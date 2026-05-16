РФ атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська здійснюють атаку на Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
Декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині в районі Прилук, - повідомлялося о 23:07.
Група ударних БпЛА курсом на Кривий Ріг, - повідомлялося о 23:10.
Ударний БпЛА поблизу Харкова, в районі аеропорту, - повідомлялося о 23:11.
Група ударних БпЛА з півночі курсом на Харків, - повідомлялося о 23:33.
Ударні БпЛА в районі Кривого Рогу, - повідомлялося о 23:33.
Група ударних БпЛА увійшла в Запорізьку область курс на Дніпропетровську, - повідомлялося о 23:56.
Нові групи ударних БпЛА із Бєлгородської обл. входять в Сумську обл, - повідомлялося о 23:58.
Оновлення
- Група ударних БпЛА на Сумщині, прямує на захід в районі Лебедин-Тростянець-Гадяч, - повідомлялося о 00:26.
- Група ударних БпЛА увійшла на Донеччину в районі Слов"янська, курс в напрямку Павлограда, - повідомлялося о 00:56.
- БпЛА із Сумщини в Полтавській обл., курс західний, - повідомлялося о 00:57.
- Нова група ударних БпЛА на півночі Харківщини, - повідомлялося о 00:58.
- Нова група ударних БпЛА на Сумщині (західніше м.Суми) курс західний,-повідомлялося о 01:07.
Оновлення
- БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомлялося о 02:02.
- Нова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря прямує в бік Одещини/Миколаївщини, - повідомлялося о 02:03.
- Нові БпЛА на Сумщині курс західний, - повідомлялося о 02:04.
