У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію: 24 загиблих, 48 травмованих. ФОТО

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ. Загинуло 24 людини, триває ліквідація наслідків трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Пошуково-рятувальна операція тривала більш як 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.

Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. 48 травмованих", - зазначив Клименко.

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Удар по Києву

14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

