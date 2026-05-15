Новини
У зруйнованому будинку жила родина загиблого захисника: одна донька загинула, іншу шукають. ФОТО

У ніч проти 14 травня російська ракета зруйнувала житловий будинок у Дарницькому районі столиці, де раніше мешкав загиблий захисник України Євген Яковлєв із позивним Рижий. Унаслідок удару загинула його молодша донька, пошуки старшої тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації сторінки "Їх убила Росія".

Євген Яковлєв служив у лавах сил територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він воював у Донецькій та Луганській областях у стрілецьких підрозділах і загинув 7 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та дві доньки.

У Києві під завалами будинку загиблого бійця знайшли його доньку

За даними рятувальників, у зруйнованому будинку було виявлено тіло молодшої доньки військового - Любави, 2013 року народження.

Доля старшої доньки, яка, за попередніми даними, також перебувала у будинку, наразі невідома – пошуково-рятувальна операція на місці триває.

У зруйнованому будинку загинула дитина полеглого військового Євгена Яковлєва,

Міський голова Києва Віталій Кличко перебував на місці трагедії та підтвердив, що родина загиблого воїна жила у зруйнованому будинку. 

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

діти Київ жертва Повітряні атаки на Київ
Топ коментарі
+16
БІль і сум пронизує серце за загиблими Співчуття рідним і близьким
15.05.2026 07:06 Відповісти
+12
Тртмайте небо, янголи. Біль і злість.
Співчуття.🥀🥀
15.05.2026 07:07 Відповісти
+9
Не уявляю який гній в середині *****. Духовна гангрена російского бидла в тілі планети. Де той Доктор Айболіт яку цю смертельну хворобу вилікує і вичистить рани від опаришів в цій рані, що жруть плоть людську?
Ти так потрібен.
15.05.2026 07:02 Відповісти
Якщо меморіальна доска була на домі - ТО ЦЕй УДАР -НАВОДКА ЖДУНІВ, які заполонили Київ
15.05.2026 07:02 Відповісти
написано " У цій школі
навчався..."
табличка не з будинку.
15.05.2026 07:05 Відповісти
Та не перебільшуйте вже. кацапедлам пофігу в які житлові будинки шмаляти.
15.05.2026 07:49 Відповісти
вони не б"ють деінде
там стільки резидентів їхніх сидить
у Києві, особливо у верховній раді.
вони їх бережуть
тому це завжди наведення
15.05.2026 08:20 Відповісти
Приїздіть, й давайте виявляйте їх вже.

Про Банкову й без Вас всі в курсах.
15.05.2026 14:30 Відповісти
15.05.2026 07:02 Відповісти
....і ім"я йому - Снайпер
15.05.2026 07:06 Відповісти
Треба щось масштабніше. Один снайпер цієї проблеми, нажаль, не вирішить.
Є простий спосіб придушити пуйла і росію, це об'єднання сильних країн в бажання припинити цю війну і зробити росію цивілізованою, але світом правлять.***** які бабло гребуть руками з річок крові і не морщаться.
15.05.2026 07:12 Відповісти
росіяни - раби
вони в усьому слухають царя
15.05.2026 08:15 Відповісти
Вони опариші в його валізі з лайном, ним живляться, в ньому живуть.
15.05.2026 08:19 Відповісти
Це до появи нового ....уйла, расєю повинна спіткати доля Німеччини за часів Гітлера, це єдиний рецепт лікування узкіх виродків.
15.05.2026 07:20 Відповісти
И царства им сирийского
Хай живе асад который...
15.05.2026 09:33 Відповісти
Спробую конкретизувати по пунктах... Військовий розгром або ж тотальний соціоекономічний колапс. Розбиття на союзні зони окупації. Вільна демократична Білорусь. Міжнародний суд над воєнними злочинцями. Виплата репарацій. Ядерне роззброєння. Демілітарізація. Незалежність Чечні, Татарстану, Бурятії, Туви і подібних регіонів з етнічними меншинами. Повернення вкрадених територій Україні (включно з Кубанню, Східною Слобожанщиною, Стародубщиною), Японії, Фінляндії, Білорусі, Естонії, Латвії, Грузії, Молдові, Німеччині (якщо та відмовиться брати, то Польщі чи Литві). Передача частини території Китаю та Норвегії. Створення другої української держави на Далекому Сході. Федералізація і децентралізація влади. Депортація всіх хто оселився на окупованих територіях, а також деяких хто жив в Криму навіть до його окупації. Обмеження в громадянських правах, скасування громадянства і переведення на статус негромадянина певної кількості мешканців Донбасу. Декомунізація і дерусскомірізація. Перевиховання що триватиме пару поколінь.
15.05.2026 12:54 Відповісти
15.05.2026 07:06 Відповісти
15.05.2026 07:07 Відповісти
Ціна парада Путіна дуже велика. Він завжди після договорняків намагається потужно окунуть опонента у лайно. Потім опонент вілазить з лайна та втяхаря підписує черговий договорняк.
15.05.2026 07:13 Відповісти
Давно відомо, що заради частинки Донбасу, Путін розіб'є Київ. Бо він піде далі? Так він може з іншого краю. Україна перемагала, поки не залізла в окопи. Цікаво чий це план 19 століття?
15.05.2026 07:47 Відповісти
Царство Небесне!
15.05.2026 08:10 Відповісти
жил ли там кто либо, кто очень сильно навредил кацапам или антимайдановской власти? потому что уже есть факты, что именно туда и прилетает
15.05.2026 09:48 Відповісти
ви уявляєте , шо буде як шо НАБУ візьме за яйця зеленського реально , як шо кремль за єрмака так помстився ?!!! Господи пробачь тих хто вибрав цей зеленський жах !!!! Царстве Небесне безвинно загиблим 🙏 🙏🙏🙏 😢
15.05.2026 10:19 Відповісти
Тримайтися Українці!
Мої співчуття усі родинам які втратили своїх рідних!
Україна ПЕРЕМОЖЕ!
15.05.2026 12:15 Відповісти
 
 