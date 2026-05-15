В Днепре будут судить мужчину, обещавшего "решить вопрос" с ВЛК за 16 тысяч долларов

В Днепре предстанет перед судом мужчина, которого обвиняют в вымогательстве 16 тысяч долларов за оказание влияния на решение военно-медицинской комиссии.

По данным следствия, обвиняемый пообещал мужчине призывного возраста договориться с должностными лицами ВЛК о получении заключения о негодности к военной службе.

Мужчину задержали во время получения первой части денег - 11 тысяч долларов.

Прокуроры Западной окружной прокуратуры города Днепра уже направили обвинительный акт в суд.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

