Мерц про обстріл України: Росія робить ставку на ескалацію, а не на переговори

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія останніми атаками на Україну робить ставку на продовження ескалації, а не на мирні переговори.

Про це Мерц написав у четвер в соцмережі Х, пише Цензор.НЕТ.

Реакція Німеччини

"Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори", - зауважив канцлер Німеччини.

Мерц висловив подальшу підтримку Україні.

"Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну", - додав політик.

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

  • Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

обстріл (33938) путін володимир (25363) війна в Україні (8304) Мерц Фрідріх (434)
Дійсно, напад на суверенну державу з територіальними вимогами то ж ставка на мир. Заяви політиків часом викликають м'яко кажучи шок🤬
14.05.2026 21:33 Відповісти
Цей Мерц просто містер Очевидність.
14.05.2026 22:07 Відповісти
Ви уявляєте яким він ще стане коли піде з посади. Стане супер ексом 😸. Відомо ж що сила політиків розкривається на повну тільки з виходом на пенсію 😎😸.
14.05.2026 22:20 Відповісти
Потужність по європейськи !!! 💪🏻💪🏻💪🏻 ПоТужаться разом!! ПоТужаться сильно! Героїчно незламно
15.05.2026 00:55 Відповісти
Вы гонца выбирайте. А то ***** сам за вас выберет, а потом перед фактом поставит.
14.05.2026 22:22 Відповісти
І.... Це вже сотий чи вісімдесятий раз, коли всі констатують - що рашка хоче вбивати, воювати , руйнувати...
15.05.2026 00:54 Відповісти
 
 