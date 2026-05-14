Зеленский поручил Силам обороны и специальным службам предложить форматы ответа Украины на удар РФ

Под завалами дома в Киеве могут находиться еще как минимум 20 человек

Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного Главнокомандующего после массированного российского удара по Киеву в ночь на 14 мая. Он поручил Силам обороны Украины и спецслужбам предложить возможные варианты ответа на этот обстрел.

Детали

"Первым вопросом был подробный доклад наших военных о защитной операции, которая проходила в эти дни, от массированного и фактически непрерывного российского удара, длившегося почти сутки. Это специальная террористическая тактика россиян, которые накапливали дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно рассчитали удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным, а затруднения для нашей ПВО – максимальными", – отметил он.

  • Всего в ходе массированных атак 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. Процент сбитых дронов у нас составил 94%. Процент сбитых ракет – 73%. Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов, отметил Зеленский.

Радары для защиты неба

Зеленский рассказал, что вместе с военными командующими, министром обороны, министром энергетики и другими привлеченными должностными лицами подробно обсудили существующие потребности наших сил защиты неба и увеличение поставок необходимого оборудования, в частности радаров. По этому поводу были даны конкретные поручения Генеральному штабу Вооруженных Сил, Воздушным силам и Министерству обороны Украины.

"Были доклады и о попаданиях в разных наших регионах: от г.Ривне и Ивано-Франковска до Киева и Харьковщины. Сейчас в Киеве до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушения подъезда жилого дома, который был практически снесен с 1-го по 9-й этаж из-за этой российской атаки. Неизвестна судьба почти 20 человек, которые могли находиться в этом доме. На данный момент известно о семи погибших и 39 раненых только в Киеве. Привлечены все необходимые силы ГСЧС Украины, Национальной полиции, коммунальных и медицинских служб.

Благодарен каждому, кто помогает на местах ударов и спасает людей. Буду говорить подробно и с нашими дипломатами о задачах, которые стоят сегодня в поиске ракет для ПВО. Все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер один, и от достаточного обеспечения наших сил защиты неба будет зависеть, в частности, и оценка работы украинской дипломатии в мае – июне. Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот российский удар", – добавил он.

