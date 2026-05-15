УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
7 109 14

У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію: 24 загиблих, 48 травмованих. ФОТО

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після масованого удару РФ. Загинуло 24 людини, триває ліквідація наслідків трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пошуково-рятувальна операція тривала більш як 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. 

Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. 48 травмованих", - зазначив Клименко.

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Удар по Києву

14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зруйнованому будинку жила родина загиблого захисника: одна донька загинула, іншу шукають. ФОТО

Трагедія в Києві: завершено рятувальні роботи після масованого удару РФ
Трагедія в Києві: завершено рятувальні роботи після масованого удару РФ
Трагедія в Києві: завершено рятувальні роботи після масованого удару РФ

Автор: 

Київ (20693) обстріл (33976) Повітряні атаки на Київ (1002)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
ЗЕленолідОр у відповідь ще один указ не бити по мацквє видасть... та двушку на москву відправить під аплодисменти тупоголових імбіцилів.
показати весь коментар
15.05.2026 09:11 Відповісти
+21
Україна воює з Антихристом...
показати весь коментар
15.05.2026 08:59 Відповісти
+16
Поки оманського вертухая єрмака, зеленський рятуює від покарання за злочини з 2020 року, Адвокат Єрмака проплатив йому покращену камеру в СІЗО, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n4003303)?!?!?
Українці бачуть криваві наслідки для себе, перебування в Урядовому кварталі помічників ригоАНАЛІВ з 2020 року!!
Зеленський, заклопотаний рятуванням єрмака оманського, а не убивством московитами Українців !!!
показати весь коментар
15.05.2026 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Біда...
показати весь коментар
15.05.2026 08:59 Відповісти
Україна воює з Антихристом...
показати весь коментар
15.05.2026 08:59 Відповісти
Поки оманського вертухая єрмака, зеленський рятуює від покарання за злочини з 2020 року, Адвокат Єрмака проплатив йому покращену камеру в СІЗО, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n4003303)?!?!?
Українці бачуть криваві наслідки для себе, перебування в Урядовому кварталі помічників ригоАНАЛІВ з 2020 року!!
Зеленський, заклопотаний рятуванням єрмака оманського, а не убивством московитами Українців !!!
показати весь коментар
15.05.2026 09:10 Відповісти
ЗЕленолідОр у відповідь ще один указ не бити по мацквє видасть... та двушку на москву відправить під аплодисменти тупоголових імбіцилів.
показати весь коментар
15.05.2026 09:11 Відповісти
потужнік з скумбрією був у Румунії, випадково, в день обстрілу, як завжди, звісно співпало.
показати весь коментар
15.05.2026 18:56 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 09:20 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 09:23 Відповісти
Терористу Світу Бен Ладен таке і не снилося, щоб по скільки вбивати та калічити людей.....
показати весь коментар
15.05.2026 09:29 Відповісти
Добре хоч ЦАР з ЦАРИЦЕЮ вспіли , бідолашні, виїхати до цього путловського обстрілу з Неньки до мирної Румунії ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ СТАЛОСЬ !

Дякуємо , пересічні, Пану ВОЛАНДУ за спасіння Царської Пари!

А за упокій душ невинно убієних Путлом Поганим треба сьогодні зайти до Храму та поставити свічки ... в цій справі з Паном Воландом радитись НЕМОЖНА!!!
показати весь коментар
15.05.2026 09:42 Відповісти
Царство Небесне загиблим в своїх квартирах, в яких немає ніяких військ! Кацапу ніколи не буде прощення! Кацап буде вмирати у великих муках!!!
показати весь коментар
15.05.2026 09:47 Відповісти
Зеленський обіцяв "діяти дзеркально".... коли чекати відповідь по масквє? Чи знову збрехав?
показати весь коментар
15.05.2026 09:54 Відповісти
Та кацапи ще вдарять і не раз бо не бояться.
показати весь коментар
15.05.2026 10:04 Відповісти
Це результат переговорів і угод з Ху'йлом і Тромбом. І знову ніхто за це не відповість
показати весь коментар
15.05.2026 10:21 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 16:04 Відповісти
 
 