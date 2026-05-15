6 822 10
129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині, - DeepState. КАРТА
Сили оборони провели успішну операцію та звільнили Одрадне на Харківщині. Населений пункт і околиці повністю повернуті під контроль України, противник зазнав втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
"В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці", - йдеться в повідомленні.
Аналітики проєкту зазначають, що нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог зазнав значних втрат, а хто зумів - рятувався втечею.
"129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі", - підкреслили у проєкті.
Оновлення карти
Топ коментарі
+17 Pawlo Kit
показати весь коментар15.05.2026 08:49 Відповісти Посилання
+5 Nika Vesela
показати весь коментар15.05.2026 08:44 Відповісти Посилання
+3 ола жмуд
показати весь коментар15.05.2026 08:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- нічого - це зрада по твоєму
- звільняти - це зрада по твоєму
- віддавати - це зрада по твоєму