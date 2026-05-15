РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
6 545 29

В разрушенном доме жила семья погибшего защитника: одна дочь погибла, другую ищут. ФОТО

В ночь на 14 мая российская ракета разрушила жилой дом в Дарницком районе столицы, где ранее проживал погибший защитник Украины Евгений Яковлев с позывным Рыжий. В результате удара погибла его младшая дочь, поиски старшей продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации страницы "Их убила Россия".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Евгений Яковлев служил в рядах сил территориальной обороны с начала полномасштабного вторжения РФ. Он воевал в Донецкой и Луганской областях в стрелковых подразделениях и погиб 7 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания. У него остались жена и две дочери.

В Киеве под завалами дома погибшего бойца нашли его дочь

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц об обстреле Украины: Россия делает ставку на эскалацию, а не на переговоры

По данным спасателей, в разрушенном доме было обнаружено тело младшей дочери военного - Любавы, 2013 года рождения.

Судьба старшей дочери, которая, по предварительным данным, также находилась в доме, пока неизвестна - поисково-спасательная операция на месте продолжается.

В разрушенном доме погиб ребенок погибшего военного Евгения Яковлева,

Мэр Киева Виталий Кличко находился на месте трагедии и подтвердил, что семья погибшего воина жила в разрушенном доме. 

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

  • Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.
  • По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока Лавров посещал Дели, Россия убивала детей в Украине, - Кислица

Автор: 

дети (6834) Киев (26300) жертва (338) Воздушные атаки на Киев (945)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
БІль і сум пронизує серце за загиблими Співчуття рідним і близьким
показать весь комментарий
15.05.2026 07:06 Ответить
+12
Тртмайте небо, янголи. Біль і злість.
Співчуття.🥀🥀
показать весь комментарий
15.05.2026 07:07 Ответить
+8
Не уявляю який гній в середині *****. Духовна гангрена російского бидла в тілі планети. Де той Доктор Айболіт яку цю смертельну хворобу вилікує і вичистить рани від опаришів в цій рані, що жруть плоть людську?
Ти так потрібен.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо меморіальна доска була на домі - ТО ЦЕй УДАР -НАВОДКА ЖДУНІВ, які заполонили Київ
показать весь комментарий
15.05.2026 07:02 Ответить
написано " У цій школі
навчався..."
табличка не з будинку.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:05 Ответить
Та не перебільшуйте вже. кацапедлам пофігу в які житлові будинки шмаляти.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:49 Ответить
вони не б"ють деінде
там стільки резидентів їхніх сидить
у Києві, особливо у верховній раді.
вони їх бережуть
тому це завжди наведення
показать весь комментарий
15.05.2026 08:20 Ответить
Приїздіть, й давайте виявляйте їх вже.

Про Банкову й без Вас всі в курсах.
показать весь комментарий
15.05.2026 14:30 Ответить
а ти хто таке?
щоб мені вказувати, куди їхати?
я така сама громадянка України, як і громадянка іншої
Я ж тобі не вказую, куди рипатись?
Це твоя проблема, що ти не змогла.
Чого заздриш?
Я виїхала ще до війни, то уявляю ,
як ставляться до тих, хто тікав під час війни
Гадюки ви непарені.
І тут у вас нічого святого немає, окрім шоу патріотизму,
бо реальність -це
заздрощі і злість, що
комусь краще.
Більше повезло...
змогли врятуватись
мали можливість...
використали шанс..
показать весь комментарий
15.05.2026 14:48 Ответить
Своє гівно, залиш при собі.
Не треба давати поради.
Виїхати могла ще до повномаштабної))
Дурко, не хвались виїздом))
Шоу патріотизму - то у тебе.

Завиваєш тут що доби, як та сирена.

Менше тексту.
показать весь комментарий
15.05.2026 15:25 Ответить
"Не треба давати поради"
От і не давай, нещастя дурне))
показать весь комментарий
15.05.2026 17:45 Ответить
О, в тебе ще й мізків немає, папуга))) ти ще не всюди підлогу у борделі вимила - йди домивай.

Щасти.
показать весь комментарий
15.05.2026 17:49 Ответить
дура зі стереотипами
вочевидь, ти невчена, тому і
думаєш, що всі тут туалети миють
Якби я мила туалети, то б мені громадянство не дали))
логіку вмикай,і менше заздри)
старість до тебе прийшла, а розум пішов))
показать весь комментарий
15.05.2026 18:17 Ответить
Та клюва вже захлопни. Бо лізеш, пишеш. Несеш муйню, отримуєш відповідь, ображаєшся.

