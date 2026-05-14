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ДСНС показали болючі кадри вилучення тіла дитини з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Києві. ВIДЕО

У Києві кількість загиблих внаслідок російської атаки 14 травня зросла до 13 осіб.

Про це повідомили у ДСНС Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок російського удару по столиці в ніч на 14 травня, з них –– 2 дітей.

Розбір завалів та пошук людей триває безперервно. Інформація оновлюється, додали в ДСНС.

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Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

  • Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

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Топ коментарі
+30
Найпекельнійше пекло кожному лаптерилому від малого до старого!
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14.05.2026 22:09 Відповісти
+16
I до десятого колiна.
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14.05.2026 22:30 Відповісти
+9
О дэрьмаківська ботва вилізла.
єрмак=путін, обидва ненавидять Україну.
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14.05.2026 23:09 Відповісти

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