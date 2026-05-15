Атака дронів на НПЗ в Рязанській області РФ
4 420 47

Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Рязани

НПЗ, РязаньРязанский НПЗ под ударом дронов: поврежден стратегический объект России

В ночь на 15 мая беспилотники нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу - одному из крупнейших НПЗ России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые взрывы прогремели около двух часов ночи. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, после которых в районе предприятия вспыхнул масштабный пожар. Над промышленным объектом зафиксировали густой дым и сильное возгорание.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в результате атаки повреждена территория предприятия и несколько жилых домов. О пострадавших пока нет информации.

Удары по регионам РФ

Также взрывы этой ночью раздавались в Брянске, Таганроге и Ейске, где зафиксирован дым в районе военного аэродрома. Из-за угрозы атак были введены временные ограничения в работе ряда российских аэропортов.

Рязанский НПЗ: что известно?

Рязанский НПЗ (Рязанская нефтеперерабатывающая компания, РФ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, принадлежащий "Роснефти" и имеющий стратегическое значение для поставок топлива, в частности для московского региона и военной логистики.

Проектная мощность - около 17 млн тонн нефти в год.

Производит:

  • бензин,
  • дизельное топливо,
  • авиационное топливо,
  • мазут,
  • другие нефтепродукты.

Имеет важное значение для обеспечения армии РФ авиационным топливом.

Рязанский НПЗ неоднократно становился целью ударов в 2024-2026 годах.

В 2025 году он несколько раз останавливал или сокращал работу после повреждений.

По оценкам открытых источников, это один из наиболее систематически поражаемых российских НПЗ.

Поражение Рязанского НПЗ:

  • сокращает производство топлива,
  • затрудняет военную логистику,
  • создает дефицит на внутреннем рынке РФ,
  • увеличивает расходы России на восстановление инфраструктуры.

Фактически это один из важнейших ударов по российскому энергетическому сектору, поскольку Рязанский НПЗ входит в число ключевых предприятий топливной системы страны.

