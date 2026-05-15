Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії в Рязані

У ніч на 15 травня безпілотники завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу - одному з найбільших НПЗ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Перші вибухи пролунали близько другої години ночі. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, після яких у районі підприємства спалахнула масштабна пожежа. Над промисловим об’єктом зафіксували густий дим і сильне загоряння.

За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок атаки пошкоджено територію підприємства та кілька житлових будинків. Попередньо відомо про постраждалих.

Удари по регіонах РФ

Також вибухи цієї ночі лунали у Брянську, Таганрозі та Єйську, де зафіксовано дим у районі військового аеродрому. Через загрозу атак тимчасові обмеження запроваджувалися в роботі низки російських аеропортів.

Рязанський НПЗ: що відомо?

Рязанський НПЗ (Рязанська нафтопереробна компанія, РФ) - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить "Роснефті" та має стратегічне значення для постачання пального, зокрема для московського регіону й військової логістики.

Проєктна потужність - близько 17 млн тонн нафти на рік.

Виробляє:

бензин,

дизель,

авіаційне паливо,

мазут,

інші нафтопродукти.

Має важливе значення для забезпечення армії РФ авіаційним пальним.

Рязанський НПЗ неодноразово ставав ціллю ударів у 2024–2026 роках.

У 2025 році він кілька разів зупиняв або скорочував роботу після пошкоджень.

За оцінками відкритих джерел, це один із найбільш системно уражуваних російських НПЗ.

Ураження Рязанського НПЗ:

скорочує виробництво пального,

ускладнює військову логістику,

створює дефіцит на внутрішньому ринку РФ,

збільшує витрати Росії на відновлення інфраструктури.

Фактично це один із найважливіших ударів по російському енергетичному сектору, оскільки Рязанський НПЗ входить до числа ключових підприємств паливної системи країни.

