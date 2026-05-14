ДСНС показали болючі кадри вилучення тіла дитини з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Києві. ВIДЕО
У Києві кількість загиблих внаслідок російської атаки 14 травня зросла до 13 осіб.
Про це повідомили у ДСНС Києва, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наразі відомо про 13 загиблих внаслідок російського удару по столиці в ніч на 14 травня, з них –– 2 дітей.
Розбір завалів та пошук людей триває безперервно. Інформація оновлюється, додали в ДСНС.
Ракетна атака РФ на Київ 14 травня
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
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Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.
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єрмак=путін, обидва ненавидять Україну.