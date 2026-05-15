РФ випустила 6 ракет та 141 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 131 ціль. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 15 травня російські війська випустили по Україні ракети та безпілотники різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, РФ випустила 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря та одну протикорабельну ракету Х-35 з окупованого Криму.
Ворог також випустив 141 БпЛА із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.
П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака російських військ триває - у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
