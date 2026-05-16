РФ атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Российские войска наносят удары по Украине с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

Несколько вражеских БПЛА в Черниговской области в районе Прилук, - сообщалось в 23:07.

Группа ударных БПЛА курсом на Кривой Рог, - сообщалось в 23:10.

Ударный БПЛА вблизи Харькова, в районе аэропорта, - сообщалось в 23:11.

Группа ударных БПЛА с севера курсом на Харьков, - сообщалось в 23:33.

Ударные БПЛА в районе Кривого Рога, - сообщалось в 23:33.

Группа ударных БПЛА вошла в Запорожскую область курсом на Днепропетровск, - сообщалось в 23:56.

Новые группы ударных БПЛА из Белгородской обл. входят в Сумскую обл., - сообщалось в 23:58.

