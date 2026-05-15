Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії в Рязані
У ніч на 15 травня безпілотники завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу - одному з найбільших НПЗ Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Перші вибухи пролунали близько другої години ночі. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, після яких у районі підприємства спалахнула масштабна пожежа. Над промисловим об’єктом зафіксували густий дим і сильне загоряння.
За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок атаки пошкоджено територію підприємства та кілька житлових будинків. Попередньо відомо про постраждалих.
Удари по регіонах РФ
Також вибухи цієї ночі лунали у Брянську, Таганрозі та Єйську, де зафіксовано дим у районі військового аеродрому. Через загрозу атак тимчасові обмеження запроваджувалися в роботі низки російських аеропортів.
Рязанський НПЗ: що відомо?
Рязанський НПЗ (Рязанська нафтопереробна компанія, РФ) - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить "Роснефті" та має стратегічне значення для постачання пального, зокрема для московського регіону й військової логістики.
Проєктна потужність - близько 17 млн тонн нафти на рік.
Виробляє:
- бензин,
- дизель,
- авіаційне паливо,
- мазут,
- інші нафтопродукти.
Має важливе значення для забезпечення армії РФ авіаційним пальним.
Рязанський НПЗ неодноразово ставав ціллю ударів у 2024–2026 роках.
У 2025 році він кілька разів зупиняв або скорочував роботу після пошкоджень.
За оцінками відкритих джерел, це один із найбільш системно уражуваних російських НПЗ.
Ураження Рязанського НПЗ:
- скорочує виробництво пального,
- ускладнює військову логістику,
- створює дефіцит на внутрішньому ринку РФ,
- збільшує витрати Росії на відновлення інфраструктури.
Фактично це один із найважливіших ударів по російському енергетичному сектору, оскільки Рязанський НПЗ входить до числа ключових підприємств паливної системи країни.
Тепер беремо історичний та етнокультурний аспекти: на цей період Близький Схід, та Середня Азія, були достатньою мірою "ісламізовані". Арабська мова, в ньому, зайняла місце "латини", в Західній Європі, чи давньогрецької - у Південній та Східній... Тобто, її використовували для міжетнічного спілкування народи, які сповідували іслам. Міжетнічне спілкування (навіть зараз), притаманне, переважно, вищим (у майновому та інтелектуальному значенні), верствам населення. Нижчі, тягнучись, щоб досягти їх значення, "копіюють" їх. Саме тому вони запозичують та починають вживать ті слова, які мають застосування, в середовищі "еліти". Предки українців почали масово контактувать з тюрками-мусульманами, десь в ті часи. Чому саме ця кличка "прилипла" саме до предків росіян, а не до українців (бо козаки запорозькі теж були не "білими" та "пухнастими") - питання відкрите... Але, "Що маємо - те й маємо...". Тут уже не в етимології слова, а в тому, який розвиток вона отримала... Можливо, тоді вже спрацювало співзвуччя зі словом "цап", у слов'янському середовищі (у "литвинів" (білорусів), поляків, та українців - тобто, народів, які безпосередньо контактували, з "московитами"...)Тобто, слов'яни та тюрки вживають слово "кацап", у різному значенні. Тюрки - у прямому, арабському, а слов'яни - в переносному, іронічному...
По виробництву і бараках,де робітники живуть?
Які є законною ціллю України?
Триста дронів в одному місці це теж маає бути з красивим видухом, але, так шлейфу на три дні не буде і дим неба не коптитиме.
Як робочі гинутимуть і тривога щоночі,на роботу туди не бігтимуть
А які у кацапів "менее дорогие ракеты"?
На 600 км (до Рязані) він мав би доставляти таку саму кількість вибухівки.
Вони ж, з ваших слів, взагалі нікуди не долітають.
"Компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних дронів на день, повідомляє УНІАН. За серпень-вересень 2025 року 51% усіх далекобійних безпілотників, які використали Сили оборони, - виробництво Fire Point, вони забезпечили 56% уражених цілей. При цьому їхній FP-1 коштує втричі дешевше за державний аналог «Лютий». Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій підтвердив: саме FP-1 є найефективнішим засобом для ударів по російських нафтопереробних заводах."
Заборона набирає чинності негайно і буде діяти до "прийняття окремого рішення" про її скасування.
Чітких термінів скасування не встановлено.
Офіційною підставою названо боротьбу з поширенням фейків.
Обмеження не поширюються на публікації Міністерства оборони Росії, офіційного сайту мера та уряду Москви, а також блогу мера Сергія Собяніна.
Зачем запрещать показывать то, чего нет?
Ведь если запрещают показывать, значит, есть что показывать.
Или, как минимум, предполагается, что вскоре будет.
Выводы делайте сами.
По данным Минэнерго на 2021 год, в России суммарно работал 74 нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих завода. Их общая мощность первичной переработки составляла 332,2 млн тонн нефти в год.