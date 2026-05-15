У Дніпрі судитимуть чоловіка, який обіцяв "вирішити питання" з ВЛК за 16 тисяч доларів

У Дніпрі судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вимаганні 16 тисяч доларів за вплив на рішення військово-лікарської комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, обвинувачений пообіцяв чоловіку призовного віку домовитися з посадовцями ВЛК щодо отримання висновку про непридатність до військової служби.

Що відомо

Чоловіка затримали під час отримання першої частини грошей – 11 тисяч доларів.

Прокурори Західної окружної прокуратури міста Дніпра вже скерували обвинувальний акт до суду.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Читайте: Голову ВЛК затримано на Закарпатті: у нього вилучено близько 11 млн грн готівки, - ДБР