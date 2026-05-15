129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони провели успішну операцію та звільнили Одрадне на Харківщині. Населений пункт і околиці повністю повернуті під контроль України, противник зазнав втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

"В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають, що нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог зазнав значних втрат, а хто зумів - рятувався втечею.

"129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі", - підкреслили у проєкті.

