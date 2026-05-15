Поки Лавров відвідував Делі, Росія вбивала дітей в Україні, - Кислиця

Кислиця провів паралель між контактами Індії з РФ та масованими атаками по Україні

На тлі дипломатичних зустрічей Росії її війська продовжують здійснювати смертельні атаки проти мирного населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця у своєму дописі у соцмережі Х.

Кислиця звернув увагу на символічний збіг між дипломатичними зустрічами представників Індії з російським керівництвом і масштабними ударами РФ по Україні.

За його словами, у день візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви Росія завдала ракетного удару по Києву, внаслідок якого було уражено дитячу лікарню "Охматдит".

Аналогічну паралель Кислиця провів і щодо візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Нью-Делі: саме цього дня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів ракетами та дронами по Україні, внаслідок чого загинули мирні жителі, зокрема діти, та були зруйновані житлові будинки.

Дипломат наголосив, що такі збіги змушують уважніше оцінювати російсько-індійський порядок денний, підкресливши, що йдеться про неспровоковану агресивну війну Росії проти України.

"Чи варто нам уважніше стежити за російсько-індійським порядком денним? І до слова: ця "ситуація в Україні" – це неспровокована й несправедлива агресивна війна проти України, яку веде "особливий і привілейований партнер Індії" – Росія", – написав Кислиця.

Моді підтвердив стратегічне партнерство з РФ після зустрічі з Лавровим

Прем’єр-міністр Індії Моді повідомив про зустріч із главою МЗС Росії Лавровим, зазначивши, що сторони обговорили розвиток "особливого і привілейованого стратегічного партнерства" між двома державами.

За словами Моді, під час переговорів також порушувалися регіональні та глобальні питання, зокрема війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході. Індійський прем’єр підтвердив підтримку мирних зусиль, спрямованих на врегулювання міжнародних конфліктів.

Індія офіційно продовжує дотримуватися нейтральної позиції щодо російської агресії проти України та не засуджує Москву на міжнародних платформах.

Водночас країна залишається одним із ключових покупців російської нафти, хоча після посилення тиску з боку США на початку 2026 року обсяги закупівель були суттєво скорочені.

Давров обговорював кількість індусів в Україні?
15.05.2026 06:56
Індусам - пох...., кобилі - пох......
Для кого нах. ці такі заяви??????
15.05.2026 06:48
Поки весь світ попереджав що кацапи збираються напасти на Україну, Зеленський та його братва виділяла гроші на дороги. "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги". (с) https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZZvEJ6nE-1****************************************-yeKn8HRCY81CkRyB_PY7ADoK4Qhvz0eWFX2fZuj1zFDcqoRyGMZfZjcxATobQAeeY9DFLK2dajUv8SsfHzK6EXG73bk3FkbzCFJZxaQc5EaP6I7TyC2n3w6Shg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський 18.02.2022.
15.05.2026 07:09
15.05.2026 06:48
такі заяви постійно потрібно робити. і не тільки нашим дипломатам, а й закордонним теж. такі заяви потрібні для того, щоб макати в гімно тих, хто з кацапами лобизається. як кажуть, вода камінь точить. тож наявність подібних заяв у тисячі разів краще, ніж взагалі їх відстутність. мовчати про таке не можна. і чим більше буде таких заяв, то з часом ручкатися з кацапами і приймати їхні делегації будуть хіба що комуняки із КНДР. і те, чому сьогодні так є, то тут є і вина наших дипломатів - недопрацювали чи взагалі погано працювали у цьому напрямку.
15.05.2026 12:07
То маме тому з країни-привілійованого партнера росії завозять мігрантів аби тут було кому допомогати росії з середини України?
Пане Кислиця, кому ви це кажете? Вас хтось почує?
То навіщо все це? Не вірю, що ви не розумієте, що всі подібні заяви дратують людей, бо вони ніким не почуті і враження таке, що і не було такої мети.
15.05.2026 06:52
Помилка : То може тому......далі по тексту.
15.05.2026 08:23
Вже пора знищувати всіх воєних злочинців починаючи від путіна ,лаврова ітд ,терорист бен ладен убив тисячі людей ,а кривавий терорист путін убив сотні тисяч невинних людей ,на жаль Індія як і Китай підтримує злочинний терористичний режим расеї.
15.05.2026 06:52
про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця у своєму дописі у соцмережі Х. 🤮🤮🤮🤮🤮
15.05.2026 07:07
15.05.2026 07:09
Індія літаки в москалів купує і купувала.І має тісні стосунки з москалями.
15.05.2026 07:11
А в світі немає чіткої привязки РФ=нацизм та фашизм. Вся зеленеа банда, МЗС, діпломати, Сівуха, Кислиця або свідомо уникають або нам заборонили друзі з Близького сходу.
15.05.2026 07:16
Лаврова и прочую шайку следует объявить военными преступниками и ликвидировать. Вот этого они очень бы испугались.
15.05.2026 07:32
Коняка їде дружити з індусами, а індуси їдуть до України.Невде він дозволяє їм проходити через наш кордон?
А наш індус поїхав до Румунії.
Кацапам ніколи не буде прощення за ці злочини проти українців. Ніколи. Кацапи - не люди, це потвори в обліку людини. Найгірше, що є на Землі - кацап!
15.05.2026 08:06
поки просроченные сидели в Бухаресте или за Киевом , Киев бомбили. Привязать их к батареям и менять каждые 3 часа их места пребывания
15.05.2026 09:52
 
 