Топ комментарии
+9
На то вони і кацапи
показать весь комментарий
15.05.2026 06:25 Ответить
+8
А по алабузі,де дрони роблять?
По виробництву і бараках,де робітники живуть?
Які є законною ціллю України?
показать весь комментарий
15.05.2026 06:30 Ответить
+8
По Алабузі вдарити то можно, але це буде більш "піар-атака", ніж реальна шкода... Там теріторія виробництва складає більше 300 гектарів. Це потрібно ракетами виносити і не одним десятком.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:43 Ответить
Так у нас вже немає НПЗ
показать весь комментарий
15.05.2026 06:44 Ответить
А як удари по будинках вплинуть на здатність ворога будувати ракети?
показать весь комментарий
15.05.2026 06:54 Ответить
З військової точки зору удар по цивільним не має сенсу.Це просто тупий тероризм.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:02 Ответить
Одна з версій слова кацап:Тюркська версія: Походить від арабського/тюркського qassab, що означає «м'ясник», «живодер» або «різник». У багатьох тюркських мовах це слово досі має таке значення. Ось Вам і відповідь на питання чому вони бʼють по житлових будинках.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:27 Ответить
Для того, щоб визначиться остаточно, треба ознайомиться з "етимологією" слова... Тобто, з його походженням. Перша, найдавніша, згадка цього поняття походить від арабського «касаб» (qassab) - різник, м'ясник. Це значення зафіксовано ще у середньовічному словнику «Codex Cumanicus» (1303 р.).
Тепер беремо історичний та етнокультурний аспекти: на цей період Близький Схід, та Середня Азія, були достатньою мірою "ісламізовані". Арабська мова, в ньому, зайняла місце "латини", в Західній Європі, чи давньогрецької - у Південній та Східній... Тобто, її використовували для міжетнічного спілкування народи, які сповідували іслам. Міжетнічне спілкування (навіть зараз), притаманне, переважно, вищим (у майновому та інтелектуальному значенні), верствам населення. Нижчі, тягнучись, щоб досягти їх значення, "копіюють" їх. Саме тому вони запозичують та починають вживать ті слова, які мають застосування, в середовищі "еліти". Предки українців почали масово контактувать з тюрками-мусульманами, десь в ті часи. Чому саме ця кличка "прилипла" саме до предків росіян, а не до українців (бо козаки запорозькі теж були не "білими" та "пухнастими") - питання відкрите... Але, "Що маємо - те й маємо...". Тут уже не в етимології слова, а в тому, який розвиток вона отримала... Можливо, тоді вже спрацювало співзвуччя зі словом "цап", у слов'янському середовищі (у "литвинів" (білорусів), поляків, та українців - тобто, народів, які безпосередньо контактували, з "московитами"...)Тобто, слов'яни та тюрки вживають слово "кацап", у різному значенні. Тюрки - у прямому, арабському, а слов'яни - в переносному, іронічному...
показать весь комментарий
15.05.2026 07:02 Ответить
Поки небуде відповіді по моквє і підєру кацапи не зупиняться .
показать весь комментарий
15.05.2026 06:29 Ответить
мАцква три доби без зв'язку сиділа, майже вся, і що? Де бунти?
показать весь комментарий
15.05.2026 06:32 Ответить
А навіщо? Краще бочку з бензином підпалити,щоб шлейф стояв і всі бачили. Перемога. А те що по 300 штук шахедів кожну ніч по Україні -та і хрен з ними. Які дрібниці.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:37 Ответить
І по місцям скупчення цих дронів теж не прилітає, або дуже рідко.
Триста дронів в одному місці це теж маає бути з красивим видухом, але, так шлейфу на три дні не буде і дим неба не коптитиме.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:56 Ответить
Ну да, кацапи дурні і 300 шахєдів збирають в одному місці.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:51 Ответить
Ті бочки звісно впливають,перебої в москалів з паливом,але на саму війну практично ні.Авіацію потрібно нищити.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:02 Ответить
Який ти дурний... бочка з бензином) якщо клепки не має то хоч в чат гпт питай що таке нафтова промисловість кацапії ,її гігаетські розміри і як на неї все економічно зав'язано . І що таке завод в єлабузі, (насправді ціле невелике місто), як воно далеко і в степу) як добре охороняється ппо, і що б знищити його потрібно кілька тисяч дронів запускати саме туди щоночі, з яких долетить пів сотні. Чи ти думаєш що кацапи дорні й убогі і в них немає тисяч МВОГів з кулеметами та теплаками, сотень гвинтокрилів _ літаків заточених під знищення бпла, перехопоювачів типу стінг і т.д ? Тєлєга забита свіжими відосами як вони збиваєть наші люті та фп 1.Зі 100 наших бпла долітає до цілі кілька. І протидронове ппо вони весь час вдосконалюють, як і ми. Тому кілька долетівших дронів по ємностям нафтобази чи установкам НПЗ нанесуть реальну шкоду, а не пару дірок в безкрайніх цехах єлабуги.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:50 Ответить
Не кукурікай,пєтушок. Ранок вже давно настав.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:55 Ответить
За ракетами-то до штілєрмана.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:23 Ответить
Штілєрман їх Мерцу продає на заміну Томагавків.
показать весь комментарий
15.05.2026 08:29 Ответить
15.05.2026 09:53 Ответить
По алабузі можна і дронами.
Як робочі гинутимуть і тривога щоночі,на роботу туди не бігтимуть
показать весь комментарий
15.05.2026 09:34 Ответить
наразі теріторія підприємтва "Алабуга Політєх" займає близько 200 гектарів (не рахуючі містечка гуртожитків). Вісім дючих корпусів виробництва гєраній" складають загальну площу біля 20 гектарів. В минулому році "Алабуга Політєх" приросла" новим майданчиками, на яких зараз будуються два нових комплекси - "Сінергія-23 Корольов" і "Сінергія-10 Курчатов". Діючі корпуси закриті каркасними конструкціями із протидронових сіток. На підльоті до СЕЗ наставили купу засобів ППО. Тому останнім часом тихохідні дирчики туди вже не літають, бо це стало не ефективно через "недольоти".
показать весь комментарий
15.05.2026 12:11 Ответить
Ты думаешь у нас там где разрабатывают планы таких операций - дураки сидят? Во первых они к той Алабуге стянули кучу ПВО - и менять дорогой беспилотник на чуть менее дорогую ракету - не в наших интересах. Во вторых даже если что то и прорвется - серьезного ущерба оно не нанесет. В то время удар по НПЗ или нефтехранилищу очень часто приводит к цепной реакции, когда после удара даже небольшой пожар быстро распространяется и уже сам себя подпитывает, когда по территории бежит огненная река из горящих нефтепродуктов - то она все поджигает вокруг себя. А то что попало в огонь - оно уже восстановлению не подлежит - и технологические установки, и трубопроводы, и запорная арматура, и хранилища, и электрика и электроника - после того как потушат - все под газовый резак и в металлолом. Потом площадку расчистить и где то искать новое оборудование. А как говорят эксперты - построить с нуля стандартное большое хранилище нефти или нефтепродуктов на 50 тысяч кубов - это до 2 лет. Ну и так, просто для напоминания - не нужно считать орков совсем уж дебилами - не просто так они первым делом весной 22 года вынесли нам все НПЗ и практически все нефтехранилища.
показать весь комментарий
15.05.2026 08:30 Ответить
Безпілотники у нас дорогі ($50-60k), тому що процесом керують "міндічі". Ціна їм ≈ $20k.
А які у кацапів "менее дорогие ракеты"?
показать весь комментарий
15.05.2026 09:42 Ответить
Сильно сомневаюсь что дипстрайк может в принципе стоить 20к. По открытым данным Лютый стоит порядка 200 тысяч долларов. Бобер стоит 100 тысяч. Даже куда более простые и дешевые наземные платформы стоят от 4 до 50 тысяч долларов - опять же информация из Гугла.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:46 Ответить
Так же по официальным данным стоимость старой версии ракеты для Панциря была от 100 тысяч долларов, так же есть информация что они выпускают куда более примитивную - но и куда более дешевую ракету специально против дронов. Никто из с-300 или с-400 по дронам не стреляет.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:48 Ответить
Мав на увазі розпіарені FP-1.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:48 Ответить
"Державний" лютий за 200 000$ нехочеш?
показать весь комментарий
15.05.2026 09:53 Ответить
Написав вже вище, мав на увазі дитятко розпіареної "фраєр-понт", дрон FP-1, а не АН-196.
На 600 км (до Рязані) він мав би доставляти таку саму кількість вибухівки.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:59 Ответить
Згайди і Купи захищену CRPA-антенну спочатку, бажано на 12 /16 елементів, за 20 000/ 25 000$ що б він хоч кудись долетів. Смішать диванні експерти що порахували вартість літачка з фанери і склопластку та китайського двигуна, забувши про професійну військову електроніку.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:01 Ответить
Ок, тоді дайте відповідь на просте питання - навіщо взагалі держава купує оті FP-1?
Вони ж, з ваших слів, взагалі нікуди не долітають.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:06 Ответить
Ось вам офіційна інформація:
"Компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних дронів на день, повідомляє УНІАН. За серпень-вересень 2025 року 51% усіх далекобійних безпілотників, які використали Сили оборони, - виробництво Fire Point, вони забезпечили 56% уражених цілей. При цьому їхній FP-1 коштує втричі дешевше за державний аналог «Лютий». Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій підтвердив: саме FP-1 є найефективнішим засобом для ударів по російських нафтопереробних заводах."
показать весь комментарий
15.05.2026 10:19 Ответить
Антитерористична комісія Москви заборонила владі, ЗМІ, екстреним службам та громадянам публікувати тексти, фото та відео про наслідки терактів та атак безпілотників на території міста, повідомив у середу, 13 травня, сайт мерії російської столиці.
Заборона набирає чинності негайно і буде діяти до "прийняття окремого рішення" про її скасування.
Чітких термінів скасування не встановлено.
Офіційною підставою названо боротьбу з поширенням фейків.

