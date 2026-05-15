В Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция: 24 погибших, 48 раненых. ФОТО

В Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы после массированного удара со стороны РФ. Погибли 24 человека, продолжается ликвидация последствий трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Поисково-спасательная операция длилась более 28 часов. Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции здания.

На данный момент подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 - дети. 48 травмированных", - отметил Клименко.

Почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Подразделения ГСЧС приступили к аварийно-восстановительным работам.

Удар по Киеву

14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций.

15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

