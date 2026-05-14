Мерц об обстреле Украины: Россия делает ставку на эскалацию, а не на переговоры

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия своими последними атаками на Украину делает ставку на продолжение эскалации, а не на мирные переговоры.

Об этом Мерц написал в четверг в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.

Реакция Германии

"Наиболее масштабные за последнее время российские атаки на Украину свидетельствуют: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры", — отметил канцлер Германии.

Мерц выразил дальнейшую поддержку Украине.

"Киев и его партнеры готовы к переговорам о справедливом мире. Россия же продолжает войну", — добавил политик.

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 12 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

