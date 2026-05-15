У зруйнованому будинку жила родина загиблого захисника: одна донька загинула, іншу шукають. ФОТО

У ніч проти 14 травня російська ракета зруйнувала житловий будинок у Дарницькому районі столиці, де раніше мешкав загиблий захисник України Євген Яковлєв із позивним Рижий. Унаслідок удару загинула його молодша донька, пошуки старшої тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації сторінки "Їх убила Росія".

Євген Яковлєв служив у лавах сил територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він воював у Донецькій та Луганській областях у стрілецьких підрозділах і загинув 7 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та дві доньки.

За даними рятувальників, у зруйнованому будинку було виявлено тіло молодшої доньки військового - Любави, 2013 року народження.

Доля старшої доньки, яка, за попередніми даними, також перебувала у будинку, наразі невідома – пошуково-рятувальна операція на місці триває.

Міський голова Києва Віталій Кличко перебував на місці трагедії та підтвердив, що родина загиблого воїна жила у зруйнованому будинку.

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.

Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

