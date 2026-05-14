Зеленський доручив Силам оборони та спеціальним службам запропонувати формати відповіді України на удар РФ

Під завалами будинку в Києві можуть бути ще щонайменше 20 людей

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача після масованого російського удару по Києву у ніч на 14 травня. Він доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на цей обстріл.

 Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Першим питанням була детальна доповідь наших військових по захисній операції, яка відбувалася цими днями, від масованого та фактично безперервного російського удару, що тривав майже дві доби. Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО – найбільшими", - зазначив він.

  • Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст, зауважив Зеленський.

Радари для захисту неба

Зеленський розповів, що разом із військовими командувачами, міністром оборони, міністром енергетики та іншими залученими посадовцями детально обговорили наявні потреби наших сил захисту неба та збільшення постачання необхідного обладнання, зокрема радарів. Щодо цього були конкретні доручення Генеральному штабу Збройних Сил, Повітряним силам та Міністерству оборони України.

"Були доповіді й щодо влучань у різних наших регіонах: від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини. Зараз у Києві досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під’їзду житлового будинку, який був практично знесений з 1-го по 9-й поверх через цю російську атаку. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених тільки в Києві. Залучені всі необхідні сили ДСНС України, Національної поліції, комунальних та медичних служб.

Вдячний кожному, хто допомагає на місцях ударів і рятує людей. Буду говорити детально і з нашими дипломатами щодо завдань, які є на сьогодні в пошуку ракет для ППО. Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар", - додав він.

