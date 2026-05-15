У Дніпрі судитимуть чоловіка, який обіцяв "вирішити питання" з ВЛК за 16 тисяч доларів
У Дніпрі судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вимаганні 16 тисяч доларів за вплив на рішення військово-лікарської комісії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура.
За даними слідства, обвинувачений пообіцяв чоловіку призовного віку домовитися з посадовцями ВЛК щодо отримання висновку про непридатність до військової служби.
Що відомо
Чоловіка затримали під час отримання першої частини грошей – 11 тисяч доларів.
Прокурори Західної окружної прокуратури міста Дніпра вже скерували обвинувальний акт до суду.
Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
