Пока Лавров посещал Дели, Россия убивала детей в Украине, - Кислица

На фоне дипломатических встреч России её войска продолжают наносить смертоносные удары по мирному населению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявилпервый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица в своем посте в соцсети Х.

Кислица обратил внимание на символическое совпадение между дипломатическими встречами представителей Индии с российским руководством и масштабными ударами РФ по Украине.

По его словам, в день визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого была поражена детская больница "Охматдет".

Аналогичную параллель Кислица провел и в отношении визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дели: именно в этот день Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов ракетами и дронами по Украине, в результате чего погибли мирные жители, в том числе дети, и были разрушены жилые дома.

Дипломат отметил, что такие совпадения заставляют внимательнее оценивать российско-индийскую повестку дня, подчеркнув, что речь идет о неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

"Стоит ли нам внимательнее следить за российско-индийской повесткой дня? И к слову: эта "ситуация в Украине" - это неспровоцированная и несправедливая агрессивная война против Украины, которую ведет "особый и привилегированный партнер Индии" - Россия", - написал Кислица.

Моди подтвердил стратегическое партнерство с РФ после встречи с Лавровым

Премьер-министр Индии Моди сообщил о встрече с главой МИД России Лавровым, отметив, что стороны обсудили развитие "особого и привилегированного стратегического партнерства" между двумя государствами.

По словам Моди, в ходе переговоров также затрагивались региональные и глобальные вопросы, в частности война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке. Индийский премьер подтвердил поддержку мирных усилий, направленных на урегулирование международных конфликтов.

Индия официально продолжает придерживаться нейтральной позиции в отношении российской агрессии против Украины и не осуждает Москву на международных площадках.

В то же время страна остается одним из ключевых покупателей российской нефти, хотя после усиления давления со стороны США в начале 2026 года объемы закупок были существенно сокращены.

