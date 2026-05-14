Мерц про обстріл України: Росія робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія останніми атаками на Україну робить ставку на продовження ескалації, а не на мирні переговори.

Про це Мерц написав у четвер в соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.

Реакція Німеччини

"Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори", - зауважив канцлер Німеччини.

Мерц висловив подальшу підтримку Україні.

"Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну", - додав політик.

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.

Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

