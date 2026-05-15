У зруйнованому будинку жила родина загиблого захисника: одна донька загинула, іншу шукають. ФОТО
У ніч проти 14 травня російська ракета зруйнувала житловий будинок у Дарницькому районі столиці, де раніше мешкав загиблий захисник України Євген Яковлєв із позивним Рижий. Унаслідок удару загинула його молодша донька, пошуки старшої тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації сторінки "Їх убила Росія".
Євген Яковлєв служив у лавах сил територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він воював у Донецькій та Луганській областях у стрілецьких підрозділах і загинув 7 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина та дві доньки.
За даними рятувальників, у зруйнованому будинку було виявлено тіло молодшої доньки військового - Любави, 2013 року народження.
Доля старшої доньки, яка, за попередніми даними, також перебувала у будинку, наразі невідома – пошуково-рятувальна операція на місці триває.
Міський голова Києва Віталій Кличко перебував на місці трагедії та підтвердив, що родина загиблого воїна жила у зруйнованому будинку.
Ракетна атака РФ на Київ 14 травня
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.
Про Банкову й без Вас всі в курсах.
Ти так потрібен.
Є простий спосіб придушити пуйла і росію, це об'єднання сильних країн в бажання припинити цю війну і зробити росію цивілізованою, але світом правлять.***** які бабло гребуть руками з річок крові і не морщаться.
вони в усьому слухають царя
Хай живе асад который...
Співчуття.🥀🥀
Мої співчуття усі родинам які втратили своїх рідних!
Україна ПЕРЕМОЖЕ!