РФ выпустила 6 ракет и 141 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 131 цель. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 мая российские войска нанесли по Украине ракетные удары и запустили беспилотники различных типов.

Чем атаковал враг?

Так, РФ выпустила 5 противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря и одну противокорабельную ракету Х-35 из оккупированного Крыма.

Враг также выпустил 141 БПЛА из направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Атака российских войск продолжается — в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

