В Киеве в течение ночи продолжалась поисковая операция: 24 человека погибли, среди них 3 ребенка. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Дарницком районе Киева увеличилось число погибших в результате российского удара по многоэтажному дому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"По состоянию на 06:00 15 мая 24 человека, среди них 3 ребенка, погибли в Дарницком районе в результате российского удара", - говорится в сообщении.
Кинологи обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории. Вывезено 3 тыс. 180 куб. м обломков строительных конструкций.
Психологическую помощь получили 398 человек.
Всего по Киеву пострадали 47 человек, из них 2 ребенка. 30 человек удалось спасти.
Что предшествовало?
14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций.
15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.
Аварийно-спасательные работы
Страшний збіг обставин?
Не думаю.
30 років шлях прокладався до цих подій.крадіями у владі і інфільтрацію в неї штірліців росії.
Просто біда(
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання
тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців
А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну
НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
Люди завжди цінують помочь