Топ комментарии
+20
чим ? тим шо ти грав на піаніно ?
14.05.2026 16:09 Ответить
+19
Только массированный удар по москве и питеру, будет равноценным ответом, причем без разбора, все что не прикрыто пво, ЖД вокзалы, мирняк, электростанции, можно что бы ещё случайно пару тройку Дронов в атомные станции прилетели, глобальный массированный удар, всем чем есть
14.05.2026 16:13 Ответить
+18
Люди гинуть під завалами майже кожен день, а цей не вилазить з за кордону, і в цей самий час в Києві хряка відпускають під заставу, і водносас в'яжуть ветерана поліцаї за те що він кинув в нього яечком, тоді за кого нахер зсу воює? За оцих провладних підарасів у яких в карманах лями грн лежать?!
14.05.2026 16:14 Ответить
чим ? тим шо ти грав на піаніно ?
14.05.2026 16:09 Ответить
Якщо збриається ставка з таким запитанням, то вже є чим.... Тут питання тільки в розподілі відповідальності між усіма її учасниками за непросте рішення.
14.05.2026 16:17 Ответить
Для справки.
Засідання першої ставки відбулося ПІСЛЯ того як кацапів вигнали з Київщини, Харківщини, ...
14.05.2026 17:23 Ответить
Погана новина чи гарна, а буратінка піариться на усьому, що у новини потрапляє. Намагається тримати рейтинг обома руками.
14.05.2026 17:47 Ответить
Зіграєш членом на піаніно? Оце твій максимум, яка відповідь може бути по своєму куратору?
14.05.2026 16:10 Ответить
Формат відповіді - в черговому відосику щось прогундосити і побрехати .
14.05.2026 16:10 Ответить
Обіцяв же дзеркально! Мав би дотриматись обцянки і цього разу вгатити по цивідьниї кацапах. Нє?
14.05.2026 16:32 Ответить
Це поверне загиблих від чергових "рішень"?
14.05.2026 16:11 Ответить
І знову СРАТЬєх зеленський з РНБОУ та СТАВКОЮ, брехливо запетляв отими «пропозиціями», як заєць по степу!!! А ЗСУ, все так марно і чекають 3.000 ракет фламінго з НДКР ????
14.05.2026 16:11 Ответить
Вже повернувся з Румунії?
14.05.2026 16:13 Ответить
Вокруг мокви 21 ТЕЦ, чому їх не чіпають,кацапи в Києві винесли всі !
14.05.2026 18:05 Ответить
Ну і що не прикрито ППО в москві, куди засоби ППО стягнули з усього **********. Коефіціент корисної дії атаки буде мінімальний. Наш час прийде.
14.05.2026 21:47 Ответить
наш час прийде. Коли? коли нас вже не буде?
15.05.2026 01:11 Ответить
Сподіваюсь дожити. Війна така фігня що не знаєш чи наступить для мене завтра. Але планувати все одно треба! Якусь просту і особисту мету. Нехай це навіть ремонт в квартирі...
15.05.2026 06:55 Ответить
Ударить санкциями. Хорошо получается.
14.05.2026 16:14 Ответить
Воює за свою землю, родини, друзів. А не за хрякив, та інших покидьків.
14.05.2026 16:18 Ответить
А вони навпаки, не воюють і живуть своє найкраще життя і ще й палки встромляють в зсу, як думаєш ще довго при такій владі втримається зсу?
14.05.2026 16:34 Ответить
А хто воює за хряків і покидьків, а то вони себе почувають дуже захищеними ?
14.05.2026 17:33 Ответить
його західні шефи ліплять з нього нового Черчиля ))
14.05.2026 16:24 Ответить
Та хай ліплять що завгодно, але ми бачимо, що за матеріал у нас для цього використовують. Мабуть теж самий, що і сибірський скульптор
14.05.2026 16:29 Ответить
Така відповідь уже повинна була бути готова 1 рік тому, якщо не більше - "в конвертах" таємних для бригад і корпусів - на випадок , якщо навіть Зе із бункера дЄрмака перестане відповідати....
14.05.2026 16:14 Ответить
Головне щоби це обговорили, як завжди, в інтернеті , а то ху....ло може образитися, та і фсбшників переважати не по фен-шую буде
14.05.2026 16:15 Ответить
Поїдемо на шашлики як заповідав найвеличніший в 2022 році
14.05.2026 16:16 Ответить
Так зараз вся рекламна компанія по телевізору про шашлики, барбекю, та як котів кормити дорожче чим воїнів. Таке відчуття що рекламну продукцію виготовляє 95 квартал.
14.05.2026 16:22 Ответить
Доручив ...запропонувати... Та летіти вже повинно, віслюк.
14.05.2026 16:16 Ответить
14.05.2026 17:21 Ответить
Зате команду він підбирає талановито ! Взяти хоч Мендель,розпіарена М.Лєвінскі може вести розмови лише про анатомічні особливості Клінтона,а "наша" Мендель- і про анатомічні особливості Зюзіка і про наркологію і про сімейні цінності і про війському стратегію і про світову політику і про те,що робити з Україною! Знай наших!!
14.05.2026 16:17 Ответить
Нарешті! Проснувся і доручив. До цього не доручав. Потреби не було? ... Аби ляпнути...
14.05.2026 16:18 Ответить
Що написано в сценарій, то і каже, звивичка вироблена роками
14.05.2026 16:25 Ответить
формат ответа- игра всем кагалом на пианинке
14.05.2026 16:20 Ответить
За озвученою самим президентом інформацією, у нас має бути понад 3 000 далекобійних ракет. Давайте цими ракетами рознесемо заводи ВПК росії.
14.05.2026 16:21 Ответить
Мало бути вже до Нового 2026 року, але виявилось, упс!, що "фламіндічі" штіллєєрмана як крокодили в армійському анекдоті "зєлєнскій сказал лєтают! Только нізьохонько, нізьохонько..."
14.05.2026 16:44 Ответить
Злі язики кажуть що Керчинський міст навіть не кашляє і має бодрий вигляд..
Чи не занадто близько він до нас розташований? А
Якщо прям його так сильно міфічно захистили, то чому цілі мости на перешийку? А.
А це чотири дороги з мостами та вузькими ділянками, де зруйнувати логістику набагато легше .
15.05.2026 01:09 Ответить
А потім обов'язково тут скажуть "ну вот відітє, ви самі віновати, нарвалісь на отвєтку за отвєтку, нєт чтоби потєрпєть і владімір владіміровіча нє гнєвіть".
14.05.2026 16:21 Ответить
А каков наглый гундосы мародер-шелшьмец7???
300 ярдов отмыл через Фаерпоинт своим обрезанным миндичам и цукерманам, а как ответ на удар - то:
- "ой, гои!!! ракет нет - ну что придумаете???? Может шапками чи салом закидаете"????
14.05.2026 16:22 Ответить
Якщо традиційних двушок на москву вже недостатньо, то можна змінити формат наших колишніх потужно-незламних відповідей і перейти з долярів на золото або діаманти
14.05.2026 16:24 Ответить
надуйте макети фламінго ))
14.05.2026 16:25 Ответить
В качестве ответки долбанут дронами по каким-то бочкам с нефтью и поддадут это как мега Потужный удар возмездия, вот увидите!
14.05.2026 16:30 Ответить
Знаємо , і так майже всі впевнені..
Аби робили діпстрайки відповідно до задіячних коштів, вже б давно перестали працювати всі НПЗ до самого Уралу...
Доречі, чи не занадто близько до нас той Керченський мост ??? Злі язики кажуть, що стоїть собі і навіть не кашляє
15.05.2026 01:06 Ответить
Мразота квартальна. Сотні тисяч вже загинули. Він доручив.
14.05.2026 16:40 Ответить
Ти прої*ав свій формат, ти Лох, і більше ні куя... ЗЕ, Приїжджай на руїни бетону і розкажи сім'ям загиблим під тонами глиб що я не можу ніку вирішувати сам ....Підор мразь Путін радів своєму святу який він створив під час обстрілу, він показав своїм сперматозоiдам кто вiн i кто ти , після випитого бокала шампанського випустив ракети по житловому району. Ти не полководець і не стратег , просто Лох-мажор з банківської...Коли гинуть мирні не винні люди тобі немає виправдання, немає впевненості захисту, крім ******* бабло і прикривати своїх щурів.
14.05.2026 16:46 Ответить
Чи не забагато у вас нарікань держзраднику?
14.05.2026 17:57 Ответить
Памятаєте як зєлєнскій доручив врятувати сержанта Журавля? В цьому вся його справжня сутність. Вже тоді ця "кансєрва" вскрилась...
14.05.2026 16:48 Ответить
+100500!
14.05.2026 17:31 Ответить
А ще лінтінант бакланов в СБУ... а потім настав "вагнергейт" з цемахом... а потім відвод ЗСУ та розмінування... а потім... ...
14.05.2026 18:02 Ответить
А сккільки він Бєні повернув... у-у--
14.05.2026 18:32 Ответить
Так тож татко рідний !!!
15.05.2026 09:55 Ответить
Азовців на Azovsteel ...
Вся Країна волала, робіть шось..
Воно ( єрмачня ) дала обіцянку і .... тягнуло час , щоб населення забуло..

