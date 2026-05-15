У Дніпрі судитимуть чоловіка, який обіцяв "вирішити питання" з ВЛК за 16 тисяч доларів

У Дніпрі судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вимаганні 16 тисяч доларів за вплив на рішення військово-лікарської комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений пообіцяв чоловіку призовного віку домовитися з посадовцями ВЛК щодо отримання висновку про непридатність до військової служби.

Що відомо

Чоловіка затримали під час отримання першої частини грошей – 11 тисяч доларів.

Прокурори Західної окружної прокуратури міста Дніпра вже скерували обвинувальний акт до суду.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Жадоба згубила.
15.05.2026 18:26 Відповісти
А я, "наивный", сподивався, шо мени п. А за бесплатно, подтвердят) Особо, мне это не сильно нужно, но оставалась призрачная надежда на "честность"
15.05.2026 19:10 Відповісти
Нєфіг ціни збивати
15.05.2026 21:20 Відповісти
Дерьмак міліарди вивів в кацапію в все рк
15.05.2026 22:23 Відповісти
 
 