В разрушенном доме жила семья погибшего защитника: одна дочь погибла, другую ищут. ФОТО

В ночь на 14 мая российская ракета разрушила жилой дом в Дарницком районе столицы, где ранее проживал погибший защитник Украины Евгений Яковлев с позывным Рыжий. В результате удара погибла его младшая дочь, поиски старшей продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации страницы "Их убила Россия".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Евгений Яковлев служил в рядах сил территориальной обороны с начала полномасштабного вторжения РФ. Он воевал в Донецкой и Луганской областях в стрелковых подразделениях и погиб 7 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания. У него остались жена и две дочери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц об обстреле Украины: Россия делает ставку на эскалацию, а не на переговоры

По данным спасателей, в разрушенном доме было обнаружено тело младшей дочери военного - Любавы, 2013 года рождения.

Судьба старшей дочери, которая, по предварительным данным, также находилась в доме, пока неизвестна - поисково-спасательная операция на месте продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко находился на месте трагедии и подтвердил, что семья погибшего воина жила в разрушенном доме.

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока Лавров посещал Дели, Россия убивала детей в Украине, - Кислица