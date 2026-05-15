Враг атаковал дронами Харьков: пострадала женщина

Вечером 15 мая российские войска атаковали дронами два района Харькова. Пострадал один человек.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки дронов

"Враг нанес удар по Новобаварскому району Харькова. Возник пожар", - написал Синегубов в 19:53.

На месте работают пожарные ГСЧС.

Мэр Терехов уточнил, что попадание произошло в неработающее предприятие.

Также враг нанес удар по Основянскому району, в результате чего пострадала 33-летняя женщина. Ее госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Смотрите также: Россия массированно атаковала Харьков дронами: 28 человек пострадали, среди них - трое детей (обновлено). ФОТО