Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії в Рязані

Рязанський НПЗ під ударом дронів: пошкоджено стратегічний об'єкт Росії

У ніч на 15 травня безпілотники завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу - одному з найбільших НПЗ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Перші вибухи пролунали близько другої години ночі. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, після яких у районі підприємства спалахнула масштабна пожежа. Над промисловим об’єктом зафіксували густий дим і сильне загоряння.

За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок атаки пошкоджено територію підприємства та кілька житлових будинків. Попередньо відомо про постраждалих.

Удари по регіонах РФ

Також вибухи цієї ночі лунали у Брянську, Таганрозі та Єйську, де зафіксовано дим у районі військового аеродрому. Через загрозу атак тимчасові обмеження запроваджувалися в роботі низки російських аеропортів.

Рязанський НПЗ: що відомо?

Рязанський НПЗ (Рязанська нафтопереробна компанія, РФ) - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який належить "Роснефті" та має стратегічне значення для постачання пального, зокрема для московського регіону й військової логістики.

Проєктна потужність - близько 17 млн тонн нафти на рік.

Виробляє:

  • бензин,
  • дизель,
  • авіаційне паливо,
  • мазут,
  • інші нафтопродукти.

Має важливе значення для забезпечення армії РФ авіаційним пальним.

Рязанський НПЗ неодноразово ставав ціллю ударів у 2024–2026 роках.

У 2025 році він кілька разів зупиняв або скорочував роботу після пошкоджень.

За оцінками відкритих джерел, це один із найбільш системно уражуваних російських НПЗ.

Ураження Рязанського НПЗ:

  • скорочує виробництво пального,
  • ускладнює військову логістику,
  • створює дефіцит на внутрішньому ринку РФ,
  • збільшує витрати Росії на відновлення інфраструктури.

Фактично це один із найважливіших ударів по російському енергетичному сектору, оскільки Рязанський НПЗ входить до числа ключових підприємств паливної системи країни.

