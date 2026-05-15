РФ выпустила 6 ракет и 141 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 131 цель. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 15 мая российские войска нанесли по Украине ракетные удары и запустили беспилотники различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, РФ выпустила 5 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и одну противокорабельную ракету Х-35 из оккупированного Крыма.
Враг также выпустил 141 БПЛА из направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия" на юге, севере и востоке страны.
Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
Атака российских войск продолжается — в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль