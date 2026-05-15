Понад 40 ударів завдали росіяни по Дніпропетровщині: двоє поранених
Упродовж дня 15 травня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Понівечені вантажні і легкові автівки, господарчі споруди.
Унаслідок ударів поранені двоє людей. Чоловіки 64 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.
Синельниківський район
На Синельниківщині ворог бив по Покровській та Слов’янській громадах. Пошкоджено приватний будинок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль