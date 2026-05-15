У Києві протягом ночі тривала пошукова операція: 24 людини загинули, серед них 3 дитини. ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар", - Йдеться в повідомленні.
Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.
Психологічну допомогу отримали 398 людей.
Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.
Що передувало?
14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій.
15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.
Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.
Аварійно-рятувальні роботи
Страшний збіг обставин?
Не думаю.
30 років шлях прокладався до цих подій.крадіями у владі і інфільтрацію в неї штірліців росії.
Просто біда(
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання
тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців
А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну
НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
Люди завжди цінують помочь
