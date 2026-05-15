129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони провели успішну операцію та звільнили Одрадне на Харківщині. Населений пункт і околиці повністю повернуті під контроль України, противник зазнав втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

"В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають, що нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог зазнав значних втрат, а хто зумів - рятувався втечею.

"129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі", - підкреслили у проєкті.

Оновлення карти

Героям слава!!!
15.05.2026 08:49 Відповісти
🙏🙏🙏
15.05.2026 08:44 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.05.2026 08:47 Відповісти
15.05.2026 08:59
Хтось нижче неодмінно має сказати про "ето одін раз било, а вообщє-то русскіє только наступают" і "про цєну освобождєнія нє задумивалісь"?
15.05.2026 09:18
Знову зрада? То що треба було робити?:
- нічого - це зрада по твоєму
- звільняти - це зрада по твоєму
- віддавати - це зрада по твоєму
15.05.2026 11:48
Это сарказм если ты не понял
16.05.2026 10:23
Тобто Сирський не є агентом кремля?
15.05.2026 15:18
Как видишь
15.05.2026 22:49
Так и хочется подсказать госдуме рф, чтобы она срочно внесла в Уголовный кодекс статью о том, что публичное произнесение или написание в соцсетях фраз «российскими войсками взят Купянск», «занята Николаевка» и «освобождена Малая Токмачка» следует приравнять к дискредитации российской армии и нещадно карать за это сроками заключения от 10 до 25 лет...
16.05.2026 07:50
 
 