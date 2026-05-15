Пока Лавров посещал Дели, Россия убивала детей в Украине, - Кислица
На фоне дипломатических встреч России её войска продолжают наносить смертоносные удары по мирному населению Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявилпервый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица в своем посте в соцсети Х.
Кислица обратил внимание на символическое совпадение между дипломатическими встречами представителей Индии с российским руководством и масштабными ударами РФ по Украине.
По его словам, в день визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого была поражена детская больница "Охматдет".
Аналогичную параллель Кислица провел и в отношении визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дели: именно в этот день Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов ракетами и дронами по Украине, в результате чего погибли мирные жители, в том числе дети, и были разрушены жилые дома.
Дипломат отметил, что такие совпадения заставляют внимательнее оценивать российско-индийскую повестку дня, подчеркнув, что речь идет о неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.
"Стоит ли нам внимательнее следить за российско-индийской повесткой дня? И к слову: эта "ситуация в Украине" - это неспровоцированная и несправедливая агрессивная война против Украины, которую ведет "особый и привилегированный партнер Индии" - Россия", - написал Кислица.
Моди подтвердил стратегическое партнерство с РФ после встречи с Лавровым
Премьер-министр Индии Моди сообщил о встрече с главой МИД России Лавровым, отметив, что стороны обсудили развитие "особого и привилегированного стратегического партнерства" между двумя государствами.
По словам Моди, в ходе переговоров также затрагивались региональные и глобальные вопросы, в частности война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке. Индийский премьер подтвердил поддержку мирных усилий, направленных на урегулирование международных конфликтов.
Индия официально продолжает придерживаться нейтральной позиции в отношении российской агрессии против Украины и не осуждает Москву на международных площадках.
В то же время страна остается одним из ключевых покупателей российской нефти, хотя после усиления давления со стороны США в начале 2026 года объемы закупок были существенно сокращены.
Для кого нах. ці такі заяви??????
Пане Кислиця, кому ви це кажете? Вас хтось почує?
То навіщо все це? Не вірю, що ви не розумієте, що всі подібні заяви дратують людей, бо вони ніким не почуті і враження таке, що і не було такої мети.
А наш індус поїхав до Румунії.
Кацапам ніколи не буде прощення за ці злочини проти українців. Ніколи. Кацапи - не люди, це потвори в обліку людини. Найгірше, що є на Землі - кацап!