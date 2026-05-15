Ворог атакував дронами Харків: постраждала жінка

Ввечері 15 травня російські війська атакували дронами два райони Харкова. Постраждала одна людина.

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки дронів

"Ворог завдав удару по Новобаварському району Харкова. Спалахнула пожежа", - написав Синєгубов о 19:53.

На місці працюють вогнеборці ДСНС.

Міський голова Терехов уточнив, що влучання сталося у непрацююче підприємство.

Також ворог вдарив по Основʼянському району, внаслідок чого постраждала 33-річна жінка. Її госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