Обмеження не поширюються на публікації Міністерства оборони Росії, офіційного сайту мера та уряду Москви, а також блогу мера Сергія Собяніна.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:35 Ответить
А тепер питання до русні.
Зачем запрещать показывать то, чего нет?
Ведь если запрещают показывать, значит, есть что показывать.
Или, как минимум, предполагается, что вскоре будет.
Выводы делайте сами.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:04 Ответить
50 штук і всі "одні з найбільших".
показать весь комментарий
15.05.2026 06:36 Ответить
По состоянию на конец 2021 года в России насчитывалось 860 действующих нефтебаз.

По данным Минэнерго на 2021 год, в России суммарно работал 74 нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих завода. Их общая мощность первичной переработки составляла 332,2 млн тонн нефти в год.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:23 Ответить
Горіть всі кацапські виродки ,вся злочинна рашиська орда.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:45 Ответить
До жопи. Зелена влада та їх холуї на подсосі тіпа Стерненка, Мадяра, уникають навть обговорювать удари по Москві та Пітері. Стерненко правда вдруг бовкнув, що існує найбільший в області Московський НПЗ в Капотне, який ніхто не чіпає, та до нього мабуть приїхали від Бровді та Зеленського і сказали заткнуть хлебало.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:20 Ответить
Дрони то таке - тиждень і рашисти поновлюють працю нпз. А деж чюдо ракети фламінго - он головний конструктор штілерман нещодавно заявив - німці хочуть відмовитись від Томагавків і купувати йього, не існуючи, фламінго. Більшої бредятини і уявити собі важко.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:28 Ответить
15.05.2026 08:20 Ответить
А можна паралельно з цими ударами влаштовувати наші "удари вазмєздія"? Щоб за всіх наших вбитих цивільних кацапи розраховувалися життями представників свого недоумкуватого населення?
показать весь комментарий
15.05.2026 09:31 Ответить
Млявий трусливий Захід почне пищать, що не можна по цивілах бити.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:25 Ответить
Він багато пищить. Але коли його ставиш перед фактом, то він замовкає
показать весь комментарий
15.05.2026 10:46 Ответить
Без ракет ті НПЗ можна ще десятиліттями "шкрябати" без особливого ефекту (хіба що димового).
показать весь комментарий
15.05.2026 09:46 Ответить
25 жизней в обмен на НПЗ, Потужная Потужнятина просто. Я ж говорил что в ответ на удар ракетами по домам долбанут по бочкам с нефтью и оказался прав. Зелупень такая предсказуемая в своих действиях, что словами не передать.
показать весь комментарий
15.05.2026 12:57 Ответить
 
 