РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
5 818 8

129 ОВМБр освободила Отрадное в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Силы обороны провели успешную операцию и освободили Отрадное в Харьковской области. Населенный пункт и окрестности полностью возвращены под контроль Украины, противник понес потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате спланированной операции Силы обороны провели зачистку и вернули под полный контроль населенный пункт Отрадное и его окрестности", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта отмечают, что новые тактики войны приносят результат, в обороне враг понес значительные потери, а кто сумел - спасался бегством.

"129 ОВМБр продолжает освобождать украинскую землю от кацапской наволочи", - подчеркнули в проекте.

Обновление карты

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись возле Закитного в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

освобождение (563) Харьковская область (2651) Купянский район (733) Отрадное (6) DeepState (542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
15.05.2026 08:44 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.05.2026 08:47 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
15.05.2026 08:49 Ответить
Нарешті)
показать весь комментарий
15.05.2026 08:59 Ответить
Хтось нижче неодмінно має сказати про "ето одін раз било, а вообщє-то русскіє только наступают" і "про цєну освобождєнія нє задумивалісь"?
показать весь комментарий
15.05.2026 09:18 Ответить
Знову зрада? То що треба було робити?:
- нічого - це зрада по твоєму
- звільняти - це зрада по твоєму
- віддавати - це зрада по твоєму
показать весь комментарий
15.05.2026 11:48 Ответить
Тобто Сирський не є агентом кремля?
показать весь комментарий
15.05.2026 15:18 Ответить
Как видишь
показать весь комментарий
15.05.2026 22:49 Ответить
 
 