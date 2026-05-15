Понад 40 ударів завдали росіяни по Дніпропетровщині: двоє поранених

Упродовж дня 15 травня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Понівечені вантажні і легкові автівки, господарчі споруди.

Унаслідок ударів поранені двоє людей. Чоловіки 64 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.

Синельниківський район

На Синельниківщині ворог бив по Покровській та Слов’янській громадах. Пошкоджено приватний будинок.