Зеленський Володимир обстріл ППО Ставка війна в Україні
Топ коментарі
+20
чим ? тим шо ти грав на піаніно ?
14.05.2026 16:09 Відповісти
+19
Только массированный удар по москве и питеру, будет равноценным ответом, причем без разбора, все что не прикрыто пво, ЖД вокзалы, мирняк, электростанции, можно что бы ещё случайно пару тройку Дронов в атомные станции прилетели, глобальный массированный удар, всем чем есть
14.05.2026 16:13 Відповісти
+18
Люди гинуть під завалами майже кожен день, а цей не вилазить з за кордону, і в цей самий час в Києві хряка відпускають під заставу, і водносас в'яжуть ветерана поліцаї за те що він кинув в нього яечком, тоді за кого нахер зсу воює? За оцих провладних підарасів у яких в карманах лями грн лежать?!
14.05.2026 16:14 Відповісти
чим ? тим шо ти грав на піаніно ?
14.05.2026 16:09 Відповісти
Якщо збриається ставка з таким запитанням, то вже є чим.... Тут питання тільки в розподілі відповідальності між усіма її учасниками за непросте рішення.
14.05.2026 16:17 Відповісти
Для справки.
Засідання першої ставки відбулося ПІСЛЯ того як кацапів вигнали з Київщини, Харківщини, ...
14.05.2026 17:23 Відповісти
Погана новина чи гарна, а буратінка піариться на усьому, що у новини потрапляє. Намагається тримати рейтинг обома руками.
14.05.2026 17:47 Відповісти
Зіграєш членом на піаніно? Оце твій максимум, яка відповідь може бути по своєму куратору?
14.05.2026 16:10 Відповісти
Формат відповіді - в черговому відосику щось прогундосити і побрехати .
14.05.2026 16:10 Відповісти
Обіцяв же дзеркально! Мав би дотриматись обцянки і цього разу вгатити по цивідьниї кацапах. Нє?
14.05.2026 16:32 Відповісти
Це поверне загиблих від чергових "рішень"?
14.05.2026 16:11 Відповісти
І знову СРАТЬєх зеленський з РНБОУ та СТАВКОЮ, брехливо запетляв отими «пропозиціями», як заєць по степу!!! А ЗСУ, все так марно і чекають 3.000 ракет фламінго з НДКР ????
14.05.2026 16:11 Відповісти
Вже повернувся з Румунії?
14.05.2026 16:13 Відповісти
Вокруг мокви 21 ТЕЦ, чому їх не чіпають,кацапи в Києві винесли всі !
14.05.2026 18:05 Відповісти
Ну і що не прикрито ППО в москві, куди засоби ППО стягнули з усього **********. Коефіціент корисної дії атаки буде мінімальний. Наш час прийде.
14.05.2026 21:47 Відповісти
наш час прийде. Коли? коли нас вже не буде?
15.05.2026 01:11 Відповісти
Сподіваюсь дожити. Війна така фігня що не знаєш чи наступить для мене завтра. Але планувати все одно треба! Якусь просту і особисту мету. Нехай це навіть ремонт в квартирі...
15.05.2026 06:55 Відповісти
Ударить санкциями. Хорошо получается.
14.05.2026 16:14 Відповісти
Люди гинуть під завалами майже кожен день, а цей не вилазить з за кордону, і в цей самий час в Києві хряка відпускають під заставу, і водносас в'яжуть ветерана поліцаї за те що він кинув в нього яечком, тоді за кого нахер зсу воює? За оцих провладних підарасів у яких в карманах лями грн лежать?!
14.05.2026 16:14 Відповісти
Воює за свою землю, родини, друзів. А не за хрякив, та інших покидьків.
14.05.2026 16:18 Відповісти
А вони навпаки, не воюють і живуть своє найкраще життя і ще й палки встромляють в зсу, як думаєш ще довго при такій владі втримається зсу?
14.05.2026 16:34 Відповісти
А хто воює за хряків і покидьків, а то вони себе почувають дуже захищеними ?
14.05.2026 17:33 Відповісти
його західні шефи ліплять з нього нового Черчиля ))
14.05.2026 16:24 Відповісти
Та хай ліплять що завгодно, але ми бачимо, що за матеріал у нас для цього використовують. Мабуть теж самий, що і сибірський скульптор
14.05.2026 16:29 Відповісти
Така відповідь уже повинна була бути готова 1 рік тому, якщо не більше - "в конвертах" таємних для бригад і корпусів - на випадок , якщо навіть Зе із бункера дЄрмака перестане відповідати....
14.05.2026 16:14 Відповісти
Головне щоби це обговорили, як завжди, в інтернеті , а то ху....ло може образитися, та і фсбшників переважати не по фен-шую буде
14.05.2026 16:15 Відповісти
Поїдемо на шашлики як заповідав найвеличніший в 2022 році
14.05.2026 16:16 Відповісти
Так зараз вся рекламна компанія по телевізору про шашлики, барбекю, та як котів кормити дорожче чим воїнів. Таке відчуття що рекламну продукцію виготовляє 95 квартал.
14.05.2026 16:22 Відповісти
Доручив ...запропонувати... Та летіти вже повинно, віслюк.
14.05.2026 16:16 Відповісти
14.05.2026 17:21 Відповісти
Зате команду він підбирає талановито ! Взяти хоч Мендель,розпіарена М.Лєвінскі може вести розмови лише про анатомічні особливості Клінтона,а "наша" Мендель- і про анатомічні особливості Зюзіка і про наркологію і про сімейні цінності і про війському стратегію і про світову політику і про те,що робити з Україною! Знай наших!!
14.05.2026 16:17 Відповісти
Нарешті! Проснувся і доручив. До цього не доручав. Потреби не було? ... Аби ляпнути...
14.05.2026 16:18 Відповісти
Що написано в сценарій, то і каже, звивичка вироблена роками
14.05.2026 16:25 Відповісти
формат ответа- игра всем кагалом на пианинке
14.05.2026 16:20 Відповісти
За озвученою самим президентом інформацією, у нас має бути понад 3 000 далекобійних ракет. Давайте цими ракетами рознесемо заводи ВПК росії.
14.05.2026 16:21 Відповісти
Мало бути вже до Нового 2026 року, але виявилось, упс!, що "фламіндічі" штіллєєрмана як крокодили в армійському анекдоті "зєлєнскій сказал лєтают! Только нізьохонько, нізьохонько..."
14.05.2026 16:44 Відповісти
Злі язики кажуть що Керчинський міст навіть не кашляє і має бодрий вигляд..
Чи не занадто близько він до нас розташований? А
Якщо прям його так сильно міфічно захистили, то чому цілі мости на перешийку? А.
А це чотири дороги з мостами та вузькими ділянками, де зруйнувати логістику набагато легше .
15.05.2026 01:09 Відповісти
А потім обов'язково тут скажуть "ну вот відітє, ви самі віновати, нарвалісь на отвєтку за отвєтку, нєт чтоби потєрпєть і владімір владіміровіча нє гнєвіть".
14.05.2026 16:21 Відповісти
А каков наглый гундосы мародер-шелшьмец7???
300 ярдов отмыл через Фаерпоинт своим обрезанным миндичам и цукерманам, а как ответ на удар - то:
- "ой, гои!!! ракет нет - ну что придумаете???? Может шапками чи салом закидаете"????
14.05.2026 16:22 Відповісти
Якщо традиційних двушок на москву вже недостатньо, то можна змінити формат наших колишніх потужно-незламних відповідей і перейти з долярів на золото або діаманти
14.05.2026 16:24 Відповісти
надуйте макети фламінго ))
14.05.2026 16:25 Відповісти
В качестве ответки долбанут дронами по каким-то бочкам с нефтью и поддадут это как мега Потужный удар возмездия, вот увидите!
14.05.2026 16:30 Відповісти
Знаємо , і так майже всі впевнені..
Аби робили діпстрайки відповідно до задіячних коштів, вже б давно перестали працювати всі НПЗ до самого Уралу...
Доречі, чи не занадто близько до нас той Керченський мост ??? Злі язики кажуть, що стоїть собі і навіть не кашляє
15.05.2026 01:06 Відповісти
Мразота квартальна. Сотні тисяч вже загинули. Він доручив.
14.05.2026 16:40 Відповісти
Ти прої*ав свій формат, ти Лох, і більше ні куя... ЗЕ, Приїжджай на руїни бетону і розкажи сім'ям загиблим під тонами глиб що я не можу ніку вирішувати сам ....Підор мразь Путін радів своєму святу який він створив під час обстрілу, він показав своїм сперматозоiдам кто вiн i кто ти , після випитого бокала шампанського випустив ракети по житловому району. Ти не полководець і не стратег , просто Лох-мажор з банківської...Коли гинуть мирні не винні люди тобі немає виправдання, немає впевненості захисту, крім ******* бабло і прикривати своїх щурів.
14.05.2026 16:46 Відповісти
Чи не забагато у вас нарікань держзраднику?
14.05.2026 17:57 Відповісти
Памятаєте як зєлєнскій доручив врятувати сержанта Журавля? В цьому вся його справжня сутність. Вже тоді ця "кансєрва" вскрилась...
14.05.2026 16:48 Відповісти
+100500!
14.05.2026 17:31 Відповісти
А ще лінтінант бакланов в СБУ... а потім настав "вагнергейт" з цемахом... а потім відвод ЗСУ та розмінування... а потім... ...
14.05.2026 18:02 Відповісти
А сккільки він Бєні повернув... у-у--
14.05.2026 18:32 Відповісти
Азовців на Azovsteel ...
Вся Країна волала, робіть шось..
Воно ( єрмачня ) дала обіцянку і .... тягнуло час , щоб населення забуло..

