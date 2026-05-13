Кадри наслідків атаки по нафтотерміналу "Таманьнєфтєгаз" Краснодарського краю РФ. ВIДЕО
У мережі оприлюднили супутникові фото результатів атаки пілотів Сил оборони у ніч проти 13 травня по резервуарному парку на території підприємства у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок удару було пошкоджено нафтоналивний термінал "Таманьнєфтєгаз".
За даними оперштабу, пошкодження отримали кілька резервуарів із паливом, трубопроводи, а також інфраструктура одного з причалів підприємства.
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