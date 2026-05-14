Зеленский поручил Силам обороны и специальным службам предложить форматы ответа Украины на удар РФ

Президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного Главнокомандующего после массированного российского удара по Киеву в ночь на 14 мая. Он поручил Силам обороны Украины и спецслужбам предложить возможные варианты ответа на этот обстрел.

Детали

"Первым вопросом был подробный доклад наших военных о защитной операции, которая проходила в эти дни, от массированного и фактически непрерывного российского удара, длившегося почти сутки. Это специальная террористическая тактика россиян, которые накапливали дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно рассчитали удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным, а затруднения для нашей ПВО – максимальными", – отметил он.

Всего в ходе массированных атак 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. Процент сбитых дронов у нас составил 94%. Процент сбитых ракет – 73%. Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов, отметил Зеленский.

Радары для защиты неба

Зеленский рассказал, что вместе с военными командующими, министром обороны, министром энергетики и другими привлеченными должностными лицами подробно обсудили существующие потребности наших сил защиты неба и увеличение поставок необходимого оборудования, в частности радаров. По этому поводу были даны конкретные поручения Генеральному штабу Вооруженных Сил, Воздушным силам и Министерству обороны Украины.

"Были доклады и о попаданиях в разных наших регионах: от г.Ривне и Ивано-Франковска до Киева и Харьковщины. Сейчас в Киеве до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушения подъезда жилого дома, который был практически снесен с 1-го по 9-й этаж из-за этой российской атаки. Неизвестна судьба почти 20 человек, которые могли находиться в этом доме. На данный момент известно о семи погибших и 39 раненых только в Киеве. Привлечены все необходимые силы ГСЧС Украины, Национальной полиции, коммунальных и медицинских служб.

Благодарен каждому, кто помогает на местах ударов и спасает людей. Буду говорить подробно и с нашими дипломатами о задачах, которые стоят сегодня в поиске ракет для ПВО. Все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер один, и от достаточного обеспечения наших сил защиты неба будет зависеть, в частности, и оценка работы украинской дипломатии в мае – июне. Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот российский удар", – добавил он.

