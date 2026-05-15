УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 278 1

РФ випустила 6 ракет та 141 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 131 ціль. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 15 травня 2026 року: як відпрацювала ППО?

У ніч на 15 травня російські війська випустили по Україні ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакував ворог?

Так, РФ випустила 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря та одну протикорабельну ракету Х-35 з окупованого Криму.

Ворог також випустив 141 БпЛА із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Читайте: На Запоріжжі внаслідок атак РФ загинула людина: за добу 772 удари по області

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака російських військ триває - у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію: 24 загиблих, 48 травмованих. ФОТО

Обстріл 15 травня 2026 року: як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (33976) ППО (4115) Повітряні сили (3403)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого, як кацапи вже демілітаризувалися! Пуляють вже Х-31П і Х-35, що є дуже дорогими поробками, але абсолютно безкорисні по наземних цілях. А зробити що хотіли? Можу припустити, що за допомогою Х-35, хотіли якесь судно із зерном підбити. Але облом. А Х-31П навіщо? Воно ж наводиться тільки на працюючий радар, а так летить куди попало. От всі 5 і попали куди попало. А де ж Іскандери, Х-101, Х-69? Шо, нема .
показати весь коментар
15.05.2026 16:18 Відповісти
 
 