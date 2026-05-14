Зеленський доручив Силам оборони та спеціальним службам запропонувати формати відповіді України на удар РФ

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача після масованого російського удару по Києву у ніч на 14 травня. Він доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на цей обстріл.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Першим питанням була детальна доповідь наших військових по захисній операції, яка відбувалася цими днями, від масованого та фактично безперервного російського удару, що тривав майже дві доби. Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО – найбільшими", - зазначив він.

Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст, зауважив Зеленський.

Радари для захисту неба

Зеленський розповів, що разом із військовими командувачами, міністром оборони, міністром енергетики та іншими залученими посадовцями детально обговорили наявні потреби наших сил захисту неба та збільшення постачання необхідного обладнання, зокрема радарів. Щодо цього були конкретні доручення Генеральному штабу Збройних Сил, Повітряним силам та Міністерству оборони України.

"Були доповіді й щодо влучань у різних наших регіонах: від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини. Зараз у Києві досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування під’їзду житлового будинку, який був практично знесений з 1-го по 9-й поверх через цю російську атаку. Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених тільки в Києві. Залучені всі необхідні сили ДСНС України, Національної поліції, комунальних та медичних служб.

Вдячний кожному, хто допомагає на місцях ударів і рятує людей. Буду говорити детально і з нашими дипломатами щодо завдань, які є на сьогодні в пошуку ракет для ППО. Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар", - додав він.

