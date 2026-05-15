129 ОВМБр освободила Отрадное в Харьковской области, - DeepState. КАРТА
Силы обороны провели успешную операцию и освободили Отрадное в Харьковской области. Населенный пункт и окрестности полностью возвращены под контроль Украины, противник понес потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.
"В результате спланированной операции Силы обороны провели зачистку и вернули под полный контроль населенный пункт Отрадное и его окрестности", - говорится в сообщении.
Аналитики проекта отмечают, что новые тактики войны приносят результат, в обороне враг понес значительные потери, а кто сумел - спасался бегством.
"129 ОВМБр продолжает освобождать украинскую землю от кацапской наволочи", - подчеркнули в проекте.
