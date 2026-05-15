В Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция: 24 погибших, 48 раненых. ФОТО

В Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательные работы после массированного удара со стороны РФ. Погибли 24 человека, продолжается ликвидация последствий трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Поисково-спасательная операция длилась более 28 часов. Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции здания. 

На данный момент подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 - дети. 48 травмированных", - отметил Клименко.

Почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Подразделения ГСЧС приступили к аварийно-восстановительным работам.

Удар по Киеву

14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций.

15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.

Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

Трагедія в Киеве: завершены спасательные работы после массированного удара РФ

ЗЕленолідОр у відповідь ще один указ не бити по мацквє видасть... та двушку на москву відправить під аплодисменти тупоголових імбіцилів.
Україна воює з Антихристом...
Поки оманського вертухая єрмака, зеленський рятуює від покарання за злочини з 2020 року, Адвокат Єрмака проплатив йому покращену камеру в СІЗО, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n4003303)?!?!?
Українці бачуть криваві наслідки для себе, перебування в Урядовому кварталі помічників ригоАНАЛІВ з 2020 року!!
Зеленський, заклопотаний рятуванням єрмака оманського, а не убивством московитами Українців !!!
Біда...
потужнік з скумбрією був у Румунії, випадково, в день обстрілу, як завжди, звісно співпало.
Терористу Світу Бен Ладен таке і не снилося, щоб по скільки вбивати та калічити людей.....
Добре хоч ЦАР з ЦАРИЦЕЮ вспіли , бідолашні, виїхати до цього путловського обстрілу з Неньки до мирної Румунії ... ТАКЕ ЩАСЛИВЕ СПІВПАДІННЯ СТАЛОСЬ !

Дякуємо , пересічні, Пану ВОЛАНДУ за спасіння Царської Пари!

А за упокій душ невинно убієних Путлом Поганим треба сьогодні зайти до Храму та поставити свічки ... в цій справі з Паном Воландом радитись НЕМОЖНА!!!
Царство Небесне загиблим в своїх квартирах, в яких немає ніяких військ! Кацапу ніколи не буде прощення! Кацап буде вмирати у великих муках!!!
Зеленський обіцяв "діяти дзеркально".... коли чекати відповідь по масквє? Чи знову збрехав?
Та кацапи ще вдарять і не раз бо не бояться.
Це результат переговорів і угод з Ху'йлом і Тромбом. І знову ніхто за це не відповість
