Поки Лавров відвідував Делі, Росія вбивала дітей в Україні, - Кислиця

На тлі дипломатичних зустрічей Росії її війська продовжують здійснювати смертельні атаки проти мирного населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця у своєму дописі у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кислиця звернув увагу на символічний збіг між дипломатичними зустрічами представників Індії з російським керівництвом і масштабними ударами РФ по Україні.

За його словами, у день візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок якого було уражено дитячу лікарню "Охматдит".

Аналогічну паралель Кислиця провів і щодо візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Нью-Делі: саме цього дня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів ракетами та дронами по Україні, внаслідок чого загинули мирні жителі, зокрема діти, та були зруйновані житлові будинки.

Дипломат наголосив, що такі збіги змушують уважніше оцінювати російсько-індійський порядок денний, підкресливши, що йдеться про неспровоковану агресивну війну Росії проти України.

"Чи варто нам уважніше стежити за російсько-індійським порядком денним? І до слова: ця "ситуація в Україні" – це неспровокована й несправедлива агресивна війна проти України, яку веде "особливий і привілейований партнер Індії" – Росія", – написав Кислиця.

Моді підтвердив стратегічне партнерство з РФ після зустрічі з Лавровим

Прем’єр-міністр Індії Моді повідомив про зустріч із главою МЗС Росії Лавровим, зазначивши, що сторони обговорили розвиток "особливого і привілейованого стратегічного партнерства" між двома державами.

За словами Моді, під час переговорів також порушувалися регіональні та глобальні питання, зокрема війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході. Індійський прем’єр підтвердив підтримку мирних зусиль, спрямованих на врегулювання міжнародних конфліктів.

Індія офіційно продовжує дотримуватися нейтральної позиції щодо російської агресії проти України та не засуджує Москву на міжнародних платформах.

Водночас країна залишається одним із ключових покупців російської нафти, хоча після посилення тиску з боку США на початку 2026 року обсяги закупівель були суттєво скорочені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві протягом ночі тривала пошукова операція: 24 людини загинули, серед них 3 дитини. ФОТОрепортаж