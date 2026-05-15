В Киеве в течение ночи продолжалась поисковая операция: 24 человека погибли, среди них 3 ребенка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дарницком районе Киева увеличилось число погибших в результате российского удара по многоэтажному дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 06:00 15 мая 24 человека, среди них 3 ребенка, погибли в Дарницком районе в результате российского удара", - говорится в сообщении.

Кинологи обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории. Вывезено 3 тыс. 180 куб. м обломков строительных конструкций.

Психологическую помощь получили 398 человек.

Всего по Киеву пострадали 47 человек, из них 2 ребенка. 30 человек удалось спасти.

Что предшествовало?

14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций.

15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

