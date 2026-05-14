Мерц про обстріл України: Росія робить ставку на ескалацію, а не на переговори
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія останніми атаками на Україну робить ставку на продовження ескалації, а не на мирні переговори.
Про це Мерц написав у четвер в соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.
Реакція Німеччини
"Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори", - зауважив канцлер Німеччини.
Мерц висловив подальшу підтримку Україні.
"Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну", - додав політик.
Ракетна атака РФ на Київ 14 травня
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
-
Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Besya #602532
показати весь коментар14.05.2026 21:33 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
stanis nasvaiko
показати весь коментар14.05.2026 22:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Besya #602532
показати весь коментар14.05.2026 22:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар15.05.2026 00:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Malloy Kumpfer
показати весь коментар14.05.2026 22:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Az AZLK
показати весь коментар15.05.2026 00:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль