Мерц об обстреле Украины: Россия делает ставку на эскалацию, а не на переговоры

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия своими последними атаками на Украину делает ставку на продолжение эскалации, а не на мирные переговоры.

Об этом Мерц написал в четверг в соцсети Х, пишет Цензор.НЕТ.

Реакция Германии

"Наиболее масштабные за последнее время российские атаки на Украину свидетельствуют: Москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры", — отметил канцлер Германии.

Мерц выразил дальнейшую поддержку Украине.

"Киев и его партнеры готовы к переговорам о справедливом мире. Россия же продолжает войну", — добавил политик.

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

  • Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 12 человек. Десятки пострадавших.
  • По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

  • Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

Дійсно, напад на суверенну державу з територіальними вимогами то ж ставка на мир. Заяви політиків часом викликають м'яко кажучи шок🤬
14.05.2026 21:33 Ответить
Цей Мерц просто містер Очевидність.
14.05.2026 22:07 Ответить
Ви уявляєте яким він ще стане коли піде з посади. Стане супер ексом 😸. Відомо ж що сила політиків розкривається на повну тільки з виходом на пенсію 😎😸.
14.05.2026 22:20 Ответить
Потужність по європейськи !!! 💪🏻💪🏻💪🏻 ПоТужаться разом!! ПоТужаться сильно! Героїчно незламно
15.05.2026 00:55 Ответить
Вы гонца выбирайте. А то ***** сам за вас выберет, а потом перед фактом поставит.
14.05.2026 22:22 Ответить
І.... Це вже сотий чи вісімдесятий раз, коли всі констатують - що рашка хоче вбивати, воювати , руйнувати...
15.05.2026 00:54 Ответить
 
 