15.05.2026 01:02 Ответить
"мопед не мій!!!! я просто дав об'яву!!" )))
14.05.2026 16:56 Ответить
Я вже зосередився на антибалістичних системах. Роблю велику рогатку. З підручних матеріалів. Грошей від кварталу95 не потребую. Крадіть спокійно й далі, ви наша надія і дороговказуюча звізда.
14.05.2026 17:15 Ответить
Ну, кошти, можливо, залишаться для потреб ЗСУ опісля роздачі продюсерам та ведучім розважальних каналів та передач. Та й на зомбімарафон потрібно, бо рейтинг у т. з. президента падає...
14.05.2026 18:09 Ответить
Таки виділять на резину й мотузку? Навіть і не сподівався.
14.05.2026 18:11 Ответить
Що воно меле? Краще розкажи що тобі Патрушев в Омані пообіцяв за знищення Українського народу.

Знову піар на крові Українського народу. Військові і самі розберуться як воювати.
П.С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
14.05.2026 17:16 Ответить
***** точно не застрелиться бо бункерне сцикло.
14.05.2026 17:42 Ответить
а що укази найвеличнишого вже недіють...зелено кловунське чувирло
14.05.2026 17:18 Ответить
Боже, яка нісенітниця. Яка маячня! Щоб завдати по ворогу удару у відповідь потрібен консіліум, а потім пан президент почухає потилицю і скаже: "Ні, це не підходить." Що це за маразм???!!!
 Я розумію знаю, що він сцикло. Але ж він не військовий! Військові без цього портрета самі не здатні визначити цілі для удару?
Що відбувається?
14.05.2026 17:27 Ответить
Відбувається єрмачатина - всі палки в колеса Силам Оборони.
Включно з розкраданням техніки, траншів, злиття координат цехів та волонтерів, тощо тощо
15.05.2026 00:59 Ответить
Формат відповіді- ******* по москві
14.05.2026 17:30 Ответить
Зеленський доручив. Потужно доручив. Лідер просто. Не то, шо ви.
14.05.2026 17:44 Ответить
Відповіддю може бути ТІЛЬКИ День жалоби за загиблими в москві.
14.05.2026 17:50 Ответить
Лидор не шарит,зачем Залужного снял тогда?Клоун квартальный.
14.05.2026 19:07 Ответить
Радари у нас робили свої і непогані. Замовлення, здебільшого на модернізацію, були з-за кордону.
Але зараз може вже і немає кому - довели до ручки оборонку.
14.05.2026 19:54 Ответить
Ні на що не здатна, чепуха зелена
14.05.2026 20:18 Ответить
****** шапіто95
14.05.2026 22:08 Ответить
Це ШОУ
Це ШОУ
Це ШОУ
Просто балаканина забронбованого цирку...
15.05.2026 00:57 Ответить
не пройшло і 4 роки. Відповіль може бути лише симетрична. Знести 1 підїзд в москві. Але скільки почнеться євросморіду!
15.05.2026 01:14 Ответить
Чим знести? Пісюном?
15.05.2026 09:40 Ответить
 
 