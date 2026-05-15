РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8229 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
4 105 15

В Киеве в течение ночи продолжалась поисковая операция: 24 человека погибли, среди них 3 ребенка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дарницком районе Киева увеличилось число погибших в результате российского удара по многоэтажному дому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По состоянию на 06:00 15 мая 24 человека, среди них 3 ребенка, погибли в Дарницком районе в результате российского удара", - говорится в сообщении.

Кинологи обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории. Вывезено 3 тыс. 180 куб. м обломков строительных конструкций.

Психологическую помощь получили 398 человек.

Всего по Киеву пострадали 47 человек, из них 2 ребенка. 30 человек удалось спасти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС показали болезненные кадры извлечения тела ребенка из-под завалов разрушенного многоэтажного дома в Киеве. ВИДЕО

Что предшествовало?

14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций.

15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц об обстреле Украины: Россия делает ставку на эскалацию, а не на переговоры

Аварийно-спасательные работы

в Дарницком районе в результате российского удара по жилому дому погибли 24 человека
в Дарницком районе в результате российского удара по жилому дому погибли 24 человека
в Дарницком районе в результате российского удара по жилому дому погибли 24 человека
в Дарницком районе в результате российского удара по жилому дому погибли 24 человека
в Дарницком районе в результате российского удара по жилому дому погибли 24 человека
в Дарницком районе в результате российского удара по жилому дому погибли 24 человека

Автор: 

Киев (26300) обстрел (32618) Воздушные атаки на Киев (945)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Російські істоти + світова байдужість + найпаскудніша влада з усих, що була в Україні до цього(хоч не було жодної проукраїнської і до неї) = плановий Геноцид проти народу України.
Страшний збіг обставин?
Не думаю.
30 років шлях прокладався до цих подій.крадіями у владі і інфільтрацію в неї штірліців росії.
Просто біда(
показать весь комментарий
15.05.2026 06:45 Ответить
+16
Будь проклята навіки фашиська росія, щоб ви всі виздихали рашиські варвари хочется щоб тільки здихали рашиські виродки, це не народ, це злочина терористична орда ,тому все з що пов'язане з рашиською ордою має підти з України ,смерть злочинцю путіну і його імперії зла.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:43 Ответить
+8
Та краще б воно засохло на трусах татаСаші свого часу..
показать весь комментарий
15.05.2026 07:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь проклята навіки фашиська росія, щоб ви всі виздихали рашиські варвари хочется щоб тільки здихали рашиські виродки, це не народ, це злочина терористична орда ,тому все з що пов'язане з рашиською ордою має підти з України ,смерть злочинцю путіну і його імперії зла.
показать весь комментарий
15.05.2026 06:43 Ответить
Російські істоти + світова байдужість + найпаскудніша влада з усих, що була в Україні до цього(хоч не було жодної проукраїнської і до неї) = плановий Геноцид проти народу України.
Страшний збіг обставин?
Не думаю.
30 років шлях прокладався до цих подій.крадіями у владі і інфільтрацію в неї штірліців росії.
Просто біда(
показать весь комментарий
15.05.2026 06:45 Ответить
А зелена гніда обіцялв зеркальну відповідь 1600 дронами і 1000000 ракетами. Краще б грав на роялі.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:00 Ответить
Та краще б воно засохло на трусах татаСаші свого часу..
показать весь комментарий
15.05.2026 07:11 Ответить
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
показать весь комментарий
15.05.2026 07:00 Ответить
А воно їм треба?
показать весь комментарий
15.05.2026 07:12 Ответить
Вважаю, що ні одна країна не відмовиться від такої помочі Україні . А це єднання з Євросоюзом .
Люди завжди цінують помочь
показать весь комментарий
15.05.2026 07:32 Ответить
Маю великі сумніви..
показать весь комментарий
15.05.2026 07:47 Ответить
Ті вагончики стануть головною ціллю кацапських шахедів.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:20 Ответить
Рішення знайти можно . Але європейські рятівники зможуть зменити українських і коло них завжди будуть крутитись європейські журналісти- а це означає розголос у європейських ЗМІ в інтересах України
показать весь комментарий
15.05.2026 07:30 Ответить
спасибо ЗЮЗИ за разрешение провести парад !!! кому ты показываешь свое великодушие ??? это же ОРКИ !!! они даже свою жизнь ПРЕЗИРАЮТ с дытынства !!!((((
показать весь комментарий
15.05.2026 07:25 Ответить
Що за дитяча наївність? Зелений шоумен розіграв черговий концертний виступ. Пошуткував, так би мовити. На що ще воно здатне?
показать весь комментарий
15.05.2026 07:41 Ответить
головне, що в сатанинській мАААскві НОЛЬ людей загинуло, а що там якийсь Київ....
показать весь комментарий
15.05.2026 08:39 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 09:59 Ответить
Панельные дома (Large Panel Systems или LPS) в Великобритании укрепляли (и продолжают укреплять) с помощью внешних стальных каркасов, анкеров (в частности, систем Helifix) и соединительных металлических пластин. Эта необходимость возникла после разрушительной аварии многоэтажки Ronan Point в Лондоне, где из-за взрыва бытового газа плиты верхних этажей сложились как карточный домик.
Wikipedia +4
показать весь комментарий
16.05.2026 09:50 Ответить
 
 