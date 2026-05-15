РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8229 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 622 13

Пока Лавров посещал Дели, Россия убивала детей в Украине, - Кислица

Кислица провел параллель между контактами Индии с РФ и массированными атаками на Украину

На фоне дипломатических встреч России её войска продолжают наносить смертоносные удары по мирному населению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявилпервый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица в своем посте в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кислица обратил внимание на символическое совпадение между дипломатическими встречами представителей Индии с российским руководством и масштабными ударами РФ по Украине.

По его словам, в день визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого была поражена детская больница "Охматдет".

Аналогичную параллель Кислица провел и в отношении визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дели: именно в этот день Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов ракетами и дронами по Украине, в результате чего погибли мирные жители, в том числе дети, и были разрушены жилые дома.

Дипломат отметил, что такие совпадения заставляют внимательнее оценивать российско-индийскую повестку дня, подчеркнув, что речь идет о неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

"Стоит ли нам внимательнее следить за российско-индийской повесткой дня? И к слову: эта "ситуация в Украине" - это неспровоцированная и несправедливая агрессивная война против Украины, которую ведет "особый и привилегированный партнер Индии" - Россия", - написал Кислица.

Моди подтвердил стратегическое партнерство с РФ после встречи с Лавровым

Премьер-министр Индии Моди сообщил о встрече с главой МИД России Лавровым, отметив, что стороны обсудили развитие "особого и привилегированного стратегического партнерства" между двумя государствами.

По словам Моди, в ходе переговоров также затрагивались региональные и глобальные вопросы, в частности война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке. Индийский премьер подтвердил поддержку мирных усилий, направленных на урегулирование международных конфликтов.

Индия официально продолжает придерживаться нейтральной позиции в отношении российской агрессии против Украины и не осуждает Москву на международных площадках.

В то же время страна остается одним из ключевых покупателей российской нефти, хотя после усиления давления со стороны США в начале 2026 года объемы закупок были существенно сокращены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве в течение ночи продолжалась поисковая операция: 24 человека погибли, среди них 3 ребенка. ФОТОрепортаж

Автор: 

Лавров Сергей (2397) Кислица Сергей (193) Нарендра Моди (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Давров обговорював кількість індусів в Україні?
показать весь комментарий
15.05.2026 06:56 Ответить
+8
Індусам - пох...., кобилі - пох......
Для кого нах. ці такі заяви??????
показать весь комментарий
15.05.2026 06:48 Ответить
+8
Поки весь світ попереджав що кацапи збираються напасти на Україну, Зеленський та його братва виділяла гроші на дороги. "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги". (с) https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZZvEJ6nE-1****************************************-yeKn8HRCY81CkRyB_PY7ADoK4Qhvz0eWFX2fZuj1zFDcqoRyGMZfZjcxATobQAeeY9DFLK2dajUv8SsfHzK6EXG73bk3FkbzCFJZxaQc5EaP6I7TyC2n3w6Shg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський 18.02.2022.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Індусам - пох...., кобилі - пох......
Для кого нах. ці такі заяви??????
показать весь комментарий
15.05.2026 06:48 Ответить
такі заяви постійно потрібно робити. і не тільки нашим дипломатам, а й закордонним теж. такі заяви потрібні для того, щоб макати в гімно тих, хто з кацапами лобизається. як кажуть, вода камінь точить. тож наявність подібних заяв у тисячі разів краще, ніж взагалі їх відстутність. мовчати про таке не можна. і чим більше буде таких заяв, то з часом ручкатися з кацапами і приймати їхні делегації будуть хіба що комуняки із КНДР. і те, чому сьогодні так є, то тут є і вина наших дипломатів - недопрацювали чи взагалі погано працювали у цьому напрямку.
показать весь комментарий
15.05.2026 12:07 Ответить
То маме тому з країни-привілійованого партнера росії завозять мігрантів аби тут було кому допомогати росії з середини України?
Пане Кислиця, кому ви це кажете? Вас хтось почує?
То навіщо все це? Не вірю, що ви не розумієте, що всі подібні заяви дратують людей, бо вони ніким не почуті і враження таке, що і не було такої мети.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:52 Ответить
Помилка : То може тому......далі по тексту.
показать весь комментарий
15.05.2026 08:23 Ответить
Вже пора знищувати всіх воєних злочинців починаючи від путіна ,лаврова ітд ,терорист бен ладен убив тисячі людей ,а кривавий терорист путін убив сотні тисяч невинних людей ,на жаль Індія як і Китай підтримує злочинний терористичний режим расеї.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:52 Ответить
Давров обговорював кількість індусів в Україні?
показать весь комментарий
15.05.2026 06:56 Ответить
про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця у своєму дописі у соцмережі Х. 🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
15.05.2026 07:07 Ответить
Поки весь світ попереджав що кацапи збираються напасти на Україну, Зеленський та його братва виділяла гроші на дороги. "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги". (с) https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZZvEJ6nE-1****************************************-yeKn8HRCY81CkRyB_PY7ADoK4Qhvz0eWFX2fZuj1zFDcqoRyGMZfZjcxATobQAeeY9DFLK2dajUv8SsfHzK6EXG73bk3FkbzCFJZxaQc5EaP6I7TyC2n3w6Shg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський 18.02.2022.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:09 Ответить
Індія літаки в москалів купує і купувала.І має тісні стосунки з москалями.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:11 Ответить
А в світі немає чіткої привязки РФ=нацизм та фашизм. Вся зеленеа банда, МЗС, діпломати, Сівуха, Кислиця або свідомо уникають або нам заборонили друзі з Близького сходу.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:16 Ответить
Лаврова и прочую шайку следует объявить военными преступниками и ликвидировать. Вот этого они очень бы испугались.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:32 Ответить
Коняка їде дружити з індусами, а індуси їдуть до України.Невде він дозволяє їм проходити через наш кордон?
А наш індус поїхав до Румунії.
Кацапам ніколи не буде прощення за ці злочини проти українців. Ніколи. Кацапи - не люди, це потвори в обліку людини. Найгірше, що є на Землі - кацап!
показать весь комментарий
15.05.2026 08:06 Ответить
поки просроченные сидели в Бухаресте или за Киевом , Киев бомбили. Привязать их к батареям и менять каждые 3 часа их места пребывания
показать весь комментарий
15.05.2026 09:52 Ответить
 
 