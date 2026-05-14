Росія масовано атакувала Харків дронами: 28 людей постраждали, серед них - троє дітей (оновлено). ФОТО

У ніч на 14 травня та вранці російські війська здійснили серію ударів безпілотниками по Харкову, завдавши пошкоджень цивільній інфраструктурі в кількох районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У Шевченківському районі - найбільше постраждалих

Унаслідок ранкового удару БпЛА по Шевченківському району по медичну допомогу звернулися щонайменше 14 людей. Дванадцятьох постраждалих госпіталізували, у всіх діагностовано вибухові травми. Двоє перебувають у важкому стані.

Згодом Синєгубов повідомив що у Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей: 10 жінок і 5 чоловіків.



"Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, троє з них - у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати їхній стан і надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У Салтівському районі постраждали семеро жінок

У Салтівському районі внаслідок атаки постраждали семеро жінок віком від 37 до 74 років. Двоє отримали вибухові травми, порізи склом та забої, решта зазнали гострої реакції на стрес. Усі отримали необхідну допомогу.

Згодом стало відомо, про збільшення кількості постраждалих.

"У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років.



Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, зокрема в дітей, діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці", - розповів Синєгубов.

Нічні удари також зафіксували в інших районах

В Основ’янському районі через удар БпЛА пошкоджено три автомобілі в гаражному кооперативі, а в Холодногірському районі постраждало скління житлового будинку.

На місцях обстрілів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.

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