Йди вже н@х!
показать весь комментарий
15.05.2026 18:19 Ответить
я на хворих не ображаюсь,
я їх лікую)))
ти стара бабо,
йди чимось передсмертним займись
показать весь комментарий
15.05.2026 18:38 Ответить
Ну як же ж ти сама на себе образишся?)) То ж вже білка буде..

Відвали вже, а?

Бб, реал, йди вже нафіг присоска.
показать весь комментарий
15.05.2026 18:44 Ответить
Не уявляю який гній в середині *****. Духовна гангрена російского бидла в тілі планети. Де той Доктор Айболіт яку цю смертельну хворобу вилікує і вичистить рани від опаришів в цій рані, що жруть плоть людську?
Ти так потрібен.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:02 Ответить
....і ім"я йому - Снайпер
показать весь комментарий
15.05.2026 07:06 Ответить
Треба щось масштабніше. Один снайпер цієї проблеми, нажаль, не вирішить.
Є простий спосіб придушити пуйла і росію, це об'єднання сильних країн в бажання припинити цю війну і зробити росію цивілізованою, але світом правлять.***** які бабло гребуть руками з річок крові і не морщаться.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:12 Ответить
росіяни - раби
вони в усьому слухають царя
показать весь комментарий
15.05.2026 08:15 Ответить
Вони опариші в його валізі з лайном, ним живляться, в ньому живуть.
показать весь комментарий
15.05.2026 08:19 Ответить
Це до появи нового ....уйла, расєю повинна спіткати доля Німеччини за часів Гітлера, це єдиний рецепт лікування узкіх виродків.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:20 Ответить
И царства им сирийского
Хай живе асад который...
показать весь комментарий
15.05.2026 09:33 Ответить
Спробую конкретизувати по пунктах... Військовий розгром або ж тотальний соціоекономічний колапс. Розбиття на союзні зони окупації. Вільна демократична Білорусь. Міжнародний суд над воєнними злочинцями. Виплата репарацій. Ядерне роззброєння. Демілітарізація. Незалежність Чечні, Татарстану, Бурятії, Туви і подібних регіонів з етнічними меншинами. Повернення вкрадених територій Україні (включно з Кубанню, Східною Слобожанщиною, Стародубщиною), Японії, Фінляндії, Білорусі, Естонії, Латвії, Грузії, Молдові, Німеччині (якщо та відмовиться брати, то Польщі чи Литві). Передача частини території Китаю та Норвегії. Створення другої української держави на Далекому Сході. Федералізація і децентралізація влади. Депортація всіх хто оселився на окупованих територіях, а також деяких хто жив в Криму навіть до його окупації. Обмеження в громадянських правах, скасування громадянства і переведення на статус негромадянина певної кількості мешканців Донбасу. Декомунізація і дерусскомірізація. Перевиховання що триватиме пару поколінь.
показать весь комментарий
15.05.2026 12:54 Ответить
БІль і сум пронизує серце за загиблими Співчуття рідним і близьким
показать весь комментарий
15.05.2026 07:06 Ответить
Тртмайте небо, янголи. Біль і злість.
Співчуття.🥀🥀
показать весь комментарий
15.05.2026 07:07 Ответить
Ціна парада Путіна дуже велика. Він завжди після договорняків намагається потужно окунуть опонента у лайно. Потім опонент вілазить з лайна та втяхаря підписує черговий договорняк.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:13 Ответить
Давно відомо, що заради частинки Донбасу, Путін розіб'є Київ. Бо він піде далі? Так він може з іншого краю. Україна перемагала, поки не залізла в окопи. Цікаво чий це план 19 століття?
показать весь комментарий
15.05.2026 07:47 Ответить
Царство Небесне!
показать весь комментарий
15.05.2026 08:10 Ответить
жил ли там кто либо, кто очень сильно навредил кацапам или антимайдановской власти? потому что уже есть факты, что именно туда и прилетает
показать весь комментарий
15.05.2026 09:48 Ответить
ви уявляєте , шо буде як шо НАБУ візьме за яйця зеленського реально , як шо кремль за єрмака так помстився ?!!! Господи пробачь тих хто вибрав цей зеленський жах !!!! Царстве Небесне безвинно загиблим 🙏 🙏🙏🙏 😢
показать весь комментарий
15.05.2026 10:19 Ответить
Тримайтися Українці!
Мої співчуття усі родинам які втратили своїх рідних!
Україна ПЕРЕМОЖЕ!
показать весь комментарий
15.05.2026 12:15 Ответить
 
 