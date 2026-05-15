В Запорожской области в результате атак РФ погиб человек: за сутки 772 удара по области

За прошедшие сутки, 14 мая, российские захватчики нанесли 772 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Один человек погиб в результате вражеской атаки по Пологовскому району", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 20 авиационных ударов по Лежиному, Новоалександровке, Широкому, Барвиновке, Копаням, Любицкому, Зеленой Диброве, Даниловке, Долинке, Омельнику, Преображенке, Червоному Яру, Верхней Терсе, Воздвижке, Чаривному, Малой Токмачке.





533 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Новооленевку, Рождественку, Любицкое, Высокогорное, Значковое, Новоалександровку, Беленькое, Розумовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Преображенку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО по Лукьяновскому, Павловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Еленокстантиновке.



211 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Еленоконстантиновку.

