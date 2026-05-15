На Запоріжжі внаслідок атак РФ загинула людина: за добу 772 удари по області
Упродовж минулої доби, 14 травня, російські загарбники завдали 772 удари по 44 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Пологівському району", - йдеться в повідомленні.
Авіаудари та атаки БпЛА
Війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Лежиному, Новоолександрівці, Широкому, Барвинівці, Копанях, Любицькому, Зеленій Діброві, Данилівці, Долинці, Омельнику, Преображенці, Червоному Яру, Верхній Терсі, Воздвижівці, Чарівному, Малій Токмачці.
533 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Новооленівку, Різдвянку, Любицьке, Високогірне, Значкове, Новоолександрівку, Біленьке, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Преображенку.
Обстріли з РСЗВ та артилерії
Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Лук’янівському, Павлівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Оленокостянтинівці.
211 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.
