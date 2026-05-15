У Києві протягом ночі тривала пошукова операція: 24 людини загинули, серед них 3 дитини. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар", - Йдеться в повідомленні.

Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.

Психологічну допомогу отримали 398 людей.

Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДСНС показали болючі кадри вилучення тіла дитини з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Києві. ВIДЕО

Що передувало?

14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц про обстріл України: Росія робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Аварійно-рятувальні роботи











