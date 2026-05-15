РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
1 223 1

РФ выпустила 6 ракет и 141 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 131 цель. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 15 мая 2026 года: как отработала ПВО?

В ночь на 15 мая российские войска нанесли по Украине ракетные удары и запустили беспилотники различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

Так, РФ выпустила 5 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и одну противокорабельную ракету Х-35 из оккупированного Крыма.

Враг также выпустил 141 БПЛА из направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Читайте: На Запорожье в результате атак РФ погиб человек: за сутки 772 удара по области

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Атака российских войск продолжается — в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: В Дарницком районе столицы завершена поисково-спасательная операция: 24 погибших, 48 раненых. ФОТО

Обстрел 15 мая 2026 года: как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (32618) ПВО (3675) Воздушные силы (3075)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого, як кацапи вже демілітаризувалися! Пуляють вже Х-31П і Х-35, що є дуже дорогими поробками, але абсолютно безкорисні по наземних цілях. А зробити що хотіли? Можу припустити, що за допомогою Х-35, хотіли якесь судно із зерном підбити. Але облом. А Х-31П навіщо? Воно ж наводиться тільки на працюючий радар, а так летить куди попало. От всі 5 і попали куди попало. А де ж Іскандери, Х-101, Х-69? Шо, нема .
показать весь комментарий
15.05.2026 16:18 Ответить
 
 