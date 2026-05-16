РФ атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська здійснюють атаку на Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

Декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині в районі Прилук, - повідомлялося о 23:07.

Група ударних БпЛА курсом на Кривий Ріг, - повідомлялося о 23:10.

Ударний БпЛА поблизу Харкова, в районі аеропорту, - повідомлялося о 23:11.

Група ударних БпЛА з півночі курсом на Харків, - повідомлялося о 23:33.

Ударні БпЛА в районі Кривого Рогу, - повідомлялося о 23:33.

Група ударних БпЛА увійшла в Запорізьку область курс на Дніпропетровську, - повідомлялося о 23:56.

Нові групи ударних БпЛА із Бєлгородської обл. входять в Сумську обл, - повідомлялося о 23:58.

Оновлення

  • Група ударних БпЛА на Сумщині, прямує на захід в районі Лебедин-Тростянець-Гадяч, - повідомлялося о 00:26.
  • Група ударних БпЛА увійшла на Донеччину в районі Слов"янська, курс в напрямку Павлограда, - повідомлялося о 00:56.
  • БпЛА із Сумщини в Полтавській обл., курс західний, - повідомлялося о 00:57.
  • Нова група ударних БпЛА на півночі Харківщини, - повідомлялося о 00:58.
  • Нова група ударних БпЛА на Сумщині (західніше м.Суми) курс західний,-повідомлялося о 01:07.

Оновлення

  • БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомлялося о 02:02.
  • Нова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря прямує в бік Одещини/Миколаївщини, - повідомлялося о 02:03.
  • Нові БпЛА на Сумщині курс західний, - повідомлялося о 02:04. 

Поки Москва щоночі не буде охоплена пожежами від українських безпілотників - путін буде і далі гратися в «спецоперацию».
16.05.2026 00:26 Відповісти
Кацапня чортова , як завжди , літає !
Будьте ви прокляті , кляті москалі разом із ху@лом 😡
16.05.2026 00:28 Відповісти
 
 