ,
- увеличивает расходы России на восстановление инфраструктуры.
Фактически это один из важнейших ударов по российскому энергетическому сектору, поскольку Рязанский НПЗ входит в число ключевых предприятий топливной системы страны.
Тепер беремо історичний та етнокультурний аспекти: на цей період Близький Схід, та Середня Азія, були достатньою мірою "ісламізовані". Арабська мова, в ньому, зайняла місце "латини", в Західній Європі, чи давньогрецької - у Південній та Східній... Тобто, її використовували для міжетнічного спілкування народи, які сповідували іслам. Міжетнічне спілкування (навіть зараз), притаманне, переважно, вищим (у майновому та інтелектуальному значенні), верствам населення. Нижчі, тягнучись, щоб досягти їх значення, "копіюють" їх. Саме тому вони запозичують та починають вживать ті слова, які мають застосування, в середовищі "еліти". Предки українців почали масово контактувать з тюрками-мусульманами, десь в ті часи. Чому саме ця кличка "прилипла" саме до предків росіян, а не до українців (бо козаки запорозькі теж були не "білими" та "пухнастими") - питання відкрите... Але, "Що маємо - те й маємо...". Тут уже не в етимології слова, а в тому, який розвиток вона отримала... Можливо, тоді вже спрацювало співзвуччя зі словом "цап", у слов'янському середовищі (у "литвинів" (білорусів), поляків, та українців - тобто, народів, які безпосередньо контактували, з "московитами"...)Тобто, слов'яни та тюрки вживають слово "кацап", у різному значенні. Тюрки - у прямому, арабському, а слов'яни - в переносному, іронічному...
По виробництву і бараках,де робітники живуть?
Які є законною ціллю України?
Триста дронів в одному місці це теж маає бути з красивим видухом, але, так шлейфу на три дні не буде і дим неба не коптитиме.
Як робочі гинутимуть і тривога щоночі,на роботу туди не бігтимуть
А які у кацапів "менее дорогие ракеты"?
На 600 км (до Рязані) він мав би доставляти таку саму кількість вибухівки.
Вони ж, з ваших слів, взагалі нікуди не долітають.
"Компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних дронів на день, повідомляє УНІАН. За серпень-вересень 2025 року 51% усіх далекобійних безпілотників, які використали Сили оборони, - виробництво Fire Point, вони забезпечили 56% уражених цілей. При цьому їхній FP-1 коштує втричі дешевше за державний аналог «Лютий». Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій підтвердив: саме FP-1 є найефективнішим засобом для ударів по російських нафтопереробних заводах."
Заборона набирає чинності негайно і буде діяти до "прийняття окремого рішення" про її скасування.
Чітких термінів скасування не встановлено.
Офіційною підставою названо боротьбу з поширенням фейків.
Обмеження не поширюються на публікації Міністерства оборони Росії, офіційного сайту мера та уряду Москви, а також блогу мера Сергія Собяніна.
Зачем запрещать показывать то, чего нет?
Ведь если запрещают показывать, значит, есть что показывать.
Или, как минимум, предполагается, что вскоре будет.
Выводы делайте сами.
По данным Минэнерго на 2021 год, в России суммарно работал 74 нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих завода. Их общая мощность первичной переработки составляла 332,2 млн тонн нефти в год.