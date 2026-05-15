Более 40 ударов нанесли россияне по Днепропетровщине: двое раненых

В течение дня 15 мая российские войска почти 40 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне обстреливали Никополь, Червоногригоровскую, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады.

Повреждены грузовые и легковые автомобили, хозяйственные постройки.

В результате ударов ранены два человека. Мужчины 64 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

В Синельниковском районе враг наносил удары по Покровской и Славянской громадам. Поврежден частный дом.