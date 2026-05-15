Новости Подделка документов
В Днепре будут судить мужчину, обещавшего "решить вопрос" с ВЛК за 16 тысяч долларов

В Днепре предстанет перед судом мужчина, которого обвиняют в вымогательстве 16 тысяч долларов за оказание влияния на решение военно-медицинской комиссии.

По данным следствия, обвиняемый пообещал мужчине призывного возраста договориться с должностными лицами ВЛК о получении заключения о негодности к военной службе.

Что известно

Мужчину задержали во время получения первой части денег - 11 тысяч долларов.

Прокуроры Западной окружной прокуратуры города Днепра уже направили обвинительный акт в суд.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Читайте: Председатель ВЛК задержан в Закарпатье: у него изъято около 11 млн грн наличными, - ГБР

Жадоба згубила.
15.05.2026 18:26 Ответить
А я, "наивный", сподивався, шо мени п. А за бесплатно, подтвердят) Особо, мне это не сильно нужно, но оставалась призрачная надежда на "честность"
15.05.2026 19:10 Ответить
Нєфіг ціни збивати
15.05.2026 21:20 Ответить
Дерьмак міліарди вивів в кацапію в все рк
15.05.2026 22:23 Ответить
 
 