15.05.2026 01:02 Відповісти
"мопед не мій!!!! я просто дав об'яву!!" )))
14.05.2026 16:56 Відповісти
Я вже зосередився на антибалістичних системах. Роблю велику рогатку. З підручних матеріалів. Грошей від кварталу95 не потребую. Крадіть спокійно й далі, ви наша надія і дороговказуюча звізда.
14.05.2026 17:15 Відповісти
Ну, кошти, можливо, залишаться для потреб ЗСУ опісля роздачі продюсерам та ведучім розважальних каналів та передач. Та й на зомбімарафон потрібно, бо рейтинг у т. з. президента падає...
14.05.2026 18:09 Відповісти
Таки виділять на резину й мотузку? Навіть і не сподівався.
14.05.2026 18:11 Відповісти
Що воно меле? Краще розкажи що тобі Патрушев в Омані пообіцяв за знищення Українського народу.

Знову піар на крові Українського народу. Військові і самі розберуться як воювати.
П.С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
14.05.2026 17:16 Відповісти
***** точно не застрелиться бо бункерне сцикло.
14.05.2026 17:42 Відповісти
а що укази найвеличнишого вже недіють...зелено кловунське чувирло
14.05.2026 17:18 Відповісти
Боже, яка нісенітниця. Яка маячня! Щоб завдати по ворогу удару у відповідь потрібен консіліум, а потім пан президент почухає потилицю і скаже: "Ні, це не підходить." Що це за маразм???!!!
 Я розумію знаю, що він сцикло. Але ж він не військовий! Військові без цього портрета самі не здатні визначити цілі для удару?
Що відбувається?
14.05.2026 17:27 Відповісти
Відбувається єрмачатина - всі палки в колеса Силам Оборони.
Включно з розкраданням техніки, траншів, злиття координат цехів та волонтерів, тощо тощо
15.05.2026 00:59 Відповісти
Формат відповіді- ******* по москві
14.05.2026 17:30 Відповісти
Зеленський доручив. Потужно доручив. Лідер просто. Не то, шо ви.
14.05.2026 17:44 Відповісти
Відповіддю може бути ТІЛЬКИ День жалоби за загиблими в москві.
14.05.2026 17:50 Відповісти
Лидор не шарит,зачем Залужного снял тогда?Клоун квартальный.
14.05.2026 19:07 Відповісти
Радари у нас робили свої і непогані. Замовлення, здебільшого на модернізацію, були з-за кордону.
Але зараз може вже і немає кому - довели до ручки оборонку.
14.05.2026 19:54 Відповісти
Ні на що не здатна, чепуха зелена
14.05.2026 20:18 Відповісти
****** шапіто95
14.05.2026 22:08 Відповісти
Це ШОУ
Це ШОУ
Це ШОУ
Просто балаканина забронбованого цирку...
15.05.2026 00:57 Відповісти
не пройшло і 4 роки. Відповіль може бути лише симетрична. Знести 1 підїзд в москві. Але скільки почнеться євросморіду!
15.05.2026 01:14 Відповісти
 
 