Топ коментарі
Україна по НПЗ а кацапи по 9-ти этажках
показати весь коментар
15.05.2026 06:23 Відповісти
На то вони і кацапи
показати весь коментар
15.05.2026 06:25 Відповісти
Так у нас вже немає НПЗ
показати весь коментар
15.05.2026 06:44 Відповісти
А як удари по будинках вплинуть на здатність ворога будувати ракети?
показати весь коментар
15.05.2026 06:54 Відповісти
З військової точки зору удар по цивільним не має сенсу.Це просто тупий тероризм.
показати весь коментар
15.05.2026 07:02 Відповісти
Одна з версій слова кацап:Тюркська версія: Походить від арабського/тюркського qassab, що означає «м'ясник», «живодер» або «різник». У багатьох тюркських мовах це слово досі має таке значення. Ось Вам і відповідь на питання чому вони бʼють по житлових будинках.
показати весь коментар
15.05.2026 06:27 Відповісти
Для того, щоб визначиться остаточно, треба ознайомиться з "етимологією" слова... Тобто, з його походженням. Перша, найдавніша, згадка цього поняття походить від арабського «касаб» (qassab) - різник, м'ясник. Це значення зафіксовано ще у середньовічному словнику «Codex Cumanicus» (1303 р.).
Тепер беремо історичний та етнокультурний аспекти: на цей період Близький Схід, та Середня Азія, були достатньою мірою "ісламізовані". Арабська мова, в ньому, зайняла місце "латини", в Західній Європі, чи давньогрецької - у Південній та Східній... Тобто, її використовували для міжетнічного спілкування народи, які сповідували іслам. Міжетнічне спілкування (навіть зараз), притаманне, переважно, вищим (у майновому та інтелектуальному значенні), верствам населення. Нижчі, тягнучись, щоб досягти їх значення, "копіюють" їх. Саме тому вони запозичують та починають вживать ті слова, які мають застосування, в середовищі "еліти". Предки українців почали масово контактувать з тюрками-мусульманами, десь в ті часи. Чому саме ця кличка "прилипла" саме до предків росіян, а не до українців (бо козаки запорозькі теж були не "білими" та "пухнастими") - питання відкрите... Але, "Що маємо - те й маємо...". Тут уже не в етимології слова, а в тому, який розвиток вона отримала... Можливо, тоді вже спрацювало співзвуччя зі словом "цап", у слов'янському середовищі (у "литвинів" (білорусів), поляків, та українців - тобто, народів, які безпосередньо контактували, з "московитами"...)Тобто, слов'яни та тюрки вживають слово "кацап", у різному значенні. Тюрки - у прямому, арабському, а слов'яни - в переносному, іронічному...
показати весь коментар
15.05.2026 07:02 Відповісти
Поки небуде відповіді по моквє і підєру кацапи не зупиняться .
показати весь коментар
15.05.2026 06:29 Відповісти
мАцква три доби без зв'язку сиділа, майже вся, і що? Де бунти?
показати весь коментар
15.05.2026 06:32 Відповісти
А по алабузі,де дрони роблять?
По виробництву і бараках,де робітники живуть?
Які є законною ціллю України?
показати весь коментар
15.05.2026 06:30 Відповісти
А навіщо? Краще бочку з бензином підпалити,щоб шлейф стояв і всі бачили. Перемога. А те що по 300 штук шахедів кожну ніч по Україні -та і хрен з ними. Які дрібниці.
показати весь коментар
15.05.2026 06:37 Відповісти
І по місцям скупчення цих дронів теж не прилітає, або дуже рідко.
Триста дронів в одному місці це теж маає бути з красивим видухом, але, так шлейфу на три дні не буде і дим неба не коптитиме.
показати весь коментар
15.05.2026 06:56 Відповісти
Ну да, кацапи дурні і 300 шахєдів збирають в одному місці.
показати весь коментар
15.05.2026 09:51 Відповісти
Ті бочки звісно впливають,перебої в москалів з паливом,але на саму війну практично ні.Авіацію потрібно нищити.
показати весь коментар
15.05.2026 07:02 Відповісти
Який ти дурний... бочка з бензином) якщо клепки не має то хоч в чат гпт питай що таке нафтова промисловість кацапії ,її гігаетські розміри і як на неї все економічно зав'язано . І що таке завод в єлабузі, (насправді ціле невелике місто), як воно далеко і в степу) як добре охороняється ппо, і що б знищити його потрібно кілька тисяч дронів запускати саме туди щоночі, з яких долетить пів сотні. Чи ти думаєш що кацапи дорні й убогі і в них немає тисяч МВОГів з кулеметами та теплаками, сотень гвинтокрилів _ літаків заточених під знищення бпла, перехопоювачів типу стінг і т.д ? Тєлєга забита свіжими відосами як вони збиваєть наші люті та фп 1.Зі 100 наших бпла долітає до цілі кілька. І протидронове ппо вони весь час вдосконалюють, як і ми. Тому кілька долетівших дронів по ємностям нафтобази чи установкам НПЗ нанесуть реальну шкоду, а не пару дірок в безкрайніх цехах єлабуги.
показати весь коментар
15.05.2026 09:50 Відповісти
Не кукурікай,пєтушок. Ранок вже давно настав.
показати весь коментар
15.05.2026 09:55 Відповісти
По Алабузі вдарити то можно, але це буде більш "піар-атака", ніж реальна шкода... Там теріторія виробництва складає більше 300 гектарів. Це потрібно ракетами виносити і не одним десятком.
показати весь коментар
15.05.2026 06:43 Відповісти
За ракетами-то до штілєрмана.
