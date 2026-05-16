РФ атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Российские войска наносят удары по Украине с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
Несколько вражеских БПЛА в Черниговской области в районе Прилук, - сообщалось в 23:07.
Группа ударных БПЛА курсом на Кривой Рог, - сообщалось в 23:10.
Ударный БПЛА вблизи Харькова, в районе аэропорта, - сообщалось в 23:11.
Группа ударных БПЛА с севера курсом на Харьков, - сообщалось в 23:33.
Ударные БПЛА в районе Кривого Рога, - сообщалось в 23:33.
Группа ударных БПЛА вошла в Запорожскую область курсом на Днепропетровск, - сообщалось в 23:56.
Новые группы ударных БПЛА из Белгородской обл. входят в Сумскую обл., - сообщалось в 23:58.
Будьте ви прокляті , кляті москалі разом із ху@лом 😡