129 ОВМБр освободила Отрадное в Харьковской области, - DeepState. КАРТА

Силы обороны провели успешную операцию и освободили Отрадное в Харьковской области. Населенный пункт и окрестности полностью возвращены под контроль Украины, противник понес потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

"В результате спланированной операции Силы обороны провели зачистку и вернули под полный контроль населенный пункт Отрадное и его окрестности", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта отмечают, что новые тактики войны приносят результат, в обороне враг понес значительные потери, а кто сумел - спасался бегством.

"129 ОВМБр продолжает освобождать украинскую землю от кацапской наволочи", - подчеркнули в проекте.