показати весь коментар
15.05.2026 07:23 Відповісти
Штілєрман їх Мерцу продає на заміну Томагавків.
показати весь коментар
15.05.2026 08:29 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 09:53 Відповісти
По алабузі можна і дронами.
Як робочі гинутимуть і тривога щоночі,на роботу туди не бігтимуть
показати весь коментар
15.05.2026 09:34 Відповісти
наразі теріторія підприємтва "Алабуга Політєх" займає близько 200 гектарів (не рахуючі містечка гуртожитків). Вісім дючих корпусів виробництва гєраній" складають загальну площу біля 20 гектарів. В минулому році "Алабуга Політєх" приросла" новим майданчиками, на яких зараз будуються два нових комплекси - "Сінергія-23 Корольов" і "Сінергія-10 Курчатов". Діючі корпуси закриті каркасними конструкціями із протидронових сіток. На підльоті до СЕЗ наставили купу засобів ППО. Тому останнім часом тихохідні дирчики туди вже не літають, бо це стало не ефективно через "недольоти".
показати весь коментар
15.05.2026 12:11 Відповісти
Ты думаешь у нас там где разрабатывают планы таких операций - дураки сидят? Во первых они к той Алабуге стянули кучу ПВО - и менять дорогой беспилотник на чуть менее дорогую ракету - не в наших интересах. Во вторых даже если что то и прорвется - серьезного ущерба оно не нанесет. В то время удар по НПЗ или нефтехранилищу очень часто приводит к цепной реакции, когда после удара даже небольшой пожар быстро распространяется и уже сам себя подпитывает, когда по территории бежит огненная река из горящих нефтепродуктов - то она все поджигает вокруг себя. А то что попало в огонь - оно уже восстановлению не подлежит - и технологические установки, и трубопроводы, и запорная арматура, и хранилища, и электрика и электроника - после того как потушат - все под газовый резак и в металлолом. Потом площадку расчистить и где то искать новое оборудование. А как говорят эксперты - построить с нуля стандартное большое хранилище нефти или нефтепродуктов на 50 тысяч кубов - это до 2 лет. Ну и так, просто для напоминания - не нужно считать орков совсем уж дебилами - не просто так они первым делом весной 22 года вынесли нам все НПЗ и практически все нефтехранилища.
показати весь коментар
15.05.2026 08:30 Відповісти
Безпілотники у нас дорогі ($50-60k), тому що процесом керують "міндічі". Ціна їм ≈ $20k.
А які у кацапів "менее дорогие ракеты"?
показати весь коментар
15.05.2026 09:42 Відповісти
Сильно сомневаюсь что дипстрайк может в принципе стоить 20к. По открытым данным Лютый стоит порядка 200 тысяч долларов. Бобер стоит 100 тысяч. Даже куда более простые и дешевые наземные платформы стоят от 4 до 50 тысяч долларов - опять же информация из Гугла.
показати весь коментар
15.05.2026 09:46 Відповісти
Так же по официальным данным стоимость старой версии ракеты для Панциря была от 100 тысяч долларов, так же есть информация что они выпускают куда более примитивную - но и куда более дешевую ракету специально против дронов. Никто из с-300 или с-400 по дронам не стреляет.
показати весь коментар
15.05.2026 09:48 Відповісти
Мав на увазі розпіарені FP-1.
показати весь коментар
15.05.2026 09:48 Відповісти
"Державний" лютий за 200 000$ нехочеш?
показати весь коментар
15.05.2026 09:53 Відповісти
Написав вже вище, мав на увазі дитятко розпіареної "фраєр-понт", дрон FP-1, а не АН-196.
На 600 км (до Рязані) він мав би доставляти таку саму кількість вибухівки.
показати весь коментар
15.05.2026 09:59 Відповісти
Згайди і Купи захищену CRPA-антенну спочатку, бажано на 12 /16 елементів, за 20 000/ 25 000$ що б він хоч кудись долетів. Смішать диванні експерти що порахували вартість літачка з фанери і склопластку та китайського двигуна, забувши про професійну військову електроніку.
показати весь коментар
15.05.2026 10:01 Відповісти
Ок, тоді дайте відповідь на просте питання - навіщо взагалі держава купує оті FP-1?
Вони ж, з ваших слів, взагалі нікуди не долітають.
показати весь коментар
15.05.2026 10:06 Відповісти
Ось вам офіційна інформація:
"Компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних дронів на день, повідомляє УНІАН. За серпень-вересень 2025 року 51% усіх далекобійних безпілотників, які використали Сили оборони, - виробництво Fire Point, вони забезпечили 56% уражених цілей. При цьому їхній FP-1 коштує втричі дешевше за державний аналог «Лютий». Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій підтвердив: саме FP-1 є найефективнішим засобом для ударів по російських нафтопереробних заводах."
показати весь коментар
15.05.2026 10:19 Відповісти
Антитерористична комісія Москви заборонила владі, ЗМІ, екстреним службам та громадянам публікувати тексти, фото та відео про наслідки терактів та атак безпілотників на території міста, повідомив у середу, 13 травня, сайт мерії російської столиці.
Заборона набирає чинності негайно і буде діяти до "прийняття окремого рішення" про її скасування.
Чітких термінів скасування не встановлено.
Офіційною підставою названо боротьбу з поширенням фейків.

