РФ випустила 6 ракет та 141 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 131 ціль. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 15 травня російські війська випустили по Україні ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакував ворог?

Так, РФ випустила 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря та одну протикорабельну ракету Х-35 з окупованого Криму.

Ворог також випустив 141 БпЛА із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Читайте: На Запоріжжі внаслідок атак РФ загинула людина: за добу 772 удари по області

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака російських військ триває - у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію: 24 загиблих, 48 травмованих. ФОТО