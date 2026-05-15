В разрушенном доме жила семья погибшего защитника: одна дочь погибла, другую ищут. ФОТО
В ночь на 14 мая российская ракета разрушила жилой дом в Дарницком районе столицы, где ранее проживал погибший защитник Украины Евгений Яковлев с позывным Рыжий. В результате удара погибла его младшая дочь, поиски старшей продолжаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации страницы "Их убила Россия".
Евгений Яковлев служил в рядах сил территориальной обороны с начала полномасштабного вторжения РФ. Он воевал в Донецкой и Луганской областях в стрелковых подразделениях и погиб 7 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания. У него остались жена и две дочери.
По данным спасателей, в разрушенном доме было обнаружено тело младшей дочери военного - Любавы, 2013 года рождения.
Судьба старшей дочери, которая, по предварительным данным, также находилась в доме, пока неизвестна - поисково-спасательная операция на месте продолжается.
Мэр Киева Виталий Кличко находился на месте трагедии и подтвердил, что семья погибшего воина жила в разрушенном доме.
Ракетная атака РФ на Киев 14 мая
- Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.
- По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.
Співчуття.🥀🥀
Мої співчуття усі родинам які втратили своїх рідних!
Україна ПЕРЕМОЖЕ!