Обмеження не поширюються на публікації Міністерства оборони Росії, офіційного сайту мера та уряду Москви, а також блогу мера Сергія Собяніна.
показати весь коментар
15.05.2026 06:35 Відповісти
А тепер питання до русні.
Зачем запрещать показывать то, чего нет?
Ведь если запрещают показывать, значит, есть что показывать.
Или, как минимум, предполагается, что вскоре будет.
Выводы делайте сами.
показати весь коментар
15.05.2026 07:04 Відповісти
50 штук і всі "одні з найбільших".
показати весь коментар
15.05.2026 06:36 Відповісти
По состоянию на конец 2021 года в России насчитывалось 860 действующих нефтебаз.

По данным Минэнерго на 2021 год, в России суммарно работал 74 нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих завода. Их общая мощность первичной переработки составляла 332,2 млн тонн нефти в год.
показати весь коментар
15.05.2026 10:23 Відповісти
Горіть всі кацапські виродки ,вся злочинна рашиська орда.
показати весь коментар
15.05.2026 06:45 Відповісти
До жопи. Зелена влада та їх холуї на подсосі тіпа Стерненка, Мадяра, уникають навть обговорювать удари по Москві та Пітері. Стерненко правда вдруг бовкнув, що існує найбільший в області Московський НПЗ в Капотне, який ніхто не чіпає, та до нього мабуть приїхали від Бровді та Зеленського і сказали заткнуть хлебало.
показати весь коментар
15.05.2026 07:20 Відповісти
Дрони то таке - тиждень і рашисти поновлюють працю нпз. А деж чюдо ракети фламінго - он головний конструктор штілерман нещодавно заявив - німці хочуть відмовитись від Томагавків і купувати йього, не існуючи, фламінго. Більшої бредятини і уявити собі важко.
показати весь коментар
15.05.2026 07:28 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 08:20 Відповісти
А можна паралельно з цими ударами влаштовувати наші "удари вазмєздія"? Щоб за всіх наших вбитих цивільних кацапи розраховувалися життями представників свого недоумкуватого населення?
показати весь коментар
15.05.2026 09:31 Відповісти
Млявий трусливий Захід почне пищать, що не можна по цивілах бити.
показати весь коментар
15.05.2026 10:25 Відповісти
Він багато пищить. Але коли його ставиш перед фактом, то він замовкає
показати весь коментар
15.05.2026 10:46 Відповісти
Без ракет ті НПЗ можна ще десятиліттями "шкрябати" без особливого ефекту (хіба що димового).
показати весь коментар
15.05.2026 09:46 Відповісти
25 жизней в обмен на НПЗ, Потужная Потужнятина просто. Я ж говорил что в ответ на удар ракетами по домам долбанут по бочкам с нефтью и оказался прав. Зелупень такая предсказуемая в своих действиях, что словами не передать.
показати весь коментар
15.05.2026 12:57 Відповісти
 
 