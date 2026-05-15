Новини Масований комбінований удар
4 112 15

У Києві протягом ночі тривала пошукова операція: 24 людини загинули, серед них 3 дитини. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар", - Йдеться в повідомленні.

Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.

Психологічну допомогу отримали 398 людей.

Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

Що передувало?

14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

Аварійно-рятувальні роботи

в Дарницькому районі внаслідок російського удару по житловому будинку загинули 24 людини
Топ коментарі
+18
Російські істоти + світова байдужість + найпаскудніша влада з усих, що була в Україні до цього(хоч не було жодної проукраїнської і до неї) = плановий Геноцид проти народу України.
Страшний збіг обставин?
Не думаю.
30 років шлях прокладався до цих подій.крадіями у владі і інфільтрацію в неї штірліців росії.
Просто біда(
15.05.2026 06:45 Відповісти
+16
Будь проклята навіки фашиська росія, щоб ви всі виздихали рашиські варвари хочется щоб тільки здихали рашиські виродки, це не народ, це злочина терористична орда ,тому все з що пов'язане з рашиською ордою має підти з України ,смерть злочинцю путіну і його імперії зла.
15.05.2026 06:43 Відповісти
+8
Та краще б воно засохло на трусах татаСаші свого часу..
15.05.2026 07:11 Відповісти
Будь проклята навіки фашиська росія, щоб ви всі виздихали рашиські варвари хочется щоб тільки здихали рашиські виродки, це не народ, це злочина терористична орда ,тому все з що пов'язане з рашиською ордою має підти з України ,смерть злочинцю путіну і його імперії зла.
15.05.2026 06:43 Відповісти
Російські істоти + світова байдужість + найпаскудніша влада з усих, що була в Україні до цього(хоч не було жодної проукраїнської і до неї) = плановий Геноцид проти народу України.
Страшний збіг обставин?
Не думаю.
30 років шлях прокладався до цих подій.крадіями у владі і інфільтрацію в неї штірліців росії.
Просто біда(
15.05.2026 06:45 Відповісти
А зелена гніда обіцялв зеркальну відповідь 1600 дронами і 1000000 ракетами. Краще б грав на роялі.
15.05.2026 07:00 Відповісти
Та краще б воно засохло на трусах татаСаші свого часу..
15.05.2026 07:11 Відповісти
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
15.05.2026 07:00 Відповісти
А воно їм треба?
15.05.2026 07:12 Відповісти
Вважаю, що ні одна країна не відмовиться від такої помочі Україні . А це єднання з Євросоюзом .
Люди завжди цінують помочь
15.05.2026 07:32 Відповісти
Маю великі сумніви..
15.05.2026 07:47 Відповісти
Ті вагончики стануть головною ціллю кацапських шахедів.
15.05.2026 07:20 Відповісти
Рішення знайти можно . Але європейські рятівники зможуть зменити українських і коло них завжди будуть крутитись європейські журналісти- а це означає розголос у європейських ЗМІ в інтересах України
15.05.2026 07:30 Відповісти
спасибо ЗЮЗИ за разрешение провести парад !!! кому ты показываешь свое великодушие ??? это же ОРКИ !!! они даже свою жизнь ПРЕЗИРАЮТ с дытынства !!!((((
15.05.2026 07:25 Відповісти
Що за дитяча наївність? Зелений шоумен розіграв черговий концертний виступ. Пошуткував, так би мовити. На що ще воно здатне?
15.05.2026 07:41 Відповісти
головне, що в сатанинській мАААскві НОЛЬ людей загинуло, а що там якийсь Київ....
15.05.2026 08:39 Відповісти
15.05.2026 09:59 Відповісти
Панельные дома (Large Panel Systems или LPS) в Великобритании укрепляли (и продолжают укреплять) с помощью внешних стальных каркасов, анкеров (в частности, систем Helifix) и соединительных металлических пластин. Эта необходимость возникла после разрушительной аварии многоэтажки Ronan Point в Лондоне, где из-за взрыва бытового газа плиты верхних этажей сложились как карточный домик.
Wikipedia +4
16.05.2026 09:50 Відповісти
 
 