Кадры последствий атаки на нефтетерминал "Таманьнефтегаз" Краснодарского края РФ. ВИДЕО
В сети появились спутниковые снимки, запечатлевшие результаты удара, нанесённого пилотами Сил обороны в ночь на 13 мая по резервуарному парку на территории предприятия в населённом пункте Волна Краснодарского края РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие удара был поврежден нефтеналивной терминал "Таманьнефтегаз".
По данным оперштаба, повреждения получили несколько резервуаров с топливом, трубопроводы, а также инфраструктура одного из причалов предприятия.
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