Враг атаковал дронами Харьков: пострадала женщина
Вечером 15 мая российские войска атаковали дронами два района Харькова. Пострадал один человек.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки дронов
"Враг нанес удар по Новобаварскому району Харькова. Возник пожар", - написал Синегубов в 19:53.
На месте работают пожарные ГСЧС.
Мэр Терехов уточнил, что попадание произошло в неработающее предприятие.
Также враг нанес удар по Основянскому району, в результате чего пострадала 33-летняя женщина. Ее госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
